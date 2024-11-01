edición general
¡Feliz 20º aniversario, LinuxParty! ????. 20 años compartiendo Linux y cultura libre (2005–2025)

El 19 de octubre de 2005 arrancó oficialmente LinuxParty. Desde entonces, nuestra -actual casa- casa —linuxparty.es— se ha convertido en un punto de encuentro en español para noticias, tutoriales y opinión sobre Linux. Detrás de cada artículo hay una intención constante: hacer que Linux sea más accesible sin perder el rigor técnico, y hacerlo en español, para nuestra comunidad.

Sinfonico #4 Sinfonico
#0 Gracias por el aporte, 25 años usando linux y no conocía esta página.
Javi_Pina #1 Javi_Pina
No perdais esa esperanza linuxeros! Algún año será el año del escritorio Linux!!
#2 soberao *
#1 Y el año de Windows 11 en el móvil.

Hay que aclarar que esta noticia se refiere a esta fiesta o evento: linuxparty, porque el proyecto GNU tiene 43 años y Linux como proyecto del kernel, 34 años.
Sinfonico #3 Sinfonico
#1 Android es el sistema operativo más usado en el mundo, hace años que es el año de linux
