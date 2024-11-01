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El excámara de TheGrefg carga contra el streamer: “¿Prefieres comprarte un Goku de dos metros que hacerle un contrato a tu cámara?”

El excámara de TheGrefg carga contra el streamer: “¿Prefieres comprarte un Goku de dos metros que hacerle un contrato a tu cámara?”

El ex cámara de TheGrefg, Saturio Herrero 'Satu', ha participado en un podcast junto al creador de contenido Tiparraco donde ha explicado su experiencia trabajando durante años con el streamer y ha detallado los motivos de su salida, con un discurso muy crítico sobre su situación laboral. El extrabajador del murciano ha asegurado que ha tenido que someterse a tratamiento psicológico.

| etiquetas: excamara , the grefg , contrato de trabajo , andorrano , saturio herrero
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52 comentarios
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Comentarios destacados:              
#2 A ver si te crees que se ha ido a Andorra para darte dinero a ti. xD
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A ver si te crees que se ha ido a Andorra para darte dinero a ti. xD
59 K 487
Varlak #35 Varlak
#2 ¿Quién iba a pensar que un señor con todos los privilegios del mundo y que vive en un paraíso fiscal iba a estar en contra de dar derechos laborales a sus empleados? Me pinchas y no sangro
1 K 30
yemeth #39 yemeth
#2 No puede ser, cuando los empresarios no tienen que pagar costes de empresa va todo para los empleados, que me lo ha dicho un liberal xD
1 K 32
Doisneau #5 Doisneau *
Lo de estos streamers/youtubers con su personal es de traca. Hablamos de gente que tranquilamente se enchufa 50k al mes, y le debe parte de esos ingresos a los videos recortados y editados que sube a youtube su editor. Pues la norma general es pagarles con cacahuetes y encima malos rollos continuamente, y ese es el tipo de gente que mi generacion se ha empeñado en hacer rico y famoso.

Nunca entendere ese ecosistema, con gente donandole dimero a millonarios y echando la tarde viendo como un…   » ver todo el comentario
17 K 117
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#5 #7 No era su editor, era su camara cuando rodaba fuera del set.

(Que probablemente su editor sea autonomo en vez de contratado)
4 K 53
Doisneau #11 Doisneau
#9 ah, siento la confusion. Pero igualmente cuando te mueves en esa franja de ingresos no cuesta nada hacer las cosas bien
0 K 14
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#11 A ver, supongo que dependera de las veces que uses al camara. Si usas al camara una vez al mes para rodar alguna cosa...es un poco absurdo tenerlo en plantilla para que trabaje igual 20 horas al mes.

Pero ya te digo que yo tengo ni idea de si grababa mucho o poco fuera del set para que le compensase.
0 K 12
Varlak #36 Varlak
#5 ¿Pero vosotros os pensáis que la gente que se hace rica es a base de repartir dinero? No hay nadie más rata que un rico
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Malaguita #52 Malaguita
#5 A la gente mala le gusta ver que hay otros que son aún peores que ellos y que les va bien. Les justifica y les consuela la conciencia (lo que les queda de ella).
0 K 11
elGude #3 elGude
Luego que mala es España y como roba los impuestos.
14 K 114
Dene #1 Dene
si aguanta mas de 2 meses trabajando sin contrato para un tipo que luego se forra....es que muchas luces no tiene...
12 K 97
#4 Lusco2
#1 A lo mejor tenía otros incentivos como poder usar el baño o hacer pausas para comer
8 K 63
#19 Givetuban
#1 Pues que lo tendría como freelance y ya está.
0 K 7
kwisatz_haderach #21 kwisatz_haderach
#19 es que era eso, el camara era un jodido freelance, osea un autonomo que le facturaba a Gref CUANDO necesitaba un camara (que el 90% de las veces, esta gente esta en su ordenador y no necesita ningun camara, como mucho tienen un moderador y un editor, que les ayuda a gestionar el directo, la info, patro, ect.... pero no estan fisicamente con el).

