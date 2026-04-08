Feijoo se compromete a bajar los impuestos en su primer año de Gobierno o si no dimitirá

Coincidiendo este miércoles con el inicio en España de la campaña de la renta, Alberto Núñez Feijoo enmendó la política fiscal del Ejecutivo que, según denunció, «cruje» a impuestos, «atraca» a los autónomos y «asfixia» a la clase media. Una situación «injusta» que el líder del PP se comprometió a revertir en su primer año de Gobierno con una bajada generalizada de impuestos o si no dimitirá. «En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno