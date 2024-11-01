Espinosa de los Monteros se desvincula de la financiación de Vox y la ayuda de Orbán: "Me estoy enterando de cosas que no sabía"

Pese a que ha admitido que cuando era portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados había "unos importes muy pequeños discutibles" en las cuentas del grupo parlamentario, ha matizado que "nada comparado que estamos viendo ahora en prensa". "Yo me estoy enterando de cosas que no sabía. Yo no estaba en el comité ejecutivo del partido", ha sentenciado. Además, ha aseverado que el aporte que realizó Viktor Orbán desde Hungría es algo que conoció "cuando se publicó".
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#1 Todos rajan cuando ya están fuera, es que no falla.
Se comportan igual.
Poco a poco y sin prisas se va enterando de cosas que no sabía.
El Supremo ratifica la condena a Espinosa de los Monteros por no pagar las obras de su chalé
www.elplural.com/politica/supremo-ratifica-condena-espinosa-monteros-p
Estos son los patriotas que dicen que van a levantar España, lo que no han dicho es que nos van a levantar todo el dinero público que puedan.
Menuda panda de sinvergüenzas
Pero el español trabajador que cobra el salario mínimo y no se pudo permitir pasar de un fp de grado medio tiene que saberse al dedillo toda la ley tributaria, hipotecaria, de seguros y el código civil cuando firma una hipoteca.
No sé si serán patriotas, no sé si serán la solución de nada, pero desde luego son españoles
Ojalá Abascal repita lo mismo: ¿qué cojones hago yo con 7 millones del partido en mi fundación? ¿quién fue el gracioso?