Yo he currado con influencers, he grabado spots y he estado cubriendo eventos con influencers desde hace 20 años... todos han sido siempre un…   » ver todo el comentario
6 K 43
#29 osids
#21 Son cosas diferentes, si tú relación laboral es dependiente de un único empresario, eres falso autónomo, si eres un freelance que decide que trabajos acepta y cuales no con diferentes empresarios si que eres autónomo, la legalidad y lo que uno piensa no siempre coincide, otra cosa es que esta gente suele residir en Andorra y los eventos pues depende del territorio donde ocurran sera el ministerio de trabajo español o el de otro país el que decida sobre las condiciones pero no es todo tan sencillo como "era un jodido freelance"
1 K 13
JMorell #41 JMorell
#29 por eso dice en el clip que trabajaba de glovo, para no ser falso autónomo.
0 K 9
kwisatz_haderach #46 kwisatz_haderach
#41 Pero es que no tiene sentido... .trabaja para glovo por que el curro que te daba solo era un par de fines de semana al mes... si el tio no se busco mas clientes o otras oportunidades laborales... (yo mismo, como muchos de mis curros son de fin de semana, entre semana me dedico mucho a docencia profesional. cursos del paro... )
0 K 12
kwisatz_haderach #43 kwisatz_haderach *
#29 si yo te llamo para currar conmigo 2 fines de semana al mes (cuando el estaba invitado a algun evento y queria su propio camara para el "making off" propio) tu eres un freelance, aunque ese sea tu unico cliente ese mes. Pero nadie te impide grabar a otra gente, tener tu propio canal, ect....

lo que tu dices, es cuando tu trabajas para otro de forma continuada y diaria, eso es ser falso autonomo, por que curras como en una posicion que necesitaría ser cubierta por un…   » ver todo el comentario
1 K 15
#32 DonaldBlake
#1 Hay bastantes personas trabajando sin contrato para gente que se forra. Aprovecharse del necesitado se llama. No sé si es el caso de este chico, pero sí que ocurre.
1 K 16
MLeon #44 MLeon
#1 Desgraciadamente, cuando la situación lo requiere, te agarras a un clavo ardiendo.
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#12 user31
Me pasa con TheGrefg lo mismo que con Trump... creo que una persona normal necesita 1 minuto escuchándolo para darse cuenta que es imbécil. Y no me cabe en la puta cabeza porque hay gente que 10 años después, todavía no se ha dado cuenta.
11 K 87
Guanarteme #18 Guanarteme
#12 A mí me pasaba lo mismo con el Spiriman, el Fran de la Jungla.... ¿La gente no se da cuenta al primer minuto de que es un tarado narcisista?
0 K 15
Magog #24 Magog
#12 el problema de este tío es que es una mierda de persona, en general (no por lo del cámara, lo del tema del cámara está entre varias aguas poco claras)
1 K 13
Jack29 #25 Jack29 *
#12 un minuto y subo la apuesta. Creo que tan solo viendo una foto suya.
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Wachoski #26 Wachoski
#12 jajajaja totalmente

Bueno, no se si "imbécil" sería mi palabra,... Pero es igual
0 K 7
Fernando_x #33 Fernando_x
#12 Yo lo descubrí con un video que se hizo viral donde no sabía hacer una resta a nivel de primaria.

cero menos dos... no tiene sentido

Luego se intenta excusar en que dejó de estudiar y eso no lo llegó a ver. No llegó a ver las restas con llevada. :palm:
1 K 19
Varlak #42 Varlak
#33 Hostia, no sabe cuánto son ¿100-20? Yo pensé que era imbécil, pero no tanto.
1 K 18
Varlak #40 Varlak
#12 Porque hay mucha gente que es imbécil.
0 K 10
hazardum #14 hazardum
Este tio es un vividor que solo le importa la pasta, así que se comporta igual con todo el mundo, porque el es asi, da igual que ya esté forrado o podrido de dinero, eso no le va a hacer cambiar la forma de ser. En este caso es probable que muchos de los streamers tengan a los camaras, editores, etc, como falsos autonomos y demas, y que curren para muchos, ya dependera de si le pedia exclusividad o no.

Ya estafó a sus seguidores con unos airpods falsos, y le se trajo al pairo.
5 K 52
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Pues sin soportar al TheGrefg lo que dice tiene sentido: www.larazon.es/gente/thegrefg-defiende-publicamente-criticas-excamara-

