Feijóo le saca los colores a Ayuso y le exige una auditoría "con absoluto rigor" al hospital público de Torrejón

Feijóo le saca los colores a Ayuso y le exige una auditoría "con absoluto rigor" al hospital público de Torrejón  

"Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero sin atender a los pacientes tiene que ser denunciado y ser sancionado", ha indicado Feijóo.

6 comentarios
#2 Klamp
Dejavu
loborojo #5 loborojo
#2 Ahora es cuando dimite el presidente del PP por tocar a los comisionistas ayuso sa.
#1 Khanbaliq
Leyendo entre líneas: Alguien no ha recibido un sobre lo suficientemente gordo.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Alberto Núñez Feijóo › Edad > 64 años

Este se quiere prejubilar ya. :roll:
lonnegan #3 lonnegan
No le saca los colores, hace control de daños para intentar evitar que la mierda le salpique, pero no engañan a nadie. este es su modelo de sanidad.
Metabarón #4 Metabarón
Le van a hacer un Pablo Casado
