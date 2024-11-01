¡Feliz 20º aniversario, LinuxParty! ????. 20 años compartiendo Linux y cultura libre (2005–2025)

El 19 de octubre de 2005 arrancó oficialmente LinuxParty. Desde entonces, nuestra -actual casa- casa —linuxparty.es— se ha convertido en un punto de encuentro en español para noticias, tutoriales y opinión sobre Linux. Detrás de cada artículo hay una intención constante: hacer que Linux sea más accesible sin perder el rigor técnico, y hacerlo en español, para nuestra comunidad.
Hay que aclarar que esta noticia se refiere a esta fiesta o evento: linuxparty, porque el proyecto GNU tiene 43 años y Linux como proyecto del kernel, 34 años.