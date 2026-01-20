edición general
Eurodiputado danés Anders Vistisen a Trump: «Déjeme decirlo con palabras que quizá entienda: señor presidente, váyase a la mierda»,

Un legislador danés fue reprendido después de decirle de forma sorprendente al presidente Trump que “se fuera a la mierda” durante una reciente reunión para debatir la campaña de EE. UU. para comprar Groenlandia. «Estimado presidente Trump, escuche muy atentamente. Groenlandia ha formado parte del Reino de Dinamarca durante 800 años. Es un país integrado. No está en venta», dijo el eurodiputado Anders Vistisen. «Déjeme decirlo con palabras que quizá entienda: señor presidente, váyase a la mierda», gritó.

Sergio_ftv
Contexto: Este personaje es de extrema derecha, ha defendido a Israel y se ha postrado ante Trump todas las veces en las que ha tenido oportunidad.

Dicho esto, se ve que probar su propia medicina no le ha gustado y eso le pasa por querer entregar la UE a su amo Trump. Justicia poética.

Ejemplo: "En Dinamarca, el Partido Popular Danés, de extrema derecha, intensificó su retórica antiinmigración desde los mortales atentados de Hamás el 7 de octubre. Anders Vistisen, miembro del Parlamento…   » ver todo el comentario
calde
#2 Y tanto.... un ídolo! :foreveralone:

Ahora que leo lo de #4, me arrepiento de lo de arriba... <:( pero es que en esto tiene razón.
DonaldBlake
#5 No pasa nada, aunque el tipo sea un mierda, tiene que dar gusto.
DonaldBlake
Tiene que dar gusto poder decirlo delante de tanto vasallo y que llegue a oídos del imbécil de Trump.
pepel
No se merece menos.
Pepepistolas
Premio Nobel para este tipo.Merecido.
Mark_
Muy muy mal. Esto no debe hacerse.

Debería haberle mandado al carajo, que es más contundente :troll:
pirat
A la misma mierda que se tendría ir el tontonazi este.
Cuesta sentir empatía con los supremacistas.
