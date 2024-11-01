·
3
meneos
9
clics
Feijóo le saca los colores a Ayuso y le exige una auditoría "con absoluto rigor" al hospital público de Torrejón
"Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero sin atender a los pacientes tiene que ser denunciado y ser sancionado", ha indicado Feijóo.
actualidad
#2
Klamp
Dejavu
2
K
29
#5
loborojo
#2
Ahora es cuando dimite el presidente del PP por tocar a los comisionistas ayuso sa.
0
K
10
#1
Khanbaliq
Leyendo entre líneas: Alguien no ha recibido un sobre lo suficientemente gordo.
1
K
19
#6
HeilHynkel
Alberto Núñez Feijóo › Edad > 64 años
Este se quiere prejubilar ya.
0
K
19
#3
lonnegan
No le saca los colores, hace control de daños para intentar evitar que la mierda le salpique, pero no engañan a nadie. este es su modelo de sanidad.
0
K
11
#4
Metabarón
Le van a hacer un Pablo Casado
0
K
8
