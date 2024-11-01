“Si estuvieras en Marruecos no te atreverías a salir así”: una joven trans denuncia insultos en el Cercanías a Torremolinos

Una joven trans de 28 años ha denunciado ante la Policía Nacional haber sido víctima de burlas e insultos discriminatorios mientras viajaba en un tren de Cercanías con destino a Torremolinos. La agresión, según su testimonio aportado a la Policía, fue contenida por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio, que pudo frenar el ataque y protegió en el vagón a la víctima, de nacionalidad marroquí.