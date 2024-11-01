edición general
19 meneos
40 clics

‘Estaría muerto para junio’: Trump deja a todos boquiabiertos al revelar el diagnóstico terminal de un congresista republicano [ENG]

El presidente Donald Trump dejó el lunes al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a otros visiblemente conmocionados al revelar información médica privada sobre un republicano de la Cámara mientras las cámaras de televisión transmiten la escena.

| etiquetas: trump , congresista , terminal , dunn
17 2 0 K 227 Trump
6 comentarios
17 2 0 K 227 Trump
karakol #2 karakol
Relacionada:

www.meneame.net/story/jefa-gabinete-casa-blanca-susie-wiles-tiene-canc

Es la discreción y la educación personificada.
3 K 51
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#2 Como para confiarle tus más íntimos secretos
0 K 12
themarquesito #5 themarquesito
Por si alguien tiene interés, a nivel político el tipo es una porquería.
en.wikipedia.org/wiki/Neal_Dunn#Political_positions
1 K 32
Fotoperfecta #4 Fotoperfecta
Estaba justo buscando un enlace para enviarla...
He visto el vídeo y el muy HDP de Trump se ríe mientras dice que el congresista está en estado terminal y morirá en junio.
Una cosa es ser un psicópata y otra lo de este sujeto. No hay día que no supere su estulticia y maldad.
1 K 25
azathothruna #1 azathothruna
Suena a que desea que se muera.
A alguien de su partido.
Que podria malir sal?
0 K 20
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
Venga, una incorporar de a ver quien acierta la fecha.
0 K 10

menéame