La Ertzaintza se convierte en la primera policía en informar sobre la procedencia de sus detenidos

La Ertzaintza se convierte en la primera policía en informar sobre la procedencia de sus detenidos

El Gobierno vasco esgrime que pretende combatir tergiversaciones de PP y Vox, pero la izquierda y los colectivos sociales critican la decisión

#1 pensacola *
Que racistas. Qué será lo siguiente decir el género?
0 K 20
strike5000 #7 strike5000
#6 Si se diera una incidencia especialmente alta de delincuencia entre los madrileños que van a Galicia sería algo a tener en cuenta.
0 K 11
strike5000 #3 strike5000
Si la izquierda y los colectivos sociales critican la decisión es porque los datos la razón al PP y sobre todo a Vox. Quizás habría que aprovechar esos datos, que son totalmente objetivos, buscar las causas (culturales, sociales, económicas...) y en base a eso aplicar soluciones, desde cursos de integración a determinados colectivos (a ser posible nada más regularizar su situación) hasta el juicio rápido y la deportación inmediata en caso de condena.
0 K 11
#6 Perrota
#3 Para muchos vascos, los españoles son extranjeros como los marroquies. Y para muchos gallegos, cada vez más, también. Habría que poner la nacionalidad y la región. Y la ciudad, y el barrio.
0 K 10
#9 ombresaco
#3 ¿y a dónde deportas a alguien que no sabes de dónde es? ¿Y si el otro pais no lo quiere aceptar?
0 K 10
#5 ombresaco
Si es la primera policía en hacerlo, ¿de dónde se sacan los datos actuales?
0 K 10
ehizabai #4 ehizabai
Que informen también de qué lengua hablan.
A ver si resulta que hay que deducir que los hablantes de una lengua oficial estadísticamente son más propensos a delinquir que los hablantes de otra lengua oficial.
¿No? Es todo por estadística. ¿Qué daño hace saber datos?
0 K 10
platypu #8 platypu
#4 Hablan español igual que tu
0 K 10
SerVicius #2 SerVicius
Compro si a los no vascos los consideran extrangeros tambien. Ademas, con especial distinción, si llevan pulserita con la banderita.
1 K -4

