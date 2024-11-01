Feijóo asegura que el Gobierno va a regularizar a "inmigrantes que han abusado de una mujer"

“No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país”, ha apuntado Feijóo. “Y el Gobierno ha dicho muy claramente que con antecedentes policiales se va a regularizar a ese inmigrante”, ha añadido.
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El desmentido ha llegado por boca de la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien le ha acusado de “desconocimiento o mala fe” por su afirmación. “Carecer de antecedentes es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería”
Cancelación de Antecedentes Penales
De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, el Registro Central de Penados recoge la inscripción de las resoluciones firmes por la comisión de un delito o falta que impongan penas o medidas de seguridad, dictadas por los Juzgados o Tribunales del orden
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Perdón a los candidatos a conserje. Trabajo digno donde los haya. Algo de lo que no puede presumir el aprendiz de narco