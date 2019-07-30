Ferrmed denuncia que "miles de millones de euros" para el Corredor Mediterráneo se han destinado realmente a conectar Madrid

El presidente de Ferrmed, Joan Amorós, ha denunciado en declaraciones a los medios desde la capital comunitaria la histórica carencia de inversiones que sufre la infraestructura ferroviaria, y ha asegurado que, además, "los grandes miles de millones de euros de inversiones que dicen haber invertido" en el Corredor Mediterráneo han servido realmente para conectar varios puntos de la Península Ibérica con la capital española.Ejemplo: "Cuando el tren de alta velocidad llega al Camp de Tarragona, ¿tira hacia Valencia? No, hacia Madrid"
Madrid se ha convertido en un agujero negro que fagocita la gran mayoría de recursos del país, dejándonos al resto de comunidades peleando por migajas. Menos mal que en Valencia, aunque con sus luces y sombras, tenemos a Mercadona, que da trabajo a muchísima gente y ha creado industria a su alrededor, sino solamente seríamos un parque de atracciones para los turistas.
la ejecución real de las inversiones presupuestas dista mucho de la previsión. En el periodo 2015-2018, el Estado en Catalunya ejecutó el 65,9% de lo presupuestado mientras en Madrid el porcentaje fue del 113,9%.
2021:
El Estado ejecutó el año pasado en Cataluña un 35,77 % de la inversión prevista en el presupuesto,
En cambio entre Valencia y la frontera francesa ahora mismo es todo vía doble y hay tramos con algunas vías más.
"¿ En que gastarías el presupuesto de resignificación del valle de los caídos ?"...
Y acordonando aquello y que se caiga por su peso y falta del costoso mantenimiento o como mucho reconvirtiendo su hipogeo en un almacén de residuos nucleares...
Hasta que no te acercas a la costa ya no hay empleo.
Para ellos es mucho mas normal que Madriz tenga la sede central del Instituto Español de Oceoanografía.
O que las sedes centrales de las energéticasas esten en Madriz que no produce nada de energía electrica ni hay refinerías.
O temas agrícolas, ganaderos o pesqueros.... y mil cosas más.
Y luego claro “Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España?”.
NADA, un puto erial.