Ferrmed denuncia que "miles de millones de euros" para el Corredor Mediterráneo se han destinado realmente a conectar Madrid

El presidente de Ferrmed, Joan Amorós, ha denunciado en declaraciones a los medios desde la capital comunitaria la histórica carencia de inversiones que sufre la infraestructura ferroviaria, y ha asegurado que, además, "los grandes miles de millones de euros de inversiones que dicen haber invertido" en el Corredor Mediterráneo han servido realmente para conectar varios puntos de la Península Ibérica con la capital española.Ejemplo: "Cuando el tren de alta velocidad llega al Camp de Tarragona, ¿tira hacia Valencia? No, hacia Madrid"

#1 Celsar
¡Chorprecha!
Narmer #2 Narmer
#1 Eso iba a decir: ¡Sorpresón en Las Gaunas!

Madrid se ha convertido en un agujero negro que fagocita la gran mayoría de recursos del país, dejándonos al resto de comunidades peleando por migajas. Menos mal que en Valencia, aunque con sus luces y sombras, tenemos a Mercadona, que da trabajo a muchísima gente y ha creado industria a su alrededor, sino solamente seríamos un parque de atracciones para los turistas.
#10 pirat
#2 Iba a votarte positivo pero la segunda parte me ha dejado descolocado...
Lord_Cromwell #8 Lord_Cromwell *
La provincia de Almería sufre atascos diarios en la autovía (tiene 2 carriles por sentido) y los alcaldes piden tren para desatascar la movilidad de la población. El gobierno se niega a hacer un estudio:
www.almeriahoy.com/2025/10/el-gobierno-descarta-el-cercanias-para.html
reithor #5 reithor
Pero vamos a ver, si la playa de Madrid es Gandía, llega hasta el mediterráneo...
ixo #6 ixo *
Las mejores playas del Mediterráneo... las de Madrizzz. :-P

#5 Sal de mi mente. :troll:
reithor #7 reithor
#6 sal del Himalaya
sorrillo #4 sorrillo *
2015 a 2018:
la ejecución real de las inversiones presupuestas dista mucho de la previsión. En el periodo 2015-2018, el Estado en Catalunya ejecutó el 65,9% de lo presupuestado mientras en Madrid el porcentaje fue del 113,9%.
Fuente: www.lavanguardia.com/economia/20190730/463773077203/presupuestos-gener

2021:
El Estado ejecutó el año pasado en Cataluña un 35,77 % de la inversión prevista en el presupuesto,

#11 pirat
#11 pirat
madrizleñofobia
#14 mcfgdbbn3 *
Me parece un poco exagerado: en la vía de tren Madrid {0x1f49c} - Zaragoza no solo no es todo vía doble, sino que algunos tramos que eran vía doble están dejándolos en vía única para no hacer un túnel nuevo o agrandar los existentes, porque quieren meter camiones en los trenes y los túneles son demasiado estrechos.

En cambio entre Valencia y la frontera francesa ahora mismo es todo vía doble y hay tramos con algunas vías más.

#16 pirat
#16 pirat
#15 Igual recogiendo firmas... incorporando proyectos alternativos, como el que cito.

"¿ En que gastarías el presupuesto de resignificación del valle de los caídos ?"...

Y acordonando aquello y que se caiga por su peso y falta del costoso mantenimiento o como mucho reconvirtiendo su hipogeo en un almacén de residuos nucleares...
Veelicus #3 Veelicus
Solo hay que ver a las afueras de la comunidad de madrid en cuanto a trabajo y actividad empresarial... 0.
Hasta que no te acercas a la costa ya no hay empleo.
Javi_Pina #9 Javi_Pina
Es que el corredor mediterraneo pasa por Madrid
#12 pirat
#9 No puedes ir en ave de Alacant/València a Barcelona sin pasar por Madrid.
obmultimedia #15 obmultimedia
#12 Es algo ilogico y que parece no quieren subsanar.
#13 Oliram
Y luego hay gente que no acepta que se descentralicen nuevas agencias del estado como la AESIA.

Para ellos es mucho mas normal que Madriz tenga la sede central del Instituto Español de Oceoanografía.
O que las sedes centrales de las energéticasas esten en Madriz que no produce nada de energía electrica ni hay refinerías.
O temas agrícolas, ganaderos o pesqueros.... y mil cosas más.
Y luego claro “Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España?”.
NADA, un puto erial.