Que sea lo habitual en el mundillo eso de tener camaras freelance para cuando "sales a rodar fuera" lo sabran...los que estan en el mundillo.
3 K 45
#8 Eukherio *
#6 Suelen ser falsos autónomos, como los periodistas. Hay muchos que llevan años de freelance y solo curran para uno que no quiere hacerles contrato porque le sale mejor así. Habría que saber si lo que dice es verdad o si el cámara llevaba años teniendo que tener disponibilidad para él.
2 K 24
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#8 Casualmente te estaba respondiendo algo asi... {0x1f602}
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Ramsay_Bolton #23 Ramsay_Bolton
#8 los editores puede, pero los camaras lo dudo mucho, porque son para cosas concretas, no estan gravando todo el dia cosas.
En este caso, yo creo que degref tiene razon, no se si le pagaba mucho o poco, pero si era freelance, que contrato quiere tener? que trabaje para mas youtubers.
0 K 6
kwisatz_haderach #48 kwisatz_haderach
#23 los editores solo son fijos cuando son programas que tienen colaborades y sacan video casi diario, sino, un editor competente para YouTube tiene 3 o 4 clientes que le van enviando los brutos y estos van editando y mandandoles los daylis para que vayan corrigiendo, eso te deja siempre un dia o dos para para editar otra cosa... (muchas veces las cosas hay que verlas entre varios y el del sponsor, asi que se tarda en confirmar ediciones).
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Robus #15 Robus
#6 Sin entrar en el tema de los influencers, que desconozco totalmente, me hace gracia que la respuesta de un tipo que se ha ido de España para no pagar impuestos se publique en "La Razón"...

Si es que son todos una panda. :-D
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Atusateelpelo #17 Atusateelpelo
#15 El mundo de los influences/streamers/youtubers es pecular en si mismo.
Uno de a los que mas palos se le dan ha sido historicamente al Xocas (otro al que tampoco he visto especialmente salvo en colaboraciones con otros creadores) que es de los pocos que pagan sus impuestos en España y no se fue a Andorra.
0 K 12
Varlak #38 Varlak *
#17 hay que reconocer que el Xocas es un anormal pero al menos en eso es consecuente.
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Varlak #37 Varlak
#6 Hombre, evidentemente en un gremio en el que lo normal es vivir en un paraíso fiscal lo más habitual es intentar no dar derechos laborales a tus empleados.

Eso no quiere decir que esté bien hecho.
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Mesto #22 Mesto
Satu trabajaba a con Gref de manera esporádica no a diario o de manera continua.

Por lo tanto no tiene contrato su modalidad es freelance.
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Fernando_x #34 Fernando_x
#22 Bueno, si a Echenique se le puede condenar por eso, ¿qué menos que igual trato al Grefg?
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Varlak #45 Varlak
#34 Hombre, no me compares, éste señor es un tío que sale hablando por YouTube a cambio de likes y Echenique en aquel entonces ya era doctor en física con sobresaliente cum laude, evidentemente es más grave lo de Echenique porque seguro que gana mucho más dinero que un gañán que no sabe ni restar 100-20...

(/S, por si acaso)
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Mesto #47 Mesto *
#34 Porque con Echeminga se demostró que no era ocasional y esa es justo la diferencia entre que sea legal o ilegal.

Insert Coín, más suerte la próxima vez..

CC #45
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Fernando_x #49 Fernando_x
#47 jajeuejuau ha dicho Echeminga, que gracioso <:(
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Varlak #50 Varlak
#47 No como éste cámara ocasional que lleva años trabajando para el YouTuber
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woody_alien #16 woody_alien
“¿Prefieres comprarte un Goku de dos metros que hacerle un contrato a tu cámara?”

Pues claro tete, si al Goku lo saca en escena sube las visitas, si te saca a ti en escena no, a no ser que seas un Therian o tengas cara de gatete. Miles y miles de personas que hicieron periodismo y/o audiovisuales ahora sois carne de cañón pues los millones de canales y plataformas audiovisuales actuales no han traído mas libertad y variedad, han traído mas precariedad, atomización de los oficios y…  media   » ver todo el comentario
1 K 21
Brill #28 Brill
#16 Además, Goku no tiene sindicato. Y así le va, ha salvado al mundo un montón de veces y encima gratis.
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woody_alien #30 woody_alien
#28 Y encima es un calzonazos.
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chemari #27 chemari
Anda! El deshauciaviejas es una mala persona! quien lo habría imaginado?
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#7 Eukherio
A ver, que de cara a la galería son chavales que se han ganado su pasta creando contenido en sus habitaciones, pero que después cuando pillan un poco de fama son como cualquier otro listillo: tienen editores cobrando una mierda, cámaras cobrando una mierda, Community Managers y moderadores de Discord currando por visiblidad, etc. Por cada uno que se porte bien habrá veinte que sean hijos de puta.
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#20 Ominous
Sin querer defender a estos tíos, me he informado un poco y parece una inventada del copón del excamara ese.
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Cidwel #31 Cidwel
A ver mola porque gref ese es punchbag facil, pero el camara era freelance. Yo tampoco tendría a nadie en nómina para currar 12 veces al año con el
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Varlak #51 Varlak
#31 Que el cámara sea freelance no significa que haya trabajado pocas veces con el YouTuber, entiendes el concepto de falso autónomo ¿No?
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menéame