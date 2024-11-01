Un español, con 30 años cotizados, no puede jubilarse: "He estado siete meses durmiendo en la calle, me negaron mi pensión y no me dieron explicaciones"

Pese a cotizar más de 30 años, la Seguridad Social puede negarte la pensión. Tras varios meses en la calle, este sevillano hoy sobrevive con solo 564 euros al mes tras recurrir al Defensor del Pueblo.
Solo por añadir: la ayuda de mayores de 52 años cotiza para la jubilacion.
¿De que vivio los ultimos 15 años?
Por cierto, que no le dieran explicaciones es mentira porque en las resoluciones siempre viene el motivo.
#7
Solo por añadir: la ayuda de mayores de 52 años cotiza para la jubilación.
No solo eso, cotiza por el 125% de la base mínima. vale que la ayuda es baja (480 € al mes) pero desde luego es una ayuda y te sirve para solicitar luego la pensión.
Es como cuando mi madre se queja de que no recibe los mensajes en el móvil, se lo reviso y veo que ha desactivado los datos móviles pero ella dice que no ha tocado nada.
Por otro lado, para obtener una pensión contributiva es necesario que al menos dos años se hayan trabajado dentro de los últimos 15 antes de la jubilación. Este hombre tuvo que dejar de trabajar a los 50 y no haber vuelto a trabajar desde entonces y eso te lleva de cabeza a la pensión no contributiva.
Ya me contestó yo:
Por qué existe ese requisito:
- Garantiza que la persona sigue vinculada al sistema en la parte final de su vida laboral.
- Evita que alguien cotice unos años muy joven, desaparezca del sistema décadas y luego reclame pensión sin contribuir recientemente.
- Protege la sostenibilidad financiera del sistema, asegurando aportaciones cercanas al momento en que se empieza a cobrar.
Para qué sirve… » ver todo el comentario
No hay nada más duro que la Hacienda Española. Redirigieron la inquisición y le dieron un sentido más justo.
Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos… » ver todo el comentario
Un poquito extraño el caso, ¿No os parece?