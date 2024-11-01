edición general
Fidel Moreno despedido de RNE por Rosa María Molló (PSC) tras cruce con Noor Ammar por Soto Ivars

Programa de la Hemeroteca del buitre dedicado al despido del escritor y periodista de izquierdas Fidel Moreno de RNE por Rosa María Molló (PSC) tras mencionar el último libro de Soto Ivars en la radio pública.

Garbns
resumen IA para el que no tenga 40 minutazos:

1. El Origen del Conflicto [03:51]
Contexto: Rosa María Molló, directora del programa 24 Horas en RNE, incorporó a Fidel Moreno a finales de octubre de 2025 para su "tertulia humanista" de los viernes. En este espacio, los tertulianos eligen libremente el tema a tratar.

La Discordia: En la tertulia del 28 de octubre, Moreno propuso la palabra "discordia" para hablar del libro Esto no existe de Juan Soto Ivars, el cual documenta…   » ver todo el comentario
ostiayajoder
#3 Se agradece.
Bretenaldo
#4 puedes saber de qué habla leyendo #3.
WcPC
#3 Mete a un tipo en su programa que se dedica a crear cizaña y luego lo quita...
Gracias por el resumen, es una no noticia.
Como no lo fue cuando contrató al que no era de su cuerda como ejemplo de "diversidad ideológica"...
Simplemente ha largado a uno que se dedica a crear cizaña.
bigmat
#9 Contratan a un tipo para debatir, y a la que opina diferente a la línea del medio, del gobierno y del lobby feminista lo quitan.
No vendas entonces tu programa como de "diversidad ideológica" cuando acabas de demostrar que no lo es.

Ahora para algunos como tú opinar diferente es crear cizaña, y en este caso ser un violento machista.
Y supongo que para ti lo que hace Noor Ammar por redes los días siguientes al debate no lo es, es pura concordia, armonía y tender puentes al que opina distinto a ti.
plutanasio
Ha osado ser crítico con la opinión impuesta por el gobierno y cómo no le ha salido rana.
Bretenaldo
Es sorprende cómo se hacen odiar algunas feministas. Esta Noor Anmar me recuerda a Susana Díaz y compañía contra Soto Ivars en el programa de Susanna Griso. ¿Pero no se dan cuenta que no hacen más que pegarse un tiro en el pie? Están haciendo la mejor batalla cultural contra el feminismo.
Pepepistolas
#8 ya no sé si es peor la patetica charo de la radio esta o ver desfilar por espejo publico a una piara de bestias echando espumarajos por la boca. Si esto es el feminismo( y parece ser que lo es) que Alá nos proteja.
Y por cierto, la Mollo ésta aun tendra la santa jeta de seguir en la radio dando lecciones de libertad de expresion y blablabla. Da igual Telemadrid, TVG, TV3 o la Tve de Sanchez . Todas una basura al servicio del enano mental de turno de la Moncloa o de cualquier Comunidad. Iros todos a tomar por culo.
Y por cierto , lo de intentar boicotear el libro de Soto en el siglo XXI y en una democracia plena segun nos quieren hacer tragar es para otro capitulo aparte ,
ostiayajoder
He visto el video, el comienzo, y me parece una basura:

El COVID no era especialmente potente, lo q era es muy contagioso y saturo los sistemas de salud, q es algo con lo q no contaban los del programa que muestra en los 30 primeros segundos.

Asi q o no sabe elegir cortes o es un subnormal q me vieje a vender su mierda y la tiene tan metida en el cerebro q le da igual arre q so.

Asi q lo he dejado de ver y me he quedado sin saber de que hablaba.

Y me interesa cero ya, sinceramente.
Atusateelpelo
#4 "El COVID no era especialmente potente"

Y te quedas tan ancho....
WcPC
#4 El Covid tenía más tasa de mortalidad que la gripe común y más que una neumonía, además no existían protocolos o medicamentos para combatirlo lo que convirtió al Covid en mucho más potente ya no solo por las muertes sino porque las secuelas eran más duraderas y grabes.
Además, tiene una capacidad de contagio que es mucho mayor que ninguna gripe sufrida desde que tenemos datos.

Todo lo anterior convirtió al Covid en un virus extremadamente potente.
Y si no hubiéramos tenido la vacuna con la velocidad que la tuvimos y el virus no hubiera mutado en el sentido que lo hizo, estaríamos muy jodidos.
Mosquitón
¡Vivan los titulares claros y concisos!
