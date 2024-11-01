edición general
Feijóo insiste en el bulo y acusa Sánchez de buscar “incrementar el censo” por la regularización de migrantes

Feijóo insiste en el bulo y acusa Sánchez de buscar “incrementar el censo” por la regularización de migrantes

l líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este miércoles en el bulo que vincula la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno con un falso incremento del censo electoral, como dando a entender que si Pedro Sánchez accede a esa legalización es en busca de votos. “Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”,

Mountains #1 Mountains
Relacionada: No, la regularización de migrantes no es un “amaño” para que voten a Sánchez: no pueden participar en las generales

www.meneame.net/m/actualidad/no-regularizacion-migrantes-no-amano-vote

Triste que haya que ir desmintiendo todo lo que dice la derecha rancia de este país..

Con verdades se comen los mocos.
2
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Da igual que se lo expliquen, los datos le generan confusión. Eso explica tantas cosas... xD xD xD
5
Agetro #9 Agetro
#2 En absoluto, claro que lo sabe. Solo que le interesa más mentir
0
Dene #13 Dene
#2 igual con dibujitos.....
1
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#13 Marionetas de calcetines, pero sin colorines ni dibujitos, que se nos distrae y no avanzamos nada.
0
cocolisto #7 cocolisto
Ojalá el efecto reemplazo sea verdad y no quede ningún racista.
1
vviccio #8 vviccio
Tendría que estar contento porque la mayoría de venezolanos votan derecha y ultraderecha, lo saben muy bien los ayuntamientos y las diputaciones gallegas.
0
Shuquel #4 Shuquel
Feijóo: “Si miento, echadme del partido”
www.eldiario.es/politica/feijoo-si-miento-echadme-partido_1_10395882.h
0
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 Eso también era mentira.
2
anarion321 #3 anarion321
La regularización permite votar en las municipales si eres ciudadano de la UE o tienes un acuerdo como los ciudadanos de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido o Trinidad y Tobago

Además de eso, los que vengan de países iberoamericanos cumplen requisitos para obtener la nacionalidad tras dos años de residencia.

Hay más bulo en afirmar que estas regularizaciones no cambian el censo electoral que en lo contrario.
3
Shuquel #5 Shuquel
#3 "Además de eso, los que vengan de países iberoamericanos cumplen requisitos para obtener la nacionalidad tras dos años de residencia."
Las elecciones generales son antes de dos años
0
anarion321 #10 anarion321
#5 Y municipales en menos, y más :shit:
0
aupaatu #12 aupaatu *
La regularización de sefardíes que impulsó el PP de Rajoy y que mayoritariamente viven en Israel igual tambores le dará votos a la Yuso.
0
Democrito #11 Democrito
Pues yo creo que Eldiario está desinformando. Feijóo ha dicho literalmente
En este momento España a través de la llamada "Ley de nietos" está otorgando a dos millones de personas la nacionalidad y la incorporación en el censo de nuestro país. No puede ser que de forma simultánea incorpore también con un permiso de residencia a más de 850.000 personas que están de forma irregular en nuestro país.
www.youtube.com/watch?v=wbB24z9SNDA

Ha dicho "el censo de nuestro país", no "el censo de los españoles".
Los descendientes de españoles sí serán españoles. Los inmigrantes regularizados no lo serán hasta que cumplan los requisitos para poder solicitar la nacionalidad (2 o 10 años según el caso).
0

