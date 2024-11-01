Un estudio concluye que los problemas de salud mental se duplican en las ciudades respecto a los pueblos

El bienestar mental y social varía de manera significativa según el tamaño del sitio dónde se vive. Así lo revela un estudio elaborado por la fundación Foro NESI de Nueva Economía e Innovación social, basado en 12,000 encuestas, que señala que los problemas de salud mental son el doble de frecuentes en ciudades que en los pueblos. [En Valenciano]