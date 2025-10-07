edición general
10 meneos
37 clics
Familias de inmigrantes viajan a Ibiza en avión para abandonar a sus hijos y que sean ‘menas’

Familias de inmigrantes viajan a Ibiza en avión para abandonar a sus hijos y que sean ‘menas’

Menorca e Ibiza han detectado por el momento cuatro casos en total. Como mínimo dos menores migrantes irregulares, de un total de cuatro, han llegado a Ibiza en avión en las últimas semanas. Al igual que en Menorca, sus padres los acompañaron durante el trayecto para dejarles solos en la isla poco después. Así lo confirmaron ayer los Consells d’Eivissa y de la isla menorquina tras reunirse en Palma con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez.

| etiquetas: ibiza , menas , avion
8 2 1 K 77 actualidad
15 comentarios
8 2 1 K 77 actualidad
#1 Leon_Bocanegra
Esa gente no sabe que con quien mejor estarían esos niños, es con sus padres? :troll:
2 K 24
Ferran #3 Ferran
#1 Depende de qué padres y en qué condiciones vivan…
1 K 21
Kantinero #11 Kantinero
Si los nenes en Europa van de la mano de los papis a la universidad porque no van a ir de la mano a la emigración.
-Llámame todos los días cariño
-Tu diles que no sabes que años tienes
-Mándanos dinero para que podamos coger taxis y aviones para ir a verte
1 K 21
#12 lordban
¡No puede ser!¿Un sistema abusable está siendo abusado? Incrédulo me hayo. Obviamente 4 casos son los que nos explican de los XX que habrán detectado, y la realidad y variedad de métodos para tomarnos el pelo será ordenes de magnitud por encima.
1 K 17
#2 Hipot
Algún caso más conozco en la península llevan unos años haciéndolo
1 K 15
#14 Sacapuntas
O sea, en Ibiza, dos. En Menorca, dos. Se sabe quiénes son sus padres (bueno, al 50%) y, por tanto, no será tan complicado saber su lugar de origen a poco que colabore la diplomacia de aquellos países de origen. Tampoco será muy complicado pasarles factura de alojamiento y manutención a los padres despistados. Es cuestión de voluntad, como con el turismo sanitario. Aprendemos rápido.
0 K 12
Pacman #8 Pacman
#7 pero para eso están los controles biometricos
0 K 11
Pacman #5 Pacman
Es estúpido el hacer esto ya que debe haber un registro de llegada, unos números de pasaporte y se sabe de donde es esa persona y con quien ha llegado, por lo que se puede retornar al país de origen.

O todos los controles que tenemos no valen para nada?
0 K 11
#7 covacho
#5 O no. Basta con que el chico no revele su nombre real, porque asumo que el pasaporte lo ha quemado o escondido.
0 K 8
jejo #10 jejo
4 casos
0 K 9
neuron #4 neuron
Decisiones muy trágicas que tienen que tomar los padres. Pero ellos pensarán que es lo mejor para los niños.
0 K 9
Gadfly #6 Gadfly
#4 o no, no todos los padres son iguales
0 K 7
neuron #9 neuron
#6 Sea como fuera, la desesperación debe de ser máxima.
0 K 9
Gadfly #15 Gadfly
#9 no subestimes la ineptitud de algunos para ser padres
0 K 7
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
hackers!!!!
0 K 7

menéame