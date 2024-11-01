Espinosa de los Monteros se desvincula de la financiación de Vox y la ayuda de Orbán: "Me estoy enterando de cosas que no sabía"

Pese a que ha admitido que cuando era portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados había "unos importes muy pequeños discutibles" en las cuentas del grupo parlamentario, ha matizado que "nada comparado que estamos viendo ahora en prensa". "Yo me estoy enterando de cosas que no sabía. Yo no estaba en el comité ejecutivo del partido", ha sentenciado. Además, ha aseverado que el aporte que realizó Viktor Orbán desde Hungría es algo que conoció "cuando se publicó".