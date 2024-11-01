edición general
Los extranjeros toman el volante del transporte de mercancías: "Los españoles ya no quieren llevar un camión"

"Eres camionero de verdad cuando empiezas a hablar a tu camión y ya llevas demasiado haciéndolo cuando te empieza a contestar". Así resume José Luis Conejo la experiencia de conducir un trailer de mercancías, la actividad que empezó a realizar cuando tenía 21 años. Ahora regenta una empresa con 50 vehículos y, admite, cada vez menos gente está dispuesta a pasar por eso. "La gente ya no quiere un camión. Es un trabajo hipersacrificado en el cual no se cobra lo que se tiene que cobrar y te lo digo como empresario. Lo que pasa es que estamos...

#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Mantra de cualquier empresario en este tipo de noticias, "los españoles ya no quieren hacer este trabajo", pero nunca añaden "con la mierda de condiciones que ofertamos".
#2 vGeeSiz
#1 ahí está el tema, siempre que haya gente de fuera dispuesta, los máximos afectados son los integrantes de la clase obrera
#5 ombresaco
#1 "La gente ya no quiere un camión. Es un trabajo hipersacrificado en el cual no se cobra lo que se tiene que cobrar y te lo digo como empresario. Lo que pasa es que estamos en un mundo muy competitivo, en el cual hay que luchar en este atroz mercado"
#6 Iori
#1 Claro, ese es el único motivo... porque aqui todos criamos a nuestros hijos animándoles a que se compren un camión ;)
#18 Verdaderofalso
#6 entonces le das la razón a #1
#8 NanakiXIII
#1 Hemos hecho lectura selectiva, porque literalmente lo dice...
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#8 Si pero lo dice, "los españoles..." no dice, yo pago una mierda, y me llegan los que no tienen alternativa mejor.
#15 NanakiXIII
#10 No dice nada de los españoles. Dice "es un trabajo hipersacrificado en el cual no se cobra lo que se tiene que cobrar y te lo digo como empresario. Lo que pasa es que estamos en un mundo muy competitivo, en el cual hay que luchar en este atroz mercado".

Que viene en la entradilla... :roll:
#16 Tunguska08Chelyabinsk13
#15 Pues es el titular y está entrecomillado. :-O

Que viene en el título... :roll:
#26 NanakiXIII
#16 Estás mezclando frases y entrecomillando lo que te da la gana y encima tienes los santos cojones de chulear de ello solo para ganar cuatro likes de gente que lee tan poco como tú...

Si quieres desarrollar un argumento, que es muy valido y con el que te daría la razón, hazlo. Pero no te bases en una manipulación de una noticia para ello. Y mucho menos chulees de ello.

En fin, después lloramos y pataleamos cuando nos lo hacen otros.
#27 Tunguska08Chelyabinsk13
#26 No es mi noticia, no la he mandado yo, ¿o es que no ves el titular?.

Lo único entrecomillado por mi, es la segunda parte de 1, que obviamente es irónico, nadie con dos dedos de frente se cree que el empresario halla dicho eso a un medio.
#29 NanakiXIII
#27 :shit:
En fin...
#32 Tunguska08Chelyabinsk13
#29 Lo mismo digo, deja de inundarlo todo con comentarios chorras y sin sentido. :coletas:
#33 NanakiXIII
#32 habló de putas la tacones...
#43 sotillo
#1 Tu te crees que la sanidad privada , la educación privada y los hoteles de cinco estrellas y un cometa se pagan solo
#4 ombresaco
Pues según Loquillo, es que ya no quieren ser felices ;)
#36 kaos_subversivo
#4 no es lo mismo tener un camion que conducir el de otro por cacahuetes! :troll:
#37 ombresaco
#36 lo puedes hablar con Loquillo (o con Sabino) {0x1f69a} {0x1f69b}
#3 yokitolakaka
Que me paguen 3000€ + dietas y hablamos
#19 Verdaderofalso
#3 tengo el carnet de camión sacado por el INEM hace ya 15 años… va a coger un camión Rita
#25 Gry
In conocido mío fue camionero una temporada y ahora está trabajando en un supermercado de cajero. Cobra lo mismo y duerme todos los días en su casa.
#39 ostiayajoder
#28 Yo, conste, q no tengo opinion clara de q habria de hacerse.... Tal vez me molaria q China fuese mejor y mas gran aliado comercial q USA pero para eso China tambien tiene q poner su parte...
#42 johel
PAra muchos dormir en el camion, no ducharte en una semana, cocinar en un hornillo al raso y mear en una botella en ruta son condiciones laborales. hijos de puta.
#12 kumo
Esto no es de ahora. Nadie recuerda lo que paso en UK con el Brexit y la falta de camioneros?
#22 vGeeSiz
#21 La inmingración legal, regulada y de gente con culturas similares es positiva para éste y todos los países


Saludos
#30 pascuaI
#22 ¿Culturas similares? Anda, no me hagas reír. ¿Qué coño de cultura similar tengo yo con un colombiano? La misma que con un negro que sepa hablar castellano. ¿Positivo traerse millones de inmigrantes a un país en el que la gente no encuentra casa? ¿O para que tiren los salarios para abajo? ¿O aumentar la presión de la sanidad pública que ya funcionaba mal? Los cojones eso es positivo para este país. Será positivo, como digo, para los que aplaudís traerlos por motivos políticos, que sois los que estáis llenando España de inmigrantes para que habléis de los demás. Aunque seguro que después no os toca convivir con ellos y sus costumbres en vuestro edificio.
#31 vGeeSiz
#30 señor suélteme del brazo
#34 pascuaI
#31 Así me gusta, cero argumentos. Que vea todo el mundo por aquí la mierda que tienes en la cabeza :-)
#35 vGeeSiz
#34 Tienes mucha más similitudes con un colombiano que con un Marroquí o un Mauritano, por ejemplo.

La inmigración controlada es positiva siempre. Otra cosa es que este gobierno y anteriores dejaran entrar a millones sin ningún tipo de control
#38 pascuaI
#35 ¿Pero no te das cuenta de lo contradictorio de lo que estás escribiendo? Los 250.000 mauritanos también serán "inmigración controlada y regulada", no van a venir nadando sino que serán regulares. Según tú, como es regulado, será positivo. ¿O ellos no y los cientos de miles de latinos que llegan cada par de meses sí? Que dirás que fue este gobierno quien dejó entrar a millones pero son las administraciones del PP las que se traen panchitos al peso, como Alfonso Rueda.
0 K 7
#44 vGeeSiz
#38 No, no me estás entendiendo. Hablo de controlada y regulada, no lo que tenemos ahora ni hemos tenido antes.

A mi en la seguridad social me han atendido médicos de sudamérica y tan bien y me operó un Uruguayo y la verdad es que bastante bien y luego tuve otra cirugía y la cirujana era de Serbia.

Hablo de inmigración que aporte valor añadido al país.

Saludos
#45 pascuaI
#44 Los millones de latinos que están en España no son todos médicos ni cirujanos. Es gente que viene de países en los que no se vive bien pero aquí tampoco van a vivir bien, y al mismo tiempo harán que muchos españoles vivan peor, pues nuestro país no está dimensionado para absorber toda esa inmigración. Y eso ya si dejamos de lado los problemas de seguridad o convivencia. Tu comentario original hacía referencia (irónicamente) a los 250.000 inmigrantes mauritanos del acuerdo migratorio firmado…   » ver todo el comentario
#40 Aokromes
#22 cultura similar un evangelista que a la menor de cambio se une a una banda y apuñala a otro por que han mirado a su novia?
#7 ostiayajoder
Queremos q se les pague mas a todos pero luego compramos lo mas barato del super.

Compramos coches chinos pq son mas baratos, por ejemplo (es q vengo de esa noticia). Pero en todo es igual.
#11 UnoYDos
#7 Es lo que tiene sueldos de miseria en media España y alquileres a la altura de un Jeque. Que o compran lo mas barato o no comen. Obviando ahorradores extremos la gente elige lo mas barato porque si no se les va de presupuesto. ¿quieren incentivar el consumo? Que paguen más, porque hasta la fecha los billetes del monopoli no valen para comprar.
#17 ostiayajoder
#11 No lo dudo, eh?

Pero es una duda q me ha surgido al leer la noticia de q los vehiculos chinos se van a comer a los europeos de la portada y despues de leer los comentarios...

Sin mas, q cuando cerraron la fagor, mi padre q se jubilo alli decia eso: "q vas a hacer si te traen electrodomesticos mas baratos? Acaso tu no compras cosas chinas mas baratas?"...

En fin.

Adicionalmente me parece mal pq, por ejemplo, huawei en su nuevo SO pone problemas a los desarrolladores NO chinos para publicar apps. Vamos q cierran lo suyo a fuego para q no entre nadie....

Igual habria q hacer lo mismo.....

Y no pq me caigan mal ni ninguna guerra ni nada, sino por reclamar reciprocidad.... o no se...
#28 UnoYDos
#17 No se si hacer lo mismo, pero al menos si luchar por la autosuficiencia. Los coches la verdad, es que es difícil tener una opinión que quepa dentro de cuando hablamos de productos en general. Porque estamos hablando de productos muy caros y donde las diferencias de precios son demasiado grandes. Quizás si habría que tomar medidas, pero claro, tienes la contrapartida de que los fabricantes europeos no luchan porque no puedan producir al mismo nivel, si no porque quieren mantener sus margenes de beneficios que se han disparado en los últimos años. Esto hace que tenga sentimientos encontrados. Si considerásemos el coche eléctrico como una necesidad a medio-largo plazo y las fabricas fuesen publicas, tendría una opinión mas clara.
#20 nopolar
#11 Lo de la vivienda va a reventar la economía entera... y todo para que se forren los rentistas de siempre.
#23 ostiayajoder
#20 tal cual.

Si ahora cobraramos mas los pisos serian mas caros y ya....
#9 Borgiano
Pues nada, se traen camioneros del tercer mundo que cobren una mierda y no protesten y todos contentos.
#13 vGeeSiz
#9 250.000 Mauritanos por ejemplo
#21 pascuaI
#13 En Madrid no debe haber ni 500 mauritanos, lo que sí hay es más de un millón de latinos y cada día más, claro que como esos son todos fachas y evangelistas no te preocupa en absoluto sino que los recibes con los brazos abiertos. Para que después la derecha habléis del "welcome refugees" cuando sois vosotros los que más inmigrantes estáis trayendo a España
#24 Tunguska08Chelyabinsk13
#9 Es de lo que va la noticia.
#14 elmileniarismovaallegar
Titular alternativo: "Los españoles se dejan explotar cada vez menos en condiciones esclavistas"...
0 K 7

