Un estudio concluye que los problemas de salud mental se duplican en las ciudades respecto a los pueblos

El bienestar mental y social varía de manera significativa según el tamaño del sitio dónde se vive. Así lo revela un estudio elaborado por la fundación Foro NESI de Nueva Economía e Innovación social, basado en 12,000 encuestas, que señala que los problemas de salud mental son el doble de frecuentes en ciudades que en los pueblos. [En Valenciano]
Pero en mi entorno, gente de pueblo con familia ahí y otros muchos que nos fuimos a ciudades, la salud mental sigue siendo un tema complicado de tratar. En la ciudad por fin se va normalizando el acudir a ayuda psicológica si parece conveniente, en los pueblos (al menos en lo que yo conozco) se tiende a ocultar porque supone prácticamente una degradación social para el afectado y su familia.
