edición general
2 meneos
1 clics
Feijoo se compromete a bajar los impuestos en su primer año de Gobierno o si no dimitirá

Feijoo se compromete a bajar los impuestos en su primer año de Gobierno o si no dimitirá

Coincidiendo este miércoles con el inicio en España de la campaña de la renta, Alberto Núñez Feijoo enmendó la política fiscal del Ejecutivo que, según denunció, «cruje» a impuestos, «atraca» a los autónomos y «asfixia» a la clase media. Una situación «injusta» que el líder del PP se comprometió a revertir en su primer año de Gobierno con una bajada generalizada de impuestos o si no dimitirá. «En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno

| etiquetas: impuestos , feijoo , iva , irpf
2 0 0 K 17 actualidad
8 comentarios
2 0 0 K 17 actualidad
Laro__ #2 Laro__
Lo dice alguien del PP ¿Dónde habré oído yo eso antes?
1 K 19
mikelx #6 mikelx
#2 Los chuches.
1 K 15
pepel #5 pepel
No los bajará porque no quiere.
0 K 18
#1 rodriarevalo
La credibilidad de cualquier político de este pais es cero. Aun recuerdo a Rajoy prometiendo lo mismo y subiéndolos EN MENOS DE 24 H desde la toma del cargo.
1 K 14
lonnegan #7 lonnegan
#1 Luego llega al poder, le explican que hay que pagar los plazos de la deuda, la UE le explica que tiene que cumplir con la senda de déficit y se les quitan las ganas xD
0 K 11
wata #8 wata
Nos ha jodío el listo... Claro que los bajará. Y será un caos todo.
0 K 11
mikelx #4 mikelx
Si no cumple con lo primero tienes que confiar en que cumplirá con lo segundo.
0 K 8

menéame