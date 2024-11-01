Feijóo insiste en el bulo y acusa Sánchez de buscar “incrementar el censo” por la regularización de migrantes

l líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este miércoles en el bulo que vincula la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno con un falso incremento del censo electoral, como dando a entender que si Pedro Sánchez accede a esa legalización es en busca de votos. “Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”,
Triste que haya que ir desmintiendo todo lo que dice la derecha rancia de este país..
Con verdades se comen los mocos.
Además de eso, los que vengan de países iberoamericanos cumplen requisitos para obtener la nacionalidad tras dos años de residencia.
Hay más bulo en afirmar que estas regularizaciones no cambian el censo electoral que en lo contrario.
Las elecciones generales son antes de dos años
En este momento España a través de la llamada "Ley de nietos" está otorgando a dos millones de personas la nacionalidad y la incorporación en el censo de nuestro país. No puede ser que de forma simultánea incorpore también con un permiso de residencia a más de 850.000 personas que están de forma irregular en nuestro país.
Ha dicho "el censo de nuestro país", no "el censo de los españoles".
Los descendientes de españoles sí serán españoles. Los inmigrantes regularizados no lo serán hasta que cumplan los requisitos para poder solicitar la nacionalidad (2 o 10 años según el caso).