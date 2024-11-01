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“Si estuvieras en Marruecos no te atreverías a salir así”: una joven trans denuncia insultos en el Cercanías a Torremolinos

“Si estuvieras en Marruecos no te atreverías a salir así”: una joven trans denuncia insultos en el Cercanías a Torremolinos

Una joven trans de 28 años ha denunciado ante la Policía Nacional haber sido víctima de burlas e insultos discriminatorios mientras viajaba en un tren de Cercanías con destino a Torremolinos. La agresión, según su testimonio aportado a la Policía, fue contenida por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio, que pudo frenar el ataque y protegió en el vagón a la víctima, de nacionalidad marroquí.

| etiquetas: agresión , homófoba , trans , torremolinos
17 9 1 K 122 Sucesos
23 comentarios
17 9 1 K 122 Sucesos
Comentarios destacados:      
#5 Tensk
"Por eso estoy en España, gilipollas, donde tú no deberías estar".
16 K 191
#10 fremen11
#5 Comparto en el sentido de la libertad que hay aquí con respecto a Marruecos, pero aquí por desgracia también tenemos muchos autóctonos igual de despreciables y que comparten mentalidad en ese sentido con los agresores..........
0 K 10
#20 Tensk
#10 Guste o no, es estadísticamente probable que eso pase. La cuestión es que se puedan ir reduciendo.
0 K 11
#21 Banshee2x
#10 Pues por eso, ya tenemos muchos autóctonos de esos por estos lares como para dedicarnos a importar más.
0 K 9
Aguarrás #1 Aguarrás *
Energúmenos como estos, que hay muchos, a su país de vuelta. Y que se queden los que hayan decidido salir de la cueva... Que por suerte también los hay.
6 K 87
Chinchorro #3 Chinchorro *
Utilizan para atacar lo mismo que a ellos les encantaría imponer. Si eso no es estar desquiciado, no sé.
2 K 37
powernergia #7 powernergia
Denuncia y solo falta que policía y jueces hagan su trabajo, nada más.

Igual que los que insultan contra el aborto, se trata de que la morralla ultrareligiosa y de moral retrógrada cumpla con la ley, nada más.
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#12 fremen11
#7 A hacer su trabajo, te refieres a dejarlos en la calle??
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powernergia #14 powernergia
#12 No creo que por estos hechos haya que meter a nadie en la cárcel, como he comentado solo se trata de aplicar la ley.
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#17 fremen11
#14 No digo que merezcan cárcel, digo que da igual porque acabarán en la calle una vez aplicada la ley y no digo que éstos en concreto acaben fuera, si no todos los delincuentes independientemente de la nacionalidad.
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powernergia #18 powernergia
#17 "da igual porque acabarán en la calle una vez aplicada la ley"

Bueno, no creo que a cualquiera le de igual que le condenen a unos meses de carcel (por lo que no se entra), e incluso pudiera ser expulsión. son antecedentes y problemas posteriores. Las leyes en general son bastante duras, lo que hace falta es que policías y jueces hagan su trabajo, claro.
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#23 fremen11
#18 A los delincuentes les da igual, hay mucho reincidente que está en la puta calle y en el caso de extranjeros que no han sido expulsados
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Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Lo que más parecidos tenemos aquí a los regímenes islamistas son esta gente que quiere imponernos un régimen nacionalcatolicista.
1 K 29
#4 txepel *
#2 Los protagonistas de la noticia son más de un régimen islamista que del otro, por aclarar.

Personalmente opino que el país sería un lugar un poco mejor si los entusiastas de ambos regímenes temieran por su integridad física si dijeran ciertas cosas en alto.
2 K 33
#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 El régimen nacionalcatolicista cayo hace 50 años y las iglesias están vacías mientras que las mezquitas están llenas.

Despierta y ve la realidad actual.
0 K 13
josde #22 josde
Lo mejor la foto del post.
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#6 Pitchford
Aparte de los delincuentes, los primitivos intolerantes y violentos también deberían volver a su pueblo. Ya tenemos bastante con los de aquí..
0 K 19
#8 fralbin
Solo me queda una duda al leer la noticia, deduzco que la víctima se trata de un hombre que transciona a mujer, y no vicersa.

Es una tonteria, pero al usar el lenguaje de modo inclusivo, requiere de aclaracion para entender el punto.
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Fernando_x #15 Fernando_x
#8 Casi correcto. Es una mujer que nació con sexo masculino.
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Mark_ #11 Mark_
Lo que no entiendo es como los fachas patrios no se han aliado ya con esta escoria para ser más escoria todavía, porque ese odio que llevan dentro lo tienen todos en común.
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#9 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor.
5 K -35
CerdoJusticiero #13 CerdoJusticiero
#9 ¿No te cansas de poner el mismo mensaje?

www.meneame.net/search?u=Borgiano&w=comments&q=pinta

Yo entiendo que la primera vez que lo viste hace años pensaras 'jajaja qué ingenioso uso de la ironía para tirar mierda a todos los inmigrantes musulmanes jajajaja a mí algo tan sofisticado nunca se me habría ocurrido', de verdad. Pero hombre, si tienes más de 6 años antes o después te tienes que cansar de lo mismo, ¿no?
3 K 35
Fernando_x #16 Fernando_x
#13 #9 xD xD xD xD Sí, no requiere pensar, ni razonar, ni siquiera aprender palabras complicadas. Y en su cabeza suena fantástico.
1 K 20

menéame