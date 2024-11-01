edición general
Un español, con 30 años cotizados, no puede jubilarse: "He estado siete meses durmiendo en la calle, me negaron mi pensión y no me dieron explicaciones"

Un español, con 30 años cotizados, no puede jubilarse: "He estado siete meses durmiendo en la calle, me negaron mi pensión y no me dieron explicaciones"

Pese a cotizar más de 30 años, la Seguridad Social puede negarte la pensión. Tras varios meses en la calle, este sevillano hoy sobrevive con solo 564 euros al mes tras recurrir al Defensor del Pueblo.

Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
"Aunque muchos trabajaron desde los 18 hasta los 48 años, no encontraron empleo nunca más. Es por ello que al llegar a la jubilación, no cumplen el requisito de 2 años cotizados en los últimos 15. "

Solo por añadir: la ayuda de mayores de 52 años cotiza para la jubilacion.

¿De que vivio los ultimos 15 años?
#8 mancebador *
#3 Mucha gente no conoce los requisitos para solicitar la pensión de jubilación y luego llegan noticias como esta que, entiendo que a este señor le parezca una putada (y lo es), son bastante sensacionalistas precisamente porque obvian lo que marca la ley.
Por cierto, que no le dieran explicaciones es mentira porque en las resoluciones siempre viene el motivo.

#7
Solo por añadir: la ayuda de mayores de 52 años cotiza para la jubilación.
No solo eso, cotiza por el 125% de la base mínima. vale que la ayuda es baja (480 € al mes) pero desde luego es una ayuda y te sirve para solicitar luego la pensión.
Veelicus #13 Veelicus
#8 Para mucha gente es la vida esa cotizacion porque es la que te garantiza tener esos dos años y hace que aunque la pension sea baja, al menos sea algo
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la segunda parte de "y no me dieron explicaciones" NO puede ser cierta. que te dejen sin pensión está feo. que mientas está feo también
sat #9 sat
#1 Eso es lo que dice siempre la gente mayor cuando no entiende algo. Es normal y no es su culpa pero probablemente le mandaron una carta que no leyó o no entendió.

Es como cuando mi madre se queja de que no recibe los mensajes en el móvil, se lo reviso y veo que ha desactivado los datos móviles pero ella dice que no ha tocado nada.

Por otro lado, para obtener una pensión contributiva es necesario que al menos dos años se hayan trabajado dentro de los últimos 15 antes de la jubilación. Este hombre tuvo que dejar de trabajar a los 50 y no haber vuelto a trabajar desde entonces y eso te lleva de cabeza a la pensión no contributiva.
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Mientras las empresas aumentan beneficios, les bajaron los impuestos a las empresas, los salarios reales no suben, te venden que las pensiones como de este hombre son el problema porquerer cobrar 500 euros de pension para seguir robandote el salario  media
BlackDog #14 BlackDog
#2 Ojalá gobernase una coalición progresista de partidos de izquierda y tuvieran el tiempo suficiente, digamos 8 años, para solucionar este problema de raíz!
NPCMeneaMePersigue #18 NPCMeneaMePersigue
#14 Tumbaron a Podemos que eran los únicos capaces de cambiar las cosas
Foxdie #19 Foxdie
#18 Menuda podredumbre mental tienes en la cabeza si te piensas que aquella panda de sinverguenzas podría hacer otra cosa que no sea arruinar más el país aún.
Flogisto #20 Flogisto
#14 Dios te oiga.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
La Seguridad Social exige que, de todos los años cotizados, al menos dos se hayan trabajado dentro de los últimos 15 antes de la jubilación.
siempreesverano #10 siempreesverano *
#3 Sí. ¿Alguien sabe el motivo de esa regla? ¿Qué previene o soluciona eso?

Ya me contestó yo:

Por qué existe ese requisito:

- Garantiza que la persona sigue vinculada al sistema en la parte final de su vida laboral.

- Evita que alguien cotice unos años muy joven, desaparezca del sistema décadas y luego reclame pensión sin contribuir recientemente.

- Protege la sostenibilidad financiera del sistema, asegurando aportaciones cercanas al momento en que se empieza a cobrar.

Para qué sirve…   » ver todo el comentario
taSanás #21 taSanás
#10 son excusas de mierda, porque si le das la vuelta (cotizar solo los últimos años necesarios) ahí ya no importa que estés desaparecido del sistema los primeros
#24 Febrero_2026 *
#10 El motivo real es evitar que la gente esté 15 años cobrando en negro sin cotizar.

No hay nada más duro que la Hacienda Española. Redirigieron la inquisición y le dieron un sentido más justo.
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
Sobre lo apuntado más arriba sobre años cotizados y últimos años antes de jubilarte. Traducción: si estás más de 13 años seguidos sin cotizar antes de jubilarte NO tienes derecho a pensión
YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo *
previene entre otras cosas el trabajo en negro de quienes ya han cotizado los años suficientes y todavía les queda muuuuchos años para jubilarse. sin esa "regla", se podrían tirar trabajando en negro, haciendo competencia desleal al resto de empleados, con la tranquilidad de saber que cuando se jubilen sí tendrán la pensión que les corresponda por el tiempo cotizado. con esa "regla" al menos el "dumping en cotizaciones a la seguridad social" no puede ir más allá de…   » ver todo el comentario
devilinside #12 devilinside
Esto es más común de lo que parece. Le ha pasado también al ciudadano Juan Carlos Borbón
#22 BoosterFelix
No sé, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está tomando por malvadas o tontas, y…   » ver todo el comentario
#23 BoosterFelix
#22 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…   » ver todo el comentario
Pepepaco #16 Pepepaco
Se supone que si dejó de cotizar a los 48 años es porque dejó de trabajar y, por lo tanto, de cobrar salario. Lo que yo me pregunto es de que ha vivido desde los 48 a los 67 años. Por poco que cobre ahora ya es mucho más de lo que ha estado cobrando los últimos 19 años, ¿o no?
Un poquito extraño el caso, ¿No os parece?
YSiguesLeyendo #15 YSiguesLeyendo
y por cierto, la forma de arreglarlo es darte de alta como autónomo dos años dentro de tus 15 últimos años antes de la jubilación, si es que nadie quiere pagarte las cotizaciones sociales. presentas unas cuantas facturas de bienes o servicios ofrecidos, y te pagas esos dos años tu tus cotizaciones y te aseguras la pensión de acuerdo a lo cotizado. pues nada, la gente a llorarle al defensor del pueblo y a mentir diciendo que NO le han explicado los motivos por los que no tiene pensión contributiva
Format_C #6 Format_C
Pues está claro, no ha trabajado legalmente (con contrato) en 15 años.
maquingo #17 maquingo
Sr. Jubilado: mentir es pecado. Ahora a joderse.
AntiTankie #4 AntiTankie
La cultura del del esfuerzo
