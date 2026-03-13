edición general
Estados Unidos autoriza hasta el 11 de abril la venta de petroleo de Rusia a todo el mundo para contener los precios por la guerra contra Irán [eng]

Estados Unidos autoriza hasta el 11 de abril la venta de petroleo de Rusia a todo el mundo para contener los precios por la guerra contra Irán [eng]

El mercado energético global en las circunstancias actuales no puede "mantenerse estable" sin el petróleo de Rusia, y por ello el Departamento del Tesoro de EE. UU. levantó temporalmente las sanciones sobre el crudo ruso. Bessent afirmó que la exención temporal duraría hasta el 11 de abril y se aplicaría únicamente a los países que otorgan permisos. La medida se produce después de que Washington anunciara el miércoles la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica.

HeilHynkel
#4

Pues si han aguantado hasta ahora .. pues por las risas, yo les vendía nada si no les permiten a todos y luego, empiezo a vender a los que me salga de las narices, dejando a UK y a EEUU al final de la cola, justo después de Francia y Alemania.
millanin
Yo de Rusia no les vendía ni una gota.
#4 Suleiman
#3 Están como para hacer ascos...
Supercinexin
#4 Pueden decir que, debido a las sanciones, tienen que reactivar unos cuantos procesillos industriales de nada que tenían parados y que, afortunadamente, no preocuparse nadie, en cuatro meses estará listo el delicioso crudo ruso para vender otra vez.
litos523
#3 A Rusia le interesa vender y hacer pasta. Pero tal vez le interese vender a Europa, evitar así que los americanos tengan mucho beneficio con su petroleo y coaccionar a la UE con cortarnos el grifo en plena sequia.
ur_quan_master
#5 Incomprensible que Rusia y la UE no estén en conversaciones bilaterales tanto por Ucrania como por la normalización de relaciones económicas.
#11 Poligrafo
Muy fan de que un pais A decida con quien puede o no comerciar un pais B.

Libre mercado se llama esto no?
alehopio
Evolución del permiso:

( 1) Inicialmente (5 de marzo de 2026): El Tesoro de EE. UU. otorgó una exención de 30 días específicamente para India para comprar petróleo ruso varado en el mar

( 2 ) Posteriormente (12 de marzo de 2026): La exención se amplió a todos los países ("countries around the world") hasta el 11 de abril

edition.cnn.com/2026/03/13/energy/us-russia-sanctions-relief-oil-hnk-i

Aunque sólo aplica a petróleo ya cargado en buques al 12 de marzo de 2026. No autoriza nuevas compras o cargamentos, solo los que ya estaban "stranded at sea" (varados en el mar).
alehopio
Está confirmado por otros medios

www.bbc.com/news/articles/clyzj3g3pygo
#14 Tunguska08Chelyabinsk13
xD

Y los subnormales de la UE, siendo mas papistas que el papa, mantienen las sanciones a Rusia, y financian la guerra ucraniana, mientras los USA que se saltan las sanciones y se ha salido de pagar la guerra que han montado. No pueden ser más inútiles.
#1 pascuaI
Creo que está duplicada
alehopio
#1 No. Antes solo dieron permiso a India. Ahora a todos los que firman acuerdos con Estados Unidos.
#10 pascuaI
#6 Me refería a esta de hoy: www.meneame.net/story/ee-uu-autoriza-compra-temporal-petroleo-ruso-con

Creo que es más o menos lo mismo, pero si son diferentes me callo.
alehopio
#10 Tienes razón, la mía es duplicada. Busqué antes de enviarla pero no la encontré.

@admin por favor, descartad este envío. Gracias.
DocendoDiscimus
#11El que tengo aquí colgado.

Sorry.
