edición general
7 meneos
37 clics
La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, tiene cáncer de mama en etapa temprana, anuncia Trump (inglés)

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, tiene cáncer de mama en etapa temprana, anuncia Trump (inglés)

A la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, le diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana, anunció el lunes el presidente Donald Trump. En una publicación en Truth Social, Trump escribió que Wiles tiene un pronóstico “excelente” y continuará trabajando “prácticamente a tiempo completo en la Casa Blanca”

| etiquetas: jefa de gabinete , casa blanca , susie wiles , cáncer
7 0 0 K 116 actualidad
8 comentarios
7 0 0 K 116 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
No siempre le tiene que tocar a la gente buena.
0 K 20
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Que le den fentanilo.
0 K 16
Kantinero #2 Kantinero
Que vaya a la sanidad pública USA a tratarse, esa que le prohibe a los pobres
0 K 13
ipanies #7 ipanies
Y se lo detectó él en un palpado rutinario?!?!
0 K 12
#8 harverto
Dos cosas:
- ¿Quién coño es Trump para anunciar en público que una de sus empleadas tiene cáncer?
- ¿Hasta dónde le hará trabajar por encima del criterio médico?
0 K 10
#3 Poligrafo
Que disfrute de la sanidad privada Gringa.
0 K 9
Meneanauta #5 Meneanauta
#3 Sospecho que ella sí puede permitirselo.
2 K 42
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#3 #5 Esta tiene dinero de sobra...
0 K 10

menéame