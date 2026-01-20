Eurodiputado danés Anders Vistisen a Trump: «Déjeme decirlo con palabras que quizá entienda: señor presidente, váyase a la mierda»,

Un legislador danés fue reprendido después de decirle de forma sorprendente al presidente Trump que “se fuera a la mierda” durante una reciente reunión para debatir la campaña de EE. UU. para comprar Groenlandia. «Estimado presidente Trump, escuche muy atentamente. Groenlandia ha formado parte del Reino de Dinamarca durante 800 años. Es un país integrado. No está en venta», dijo el eurodiputado Anders Vistisen. «Déjeme decirlo con palabras que quizá entienda: señor presidente, váyase a la mierda», gritó.