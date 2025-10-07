Familias de inmigrantes viajan a Ibiza en avión para abandonar a sus hijos y que sean ‘menas’

Menorca e Ibiza han detectado por el momento cuatro casos en total. Como mínimo dos menores migrantes irregulares, de un total de cuatro, han llegado a Ibiza en avión en las últimas semanas. Al igual que en Menorca, sus padres los acompañaron durante el trayecto para dejarles solos en la isla poco después. Así lo confirmaron ayer los Consells d’Eivissa y de la isla menorquina tras reunirse en Palma con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez.