¿Existe el Cartel de los Soles?

“Están designando como organización terrorista a algo que no lo es”, dijo a CNN Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado especializado en cuestiones relacionadas con los poderes bélicos. Según Finucane, el Gobierno de EE.UU. está “inventando un patrón de hechos” y “creando una realidad alternativa”. Se trataría de “otro paso en los esfuerzos del secretario Rubio por encubrir una operación de cambio de régimen bajo la apariencia de la lucha contra el narcotráfico".