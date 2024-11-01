Feijóo insiste en el bulo y acusa Sánchez de buscar “incrementar el censo” por la regularización de migrantes

l líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este miércoles en el bulo que vincula la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno con un falso incremento del censo electoral, como dando a entender que si Pedro Sánchez accede a esa legalización es en busca de votos. “Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”,