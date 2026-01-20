edición general
Este es el camino hacia la dictadura en Estados Unidos

No voy a comparar a Trump con Hitler porque creo que la personalidad de ambos tiene poco que ver, siendo Trump tal vez más similar al Nerón de Peter Ustinov. Pero sí conviene asomarse a la historia de cómo los nazis obtuvieron el poder absoluto en Alemania. Hitler ganó por la mínima las elecciones en noviembre de 1932, pero enseguida llamó a celebrar nuevos comicios en marzo de 1933 que ya fueron víctima de todo tipo de trapacerías, entre otras, ataques y persecuciones a la oposición, resultando finalmente, tras la exclusión ilegal de los escañ

| etiquetas: dictadura , estados unidos
6 comentarios
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Pero sí conviene asomarse a la historia de cómo los nazis obtuvieron el poder absoluto en Alemania. Hitler ganó por la mínima las elecciones en noviembre de 1932, pero enseguida llamó a celebrar nuevos comicios en marzo de 1933 que ya fueron víctima de todo tipo de trapacerías, e

Asomémonos a la historia como dice:

es.wikipedia.org/wiki/Encuentro_secreto_del_20_de_febrero_de_1933

l encuentro secreto del 20 de febrero de 1933 fue una reunión que mantuvo Adolf Hitler con

#5 anamabel
#3 Totalmente clave. De hecho, los empresarios alemanes ayudaron a Hitler, también algunas de esas empresas filonazis se enriquecieron comerciando con los Aliados, y previamente EEUU estuvo vendiéndole petróleo a Franco a espuertas.
Urasandi #2 Urasandi *
¿Hitler ganó por la mínima las elecciones en noviembre de 1932?
¿O sacó mayoría simple una sola vez en unas elecciones amañadas?
#4 anamabel
#2 Hitler gobernó primero gracias al apoyo de los conservadores alemanes, por el miedo al auge de los comunistas, a los que liquidó física y políticamente en cuanto tuvo oportunidad.
founds #1 founds
Uno era un hijo de puta asesino y acomplejado, y el otro un hijo de puta, pederasta, violador, loco y senil. Solo tienen en común ser un hijo de la gran puta
Ka1900 #6 Ka1900
Yo creo que cuando un grupo paramilitar como ICE, obedece a una sola "persona" y le descerraja tres tiros a bocajarro a una ciudadana por protestar contra el régimen, cuando el mayor tribunal del estado le da carta blanca a esa "persona" para hacer lo que le de la gana en el gobierno, cuando esa "persona" embiste contra educación, abogados, ciencia y miembros de la oposición,la dictadura ya está en marcha y a toda máquina. Lo siguiente será paralizar las elecciones y esto lo veremos este mismo año.
