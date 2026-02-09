·
España los forma, Europa los contrata: así es el mapa de la nueva fuga de cerebros
La falta de oportunidades y los bajos salarios impulsa la salida de talento español hacia Europa, sumiendo a sus regiones de origen en una trampa de difícil salida
|
etiquetas
:
salarios
,
empleo
,
españa
,
europa
20
4
1
K
104
actualidad
26 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Raziel_2
Y aqui se quedan los que piden que el agua de los ríos no llegue al mar porque se pierde.
13
K
135
#7
Alegremensajero
#3
O las que alucinan cuando ven el océano Atlántico a los lados del puente Carranza de Cádiz.
4
K
40
#10
NPCMeneaMePersigue
#3
Peor aún son los que se tragan esta excusa y no ven que lo que quieren es el agua para los turistas
1
K
24
#18
UsuarioXY
#3
vives en el extranjero?
1
K
17
#24
Raziel_2
#18
Trabajaba en el extranjero, ya no.
0
K
11
#1
Mesopotámico
Y luego nosotros robamos a la gente formada de Africa
3
K
41
#2
sotillo
#1
Que vox y el pp quieren invitar a irse
1
K
22
#21
DayOfTheTentacle
#2
sarcasmo Sheldon....
1
K
30
#23
Febrero2027
#2
No te has enterado del sarcasmo
0
K
6
#26
Macnulti_reencarnado
#23
estos llevan años como liebres cuando les echas las largas.
0
K
9
#5
ostiayajoder
De la misma noticia:
El cuerpo contradiciendo el titular.
Voto sensacionalista.
España no está, por tanto, entre los países europeos más afectados por la fuga de cerebros al exterior.
Este grupo equivale al 1,5% de la población universitaria que reside en el país, cuando en Rumanía y Croacia supera los dos dígitos. Los destinos europeos con más españoles en edad de trabajar son Alemania, Bélgica, Países Bajos e Italia, según Eurostat. Aun así, según una encuesta de Eurofound, la
…
» ver todo el comentario
3
K
38
#11
Mesopotámico
*
#9
Con su dinero que hagan lo que quieran, con el de los demás no. Y esa formación la pagamos nosotros y debería repercutir en nuestra sociedad, no en la alemana. Pero vamos, que es una opinión.
1
K
21
#15
MetalAgm
*
#11
hay algo perfecto para eso que dices: que los empresarios españoles pagen y den condiciones como los alemanes... no es normal ser ingeniero y que el empresario español pague 3 veces menos que rl alemán y sin teletrabajo y conciliación pero él gane igual o mas que el alemán... ya salió en la crisis de 2008 que había directivos españoles ganando mas que directivos de la BMW o Bayer...
1
K
24
#17
eltxoa
#11
Creo que se hace en UK. Tienen que trabajar unos años mínimo en UK o pagar la uni.
Yo estoy de acuerdo. Formar a la gente cuesta dinero. Tiene que revertir en la sociedad.
También evita que la gente estudie chorradas.
2
K
32
#4
neuron
A mi me formó "España". Pero tuve que trabajar 20h a la semana para pagarme la Uni durante 6 años...... Ahora estoy en alemania por qué España tiene sueldos de m****. A mi ya me explotaron bastante para poder llegar donde estoy!
1
K
20
#22
ombresaco
#9
Es algo que se hace en el fútbol. Personalmente no tengo muy clara mi opinión.
0
K
11
#8
ostiayajoder
*
Dit
0
K
9
#6
Mesopotámico
La gente que estudia en la universidad publica y se va al extranjero, debería devolver el dinero que ha costado su formacion
0
K
9
#9
Mister_T
#6
¿Por qué? ¿Acaso no son libres?
0
K
6
#13
Don_Pixote
#6
ah es que la universidad pública en España es gratuita…. Ahora me entero
1
K
27
#16
Mesopotámico
#13
Pagas una tasa que es ridícula en comparación con los que vale realmente la formacion
0
K
9
#25
Don_Pixote
#16
ridícula dice, sabes lo que vale una matrícula anual?
En muchos países Europeos es totalmente gratuita.
0
K
8
#14
Comorr
#6
o sea que puedes trabajar en decenas de países, incluso vivir por ser europeo.
Pero con la educación ya no...
1
K
24
#19
UsuarioXY
*
#6
a ver cuando empiezas tú a devolver el coste de la eso que por lo visto no sirvió para nada.
0
K
6
#20
asgard_gainsborough
*
#6
¿Y qué tal si, en vez de devolver nosotros el dinero, nos da España una oportunidad digna para volver a nuestro país natal con un salario adecuado?
Yo tengo un doctorado y estoy trabajando en un país "en vías de desarrollo". Pues bien, si quiero volver a España,
cobraría lo mismo
, pero los gastos (alquiler, comida,...) serían mucho más altos. Pero es que, además, he trabajado en 4 países sin problema con mi doctorado, y es justamente España el único país que me está poniendo…
» ver todo el comentario
1
K
23
#12
Comorr
¿Qué somos africanos?
0
K
5
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
