¿Está bien sacar del armario a Vito Quiles?

Aunque Santaolalla diga que ella “no habla” de esto, sí que lo hace, pues el contenido realmente relevante en su frase es “yo sé que Vito Quiles es gay”, y eso lo divulga, lo cual es equivalente a lo que después niega, “hablar de familias, de novios, de domicilios, de vidas privadas”
| etiquetas: vito , quiles , gay
Si eres gay, de derechas, del Barça o tienes perro es parte de tu vida privada y no me interesa.
Y, en el caso de este tipo, lo que me interesa es que es un acosador y un ultraderechista, que es lo que repercute en la esfera pública.
Cuando alguien te lo pone tan a huevo para criticarle por las cosas asquerosas que hace, entrar en su orientación sexual no solo es igual de malo que con cualquier otro, sino que te convierte en un auténtico inútil.
(de acuerdo en la parte de "saco de mierda")
Serán prejuicios míos pero por si acaso.
Y políticos del PP casados con personas de su mismo sexo.
Más a la derecha no conozco ejemplos de memoria pero alguno habrá