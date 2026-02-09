edición general
24 meneos
48 clics
España los forma, Europa los contrata: así es el mapa de la nueva fuga de cerebros

España los forma, Europa los contrata: así es el mapa de la nueva fuga de cerebros

La falta de oportunidades y los bajos salarios impulsa la salida de talento español hacia Europa, sumiendo a sus regiones de origen en una trampa de difícil salida

| etiquetas: salarios , empleo , españa , europa
20 4 1 K 104 actualidad
26 comentarios
20 4 1 K 104 actualidad
Comentarios destacados:      
Raziel_2 #3 Raziel_2
Y aqui se quedan los que piden que el agua de los ríos no llegue al mar porque se pierde.
13 K 135
Alegremensajero #7 Alegremensajero
#3 O las que alucinan cuando ven el océano Atlántico a los lados del puente Carranza de Cádiz.
4 K 40
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#3 Peor aún son los que se tragan esta excusa y no ven que lo que quieren es el agua para los turistas
1 K 24
UsuarioXY #18 UsuarioXY
#3 vives en el extranjero?
1 K 17
Raziel_2 #24 Raziel_2
#18 Trabajaba en el extranjero, ya no.
0 K 11
#1 Mesopotámico
Y luego nosotros robamos a la gente formada de Africa
3 K 41
sotillo #2 sotillo
#1 Que vox y el pp quieren invitar a irse
1 K 22
DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#2 sarcasmo Sheldon....
1 K 30
#23 Febrero2027
#2 No te has enterado del sarcasmo {0x1f602}
0 K 6
Macnulti_reencarnado #26 Macnulti_reencarnado
#23 estos llevan años como liebres cuando les echas las largas.
0 K 9
ostiayajoder #5 ostiayajoder
De la misma noticia:

El cuerpo contradiciendo el titular.

Voto sensacionalista.

España no está, por tanto, entre los países europeos más afectados por la fuga de cerebros al exterior. Este grupo equivale al 1,5% de la población universitaria que reside en el país, cuando en Rumanía y Croacia supera los dos dígitos. Los destinos europeos con más españoles en edad de trabajar son Alemania, Bélgica, Países Bajos e Italia, según Eurostat. Aun así, según una encuesta de Eurofound, la

…   » ver todo el comentario
3 K 38
#11 Mesopotámico *
#9 Con su dinero que hagan lo que quieran, con el de los demás no. Y esa formación la pagamos nosotros y debería repercutir en nuestra sociedad, no en la alemana. Pero vamos, que es una opinión.
1 K 21
#15 MetalAgm *
#11 hay algo perfecto para eso que dices: que los empresarios españoles pagen y den condiciones como los alemanes... no es normal ser ingeniero y que el empresario español pague 3 veces menos que rl alemán y sin teletrabajo y conciliación pero él gane igual o mas que el alemán... ya salió en la crisis de 2008 que había directivos españoles ganando mas que directivos de la BMW o Bayer...
1 K 24
eltxoa #17 eltxoa
#11 Creo que se hace en UK. Tienen que trabajar unos años mínimo en UK o pagar la uni.

Yo estoy de acuerdo. Formar a la gente cuesta dinero. Tiene que revertir en la sociedad.

También evita que la gente estudie chorradas.
2 K 32
neuron #4 neuron
A mi me formó "España". Pero tuve que trabajar 20h a la semana para pagarme la Uni durante 6 años...... Ahora estoy en alemania por qué España tiene sueldos de m****. A mi ya me explotaron bastante para poder llegar donde estoy!
1 K 20
ombresaco #22 ombresaco
#9 Es algo que se hace en el fútbol. Personalmente no tengo muy clara mi opinión.
0 K 11
ostiayajoder #8 ostiayajoder *
Dit
0 K 9
#6 Mesopotámico
La gente que estudia en la universidad publica y se va al extranjero, debería devolver el dinero que ha costado su formacion
0 K 9
Mister_T #9 Mister_T
#6 ¿Por qué? ¿Acaso no son libres?
0 K 6
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#6 ah es que la universidad pública en España es gratuita…. Ahora me entero
1 K 27
#16 Mesopotámico
#13 Pagas una tasa que es ridícula en comparación con los que vale realmente la formacion
0 K 9
Don_Pixote #25 Don_Pixote
#16 ridícula dice, sabes lo que vale una matrícula anual?

En muchos países Europeos es totalmente gratuita.
0 K 8
#14 Comorr
#6 o sea que puedes trabajar en decenas de países, incluso vivir por ser europeo.

Pero con la educación ya no...
1 K 24
UsuarioXY #19 UsuarioXY *
#6 a ver cuando empiezas tú a devolver el coste de la eso que por lo visto no sirvió para nada.
0 K 6
#20 asgard_gainsborough *
#6 ¿Y qué tal si, en vez de devolver nosotros el dinero, nos da España una oportunidad digna para volver a nuestro país natal con un salario adecuado?
Yo tengo un doctorado y estoy trabajando en un país "en vías de desarrollo". Pues bien, si quiero volver a España, cobraría lo mismo, pero los gastos (alquiler, comida,...) serían mucho más altos. Pero es que, además, he trabajado en 4 países sin problema con mi doctorado, y es justamente España el único país que me está poniendo…   » ver todo el comentario
1 K 23
#12 Comorr
¿Qué somos africanos?
0 K 5

menéame