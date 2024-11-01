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¿Está bien sacar del armario a Vito Quiles?

¿Está bien sacar del armario a Vito Quiles?

Aunque Santaolalla diga que ella “no habla” de esto, sí que lo hace, pues el contenido realmente relevante en su frase es “yo sé que Vito Quiles es gay”, y eso lo divulga, lo cual es equivalente a lo que después niega, “hablar de familias, de novios, de domicilios, de vidas privadas”

| etiquetas: vito , quiles , gay
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18 comentarios
5 2 3 K 31 actualidad
cromax #5 cromax
Pues no, no está bien aunque el tío sea un mierda de campeonato.
Si eres gay, de derechas, del Barça o tienes perro es parte de tu vida privada y no me interesa.
Y, en el caso de este tipo, lo que me interesa es que es un acosador y un ultraderechista, que es lo que repercute en la esfera pública.
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#8 fremen11
#5 El problema es que a sus amigüitos si que les importa que seas o no homosexual y a lo mejor sus amigüitos dejan de quererlo.........
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xyria #2 xyria
Últimamente El Diario parece un digital de la Conferencia Episcopal Española, de apoyar sin fisuras a Podemos se ha pasado no sé ni a donde, pero ya no es de izquierda. Y al Vito Quiles, recuerden el refrán: quien siembra vientos recoge tempestades.
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#10 hackerman
#2 últimamente?
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MAVERISCH #12 MAVERISCH *
#2 Ese es el argumento de Vito, que dice perseguir a la gente porque la izquierda defiende lo del "jarabe democrático", que lo hace porque ellos empezaron.

Cuando alguien te lo pone tan a huevo para criticarle por las cosas asquerosas que hace, entrar en su orientación sexual no solo es igual de malo que con cualquier otro, sino que te convierte en un auténtico inútil.
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aggelos #15 aggelos
#2 nunca ha apoyado abiertamente a Podemos. Escolar está a sueldo del PSOE, vamos, sólo hay que ver cómo se comportó con el nolesvotes y el 15m, y puedes ver los mensajes aquí, que tiene cuenta.
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karakol #4 karakol
Que este saco de mierda sea o no gay es tan relevante como que sea del Albacete Balompié.
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Poplíteo #9 Poplíteo *
#4 Es relevante. Su gente promueve cursos de reeducación para estas cosas.

(de acuerdo en la parte de "saco de mierda")
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pepel #3 pepel *
Yo he visto el tweet en dos o tres lugares y me he debido perder esa frase.
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XtrMnIO #18 XtrMnIO
Joer qué tiquismiquis, comer hasta tres pollas al año no te hace gay.
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#16 EISev *
#14 ah, a simpatizantes de Vox no me acerco a preguntar... Que luego no se saben las consecuencias.

Serán prejuicios míos pero por si acaso.
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camvalf #7 camvalf
Ante toda la mierda que le viene encima hay que sacar la orientación sexual para defendese
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#17 fremen11
#7 Ellos utilizan la orientación sexual para agredir, que se joda
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DORO.C #6 DORO.C
Sólo si no piensa como yo :troll:
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#1 LaStDot
¿Qué pensará ahora toda la garrulada facha y rancia que le sigue en redes a este tiparraco?
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#11 fremen11
#1 Dirán eso de es un "maricón" pero es nuestro "maricón"
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#13 EISev
#11 hay ejemplos de personas abiertamente gays que no generan rechazo en la derecha, por ejemplo uno de los fundadores de Idealista o el de la cadena de hoteles Room Mate

Y políticos del PP casados con personas de su mismo sexo.

Más a la derecha no conozco ejemplos de memoria pero alguno habrá
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#14 fremen11 *
#13 Pero esos son millonarios, no cuentan y a Maroto lo toleran porque la trotona de Pontevedra está ahí. Pregunta en VOX y luego tienes que los ataques homofobos han aumentado una barbaridad, la quincalla es lo que tiene que no tolera "maricones".....
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menéame