Estados Unidos autoriza hasta el 11 de abril la venta de petroleo de Rusia a todo el mundo para contener los precios por la guerra contra Irán [eng]

El mercado energético global en las circunstancias actuales no puede "mantenerse estable" sin el petróleo de Rusia, y por ello el Departamento del Tesoro de EE. UU. levantó temporalmente las sanciones sobre el crudo ruso. Bessent afirmó que la exención temporal duraría hasta el 11 de abril y se aplicaría únicamente a los países que otorgan permisos. La medida se produce después de que Washington anunciara el miércoles la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica.
| etiquetas: geoestrategia , economía , guerra , petróleo , consumo
Pues si han aguantado hasta ahora .. pues por las risas, yo les vendía nada si no les permiten a todos y luego, empiezo a vender a los que me salga de las narices, dejando a UK y a EEUU al final de la cola, justo después de Francia y Alemania.
Libre mercado se llama esto no?
( 1) Inicialmente (5 de marzo de 2026): El Tesoro de EE. UU. otorgó una exención de 30 días específicamente para India para comprar petróleo ruso varado en el mar
( 2 ) Posteriormente (12 de marzo de 2026): La exención se amplió a todos los países ("countries around the world") hasta el 11 de abril
edition.cnn.com/2026/03/13/energy/us-russia-sanctions-relief-oil-hnk-i
Aunque sólo aplica a petróleo ya cargado en buques al 12 de marzo de 2026. No autoriza nuevas compras o cargamentos, solo los que ya estaban "stranded at sea" (varados en el mar).
www.bbc.com/news/articles/clyzj3g3pygo
Y los subnormales de la UE, siendo mas papistas que el papa, mantienen las sanciones a Rusia, y financian la guerra ucraniana, mientras los USA que se saltan las sanciones y se ha salido de pagar la guerra que han montado. No pueden ser más inútiles.
Creo que es más o menos lo mismo, pero si son diferentes me callo.
