edición general
6 meneos
5 clics
Un estudio concluye que los problemas de salud mental se duplican en las ciudades respecto a los pueblos

Un estudio concluye que los problemas de salud mental se duplican en las ciudades respecto a los pueblos

El bienestar mental y social varía de manera significativa según el tamaño del sitio dónde se vive. Así lo revela un estudio elaborado por la fundación Foro NESI de Nueva Economía e Innovación social, basado en 12,000 encuestas, que señala que los problemas de salud mental son el doble de frecuentes en ciudades que en los pueblos. [En Valenciano]

| etiquetas: estudio , ciencia , salud , mental , vida
5 1 0 K 62 ciencia
4 comentarios
5 1 0 K 62 ciencia
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Preciosa noticia para difundir, sacamos gente de las ciudades, bajan precios y la gente se va a los pueblos llenando la España vaciada.
0 K 20
#2 encurtido
No sé cómo de riguroso es el estudio, quizá lleve razón.

Pero en mi entorno, gente de pueblo con familia ahí y otros muchos que nos fuimos a ciudades, la salud mental sigue siendo un tema complicado de tratar. En la ciudad por fin se va normalizando el acudir a ayuda psicológica si parece conveniente, en los pueblos (al menos en lo que yo conozco) se tiende a ocultar porque supone prácticamente una degradación social para el afectado y su familia.
0 K 8
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 Un estudio no tiene razón, en cambio mi opinión personal que es un estudio con unos datos pobres es mejor que un estudio con datos más amplios
0 K 20
Sendas_Prev #4 Sendas_Prev
Por si queréis participar. Es un cuestionario genérico sobre la percepción sobre el suicido. Es anónimo.

forms.gle/4p3svRMBo9N22uEj8

Y si lo difundís entre vuestros contactos, mejor que mejor.
Muchas gracias.
0 K 6

menéame