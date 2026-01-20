Eurodiputado danés Anders Vistisen a Trump: «Déjeme decirlo con palabras que quizá entienda: señor presidente, váyase a la mierda»,

Un legislador danés fue reprendido después de decirle de forma sorprendente al presidente Trump que “se fuera a la mierda” durante una reciente reunión para debatir la campaña de EE. UU. para comprar Groenlandia. «Estimado presidente Trump, escuche muy atentamente. Groenlandia ha formado parte del Reino de Dinamarca durante 800 años. Es un país integrado. No está en venta», dijo el eurodiputado Anders Vistisen. «Déjeme decirlo con palabras que quizá entienda: señor presidente, váyase a la mierda», gritó.
Dicho esto, se ve que probar su propia medicina no le ha gustado y eso le pasa por querer entregar la UE a su amo Trump. Justicia poética.
Ejemplo: "En Dinamarca, el Partido Popular Danés, de extrema derecha, intensificó su retórica antiinmigración desde los mortales atentados de Hamás el 7 de octubre. Anders Vistisen, miembro del Parlamento… » ver todo el comentario
Ahora que leo lo de #4, me arrepiento de lo de arriba... pero es que en esto tiene razón.
Debería haberle mandado al carajo, que es más contundente
Cuesta sentir empatía con los supremacistas.