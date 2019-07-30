Ferrmed denuncia que "miles de millones de euros" para el Corredor Mediterráneo se han destinado realmente a conectar Madrid

El presidente de Ferrmed, Joan Amorós, ha denunciado en declaraciones a los medios desde la capital comunitaria la histórica carencia de inversiones que sufre la infraestructura ferroviaria, y ha asegurado que, además, "los grandes miles de millones de euros de inversiones que dicen haber invertido" en el Corredor Mediterráneo han servido realmente para conectar varios puntos de la Península Ibérica con la capital española.Ejemplo: "Cuando el tren de alta velocidad llega al Camp de Tarragona, ¿tira hacia Valencia? No, hacia Madrid"