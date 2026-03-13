Estados Unidos autoriza hasta el 11 de abril la venta de petroleo de Rusia a todo el mundo para contener los precios por la guerra contra Irán [eng]

El mercado energético global en las circunstancias actuales no puede "mantenerse estable" sin el petróleo de Rusia, y por ello el Departamento del Tesoro de EE. UU. levantó temporalmente las sanciones sobre el crudo ruso. Bessent afirmó que la exención temporal duraría hasta el 11 de abril y se aplicaría únicamente a los países que otorgan permisos. La medida se produce después de que Washington anunciara el miércoles la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica.