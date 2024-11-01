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Espinosa de los Monteros se desvincula de la financiación de Vox y la ayuda de Orbán: "Me estoy enterando de cosas que no sabía"

Espinosa de los Monteros se desvincula de la financiación de Vox y la ayuda de Orbán: "Me estoy enterando de cosas que no sabía"

Pese a que ha admitido que cuando era portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados había "unos importes muy pequeños discutibles" en las cuentas del grupo parlamentario, ha matizado que "nada comparado que estamos viendo ahora en prensa". "Yo me estoy enterando de cosas que no sabía. Yo no estaba en el comité ejecutivo del partido", ha sentenciado. Además, ha aseverado que el aporte que realizó Viktor Orbán desde Hungría es algo que conoció "cuando se publicó".

| etiquetas: espinosa , monteros , desvincula , financiación , vox , orbán
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Harkon #1 Harkon
Nadie sabía nada hasta que se sale del partido, que casualidad más casual :roll:
14 K 171
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
O "a mi no me dieron nada los cabrones, y ahora se van a enterar".

#1 Todos rajan cuando ya están fuera, es que no falla. :-D
2 K 25
Sr.No #8 Sr.No *
#1 o hasta que les preguntan los aliados por esos hornos tan humeantes que se ven al fondo :shit:

Se comportan igual.
0 K 12
#9 Marisadoro *
El pobre tampoco sabía que tenía que pagar a los que le hicieron el chale.
Poco a poco y sin prisas se va enterando de cosas que no sabía.

El Supremo ratifica la condena a Espinosa de los Monteros por no pagar las obras de su chalé
www.elplural.com/politica/supremo-ratifica-condena-espinosa-monteros-p
2 K 28
efectogamonal #11 efectogamonal
Yo solo sé que, no sé nada.

Estos son los patriotas que dicen que van a levantar España, lo que no han dicho es que nos van a levantar todo el dinero público que puedan.

Menuda panda de sinvergüenzas {0x1f525}
1 K 23
#3 Feliberto
Se está haciendo caquita xD
1 K 14
Cantro #4 Cantro
El infanto estaba allí por amor
1 K 13
Arkhan #12 Arkhan
Estudian centros privados de élite, las mejores universidades, familias de dinero, cultura y mejores consejeros: nunca nadie sabe nada.

Pero el español trabajador que cobra el salario mínimo y no se pudo permitir pasar de un fp de grado medio tiene que saberse al dedillo toda la ley tributaria, hipotecaria, de seguros y el código civil cuando firma una hipoteca.
0 K 12
#5 cKr1
Que no cuela tu blanqueamiento social, Espinete de los Monstrencos.
1 K 11
neiviMuubs #7 neiviMuubs
Ahora todos largan a la que han salido de ahí

No sé si serán patriotas, no sé si serán la solución de nada, pero desde luego son españoles
0 K 8
#10 Eukherio
Me conozco la peli: joer, justo me enteré de que Vox era solo pa trincar cuando me echaron. Debí hacerle caso a los que echaron antes y dijeron exactamente mismo.

Ojalá Abascal repita lo mismo: ¿qué cojones hago yo con 7 millones del partido en mi fundación? ¿quién fue el gracioso?
0 K 8
#6 Hynkel
Por favor. ¿No habéis tenido ya suficiente con Macario Rajoy como para meterse ahora con Serafín Abascal?

:troll:
0 K 7

menéame