Este es el camino hacia la dictadura en Estados Unidos

No voy a comparar a Trump con Hitler porque creo que la personalidad de ambos tiene poco que ver, siendo Trump tal vez más similar al Nerón de Peter Ustinov. Pero sí conviene asomarse a la historia de cómo los nazis obtuvieron el poder absoluto en Alemania. Hitler ganó por la mínima las elecciones en noviembre de 1932, pero enseguida llamó a celebrar nuevos comicios en marzo de 1933 que ya fueron víctima de todo tipo de trapacerías, entre otras, ataques y persecuciones a la oposición, resultando finalmente, tras la exclusión ilegal de los escañ