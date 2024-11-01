El excámara de TheGrefg carga contra el streamer: “¿Prefieres comprarte un Goku de dos metros que hacerle un contrato a tu cámara?”

El ex cámara de TheGrefg, Saturio Herrero 'Satu', ha participado en un podcast junto al creador de contenido Tiparraco donde ha explicado su experiencia trabajando durante años con el streamer y ha detallado los motivos de su salida, con un discurso muy crítico sobre su situación laboral. El extrabajador del murciano ha asegurado que ha tenido que someterse a tratamiento psicológico.