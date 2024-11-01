edición general
34 meneos
158 clics
Feijóo se pasa de frenada y enseña su verdadera cara

Feijóo se pasa de frenada y enseña su verdadera cara

Ha demostrado que en el fondo solo es “un títere” manejado por la parte más ultra de su partido. El político, llamado a ser “posible presidente de gobierno de España”: Feijóo, nos ha demostrado que no solo no es la persona idónea para ser el representante de toda la ciudadanía, ni tiene carisma, ni madurez política y lo peor su personalidad demuestra lo peor del ser humano, por su soberbia, su odio y sus argumentos cargados de mentiras y crispación. Es más, ha demostrado que en el fondo solo es “un títere” manejado por la parte más ultra de.

| etiquetas: feijóo , ensña , su verdadra , cara
24 10 1 K 365 Fakejóo
9 comentarios
24 10 1 K 365 Fakejóo
josde #1 josde
Solo le apoyan Aznar, Ayuso y sus palmeros más cercanos como su portavoz, Tellado, y todos aquellos tertulianos y tertulianas y periodistas que han convertido su profesión en una desinformación y que denigran la profesión de periodismo, y apoyado también por una parte del sistema judicial corrupto y con reminiscencia de lo mal que se inició la transición manteniendo que estos jueces mantuvieran un poder falaz y de odio que la dictadura mantuvo y mantiene, por desgracia, durante tantos años.
0 K 20
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#1 Y su amigo el narco
1 K 31
#8 tierramar
Trump esta interviniendo directamente para que el proximo gobierno sea PP.VOX; Feijoo y Ayuso son ahora sus títeres; Trump no va a elegir a ninguno de los 2; en el territorio español están quemados, no tienen tiron a nivel nacional.
0 K 18
#2 cocococo *
No queda otra, el 90 % de la población mundial es subnormal aunque algunos especímenes tengan estudios universitarios. En el pueblo escucho a muchos jóvenes retrasados decir que le van a votar a VOX, o sea, van a votar directamente contra sus intereses, como si se pusieran a tirar piedras a su propio tejado, pues eso, mientra la gente sea subnormal la civilización humana no podrá seguir avanzando mucho más allá de la época de la Edad de Piedra. Mientras haya partidos como el PPSOE no hay nada que hacer, sino vivir lo mejor que se pueda sin ponerse mucho a pensar en que vives en un país como España.

A disfrutar de lo votado y de lo abstenido y sobre todo a seguir alimentando a reyes.
1 K 14
Glidingdemon #6 Glidingdemon
#2 algo parecido dijo Robe Iniesta, cuando le preguntaron por si tenía muchos o pocos seguidores. Le daba igual, porque en general la gente es gilipollas, y cuando ademas forman un grupo o masa ya llegan al sumun, eso lo digo yo.
0 K 7
tarkovsky #9 tarkovsky
#2 La gente no es subnormal. Hay un grupo de hijos de satanás que se han gastado una millonada en lavar los cerebros con menos conexiones neuronales, para que actúen a favor de sus intereses. Y los que no hemos sido convencidos no somos capaces de hacer otra cosa que patalear y dar palos de ciego. Cada día me alegro más de no haber tenido hijos. Nos esperan años muy duros...
0 K 9
#5 VFR *
Debería haber elecciones para poder demostrar o refutar lo que dice wl artículo. Sería interesante saber cuántos opinan diferente al articulista
0 K 13
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Yo qué sé. Si el ciudadano quiere tragar rabo por todos sus orificios pues es lo que hay. Mirad ahí a los yanquis y argentinos que felices son recortándose derechos, asumiendo la miseria y autoesclavizándose para que los ricos multipliquen constantemente sus beneficios. Igual el secreto de la felicidad es esa. Ser un miserable y ver el mundo únicamente a través de una pantalla, que altera la realidad al antojo de quién te la ha vendido.
0 K 12
Capaza #4 Capaza
Un titere que cada vez esta mas cerca junto a Abascal de presidir España y sin tener que hacer nada. Toda la gente que critica a Feijoo lo que deberia plantearse que estara haciendo tan mal el resto para que este señor sea el mas votado en unas elecciones a presidente del gobierno. A mi me parece que Feijoo no sera nunca un buen presidente ni gestionara bien nada, pero si consigue los votos suficientes y los escaños necesarios lo veremos en la Moncloa por mucho que nos duela, porque ahora el PP no va sustituirlo porque no hay nadie mejor.
0 K 7

menéame