‘Estaría muerto para junio’: Trump deja a todos boquiabiertos al revelar el diagnóstico terminal de un congresista republicano [ENG]

El presidente Donald Trump dejó el lunes al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a otros visiblemente conmocionados al revelar información médica privada sobre un republicano de la Cámara mientras las cámaras de televisión transmiten la escena.
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www.meneame.net/story/jefa-gabinete-casa-blanca-susie-wiles-tiene-canc
Es la discreción y la educación personificada.
en.wikipedia.org/wiki/Neal_Dunn#Political_positions
He visto el vídeo y el muy HDP de Trump se ríe mientras dice que el congresista está en estado terminal y morirá en junio.
Una cosa es ser un psicópata y otra lo de este sujeto. No hay día que no supere su estulticia y maldad.
A alguien de su partido.
Que podria malir sal?