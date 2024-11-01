“Si estuvieras en Marruecos no te atreverías a salir así”: una joven trans denuncia insultos en el Cercanías a Torremolinos

Una joven trans de 28 años ha denunciado ante la Policía Nacional haber sido víctima de burlas e insultos discriminatorios mientras viajaba en un tren de Cercanías con destino a Torremolinos. La agresión, según su testimonio aportado a la Policía, fue contenida por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio, que pudo frenar el ataque y protegió en el vagón a la víctima, de nacionalidad marroquí.
| etiquetas: agresión , homófoba , trans , torremolinos
Igual que los que insultan contra el aborto, se trata de que la morralla ultrareligiosa y de moral retrógrada cumpla con la ley, nada más.
Bueno, no creo que a cualquiera le de igual que le condenen a unos meses de carcel (por lo que no se entra), e incluso pudiera ser expulsión. son antecedentes y problemas posteriores. Las leyes en general son bastante duras, lo que hace falta es que policías y jueces hagan su trabajo, claro.
Personalmente opino que el país sería un lugar un poco mejor si los entusiastas de ambos regímenes temieran por su integridad física si dijeran ciertas cosas en alto.
Despierta y ve la realidad actual.
Es una tonteria, pero al usar el lenguaje de modo inclusivo, requiere de aclaracion para entender el punto.
www.meneame.net/search?u=Borgiano&w=comments&q=pinta
Yo entiendo que la primera vez que lo viste hace años pensaras 'jajaja qué ingenioso uso de la ironía para tirar mierda a todos los inmigrantes musulmanes jajajaja a mí algo tan sofisticado nunca se me habría ocurrido', de verdad. Pero hombre, si tienes más de 6 años antes o después te tienes que cansar de lo mismo, ¿no?