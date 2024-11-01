El excámara de TheGrefg carga contra el streamer: “¿Prefieres comprarte un Goku de dos metros que hacerle un contrato a tu cámara?”

El ex cámara de TheGrefg, Saturio Herrero 'Satu', ha participado en un podcast junto al creador de contenido Tiparraco donde ha explicado su experiencia trabajando durante años con el streamer y ha detallado los motivos de su salida, con un discurso muy crítico sobre su situación laboral. El extrabajador del murciano ha asegurado que ha tenido que someterse a tratamiento psicológico.
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Nunca entendere ese ecosistema, con gente donandole dimero a millonarios y echando la tarde viendo como un… » ver todo el comentario
(Que probablemente su editor sea autonomo en vez de contratado)
Pero ya te digo que yo tengo ni idea de si grababa mucho o poco fuera del set para que le compensase.
Yo he currado con influencers, he grabado spots y he estado cubriendo eventos con influencers desde hace 20 años... todos han sido siempre un… » ver todo el comentario
lo que tu dices, es cuando tu trabajas para otro de forma continuada y diaria, eso es ser falso autonomo, por que curras como en una posicion que necesitaría ser cubierta por un… » ver todo el comentario
Bueno, no se si "imbécil" sería mi palabra,... Pero es igual
cero menos dos... no tiene sentido
Luego se intenta excusar en que dejó de estudiar y eso no lo llegó a ver. No llegó a ver las restas con llevada.
Ya estafó a sus seguidores con unos airpods falsos, y le se trajo al pairo.
Que sea lo habitual en el mundillo eso de tener camaras freelance para cuando "sales a rodar fuera" lo sabran...los que estan en el mundillo.
En este caso, yo creo que degref tiene razon, no se si le pagaba mucho o poco, pero si era freelance, que contrato quiere tener? que trabaje para mas youtubers.
Si es que son todos una panda.
Uno de a los que mas palos se le dan ha sido historicamente al Xocas (otro al que tampoco he visto especialmente salvo en colaboraciones con otros creadores) que es de los pocos que pagan sus impuestos en España y no se fue a Andorra.
Eso no quiere decir que esté bien hecho.
Por lo tanto no tiene contrato su modalidad es freelance.
(/S, por si acaso)
Insert Coín, más suerte la próxima vez..
CC #45
Pues claro tete, si al Goku lo saca en escena sube las visitas, si te saca a ti en escena no, a no ser que seas un Therian o tengas cara de gatete. Miles y miles de personas que hicieron periodismo y/o audiovisuales ahora sois carne de cañón pues los millones de canales y plataformas audiovisuales actuales no han traído mas libertad y variedad, han traído mas precariedad, atomización de los oficios y… » ver todo el comentario