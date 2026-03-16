La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, tiene cáncer de mama en etapa temprana, anuncia Trump (inglés)

A la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, le diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana, anunció el lunes el presidente Donald Trump. En una publicación en Truth Social, Trump escribió que Wiles tiene un pronóstico “excelente” y continuará trabajando “prácticamente a tiempo completo en la Casa Blanca”
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