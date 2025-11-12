·
La Ertzaintza se convierte en la primera policía en informar sobre la procedencia de sus detenidos
El Gobierno vasco esgrime que pretende combatir tergiversaciones de PP y Vox, pero la izquierda y los colectivos sociales critican la decisión
etiquetas
euskadi
ertzaintza
policia
delincuencia
procedencia
#1
pensacola
*
Que racistas. Qué será lo siguiente decir el género?
0
K
20
#7
strike5000
#6
Si se diera una incidencia especialmente alta de delincuencia entre los madrileños que van a Galicia sería algo a tener en cuenta.
0
K
11
#3
strike5000
Si la izquierda y los colectivos sociales critican la decisión es porque los datos la razón al PP y sobre todo a Vox. Quizás habría que aprovechar esos datos, que son totalmente objetivos, buscar las causas (culturales, sociales, económicas...) y en base a eso aplicar soluciones, desde cursos de integración a determinados colectivos (a ser posible nada más regularizar su situación) hasta el juicio rápido y la deportación inmediata en caso de condena.
0
K
11
#6
Perrota
#3
Para muchos vascos, los españoles son extranjeros como los marroquies. Y para muchos gallegos, cada vez más, también. Habría que poner la nacionalidad y la región. Y la ciudad, y el barrio.
0
K
10
#9
ombresaco
#3
¿y a dónde deportas a alguien que no sabes de dónde es? ¿Y si el otro pais no lo quiere aceptar?
0
K
10
#5
ombresaco
Si es la primera policía en hacerlo, ¿de dónde se sacan los datos actuales?
0
K
10
#4
ehizabai
Que informen también de qué lengua hablan.
A ver si resulta que hay que deducir que los hablantes de una lengua oficial estadísticamente son más propensos a delinquir que los hablantes de otra lengua oficial.
¿No? Es todo por estadística. ¿Qué daño hace saber datos?
0
K
10
#8
platypu
#4
Hablan español igual que tu
0
K
10
#2
SerVicius
Compro si a los no vascos los consideran extrangeros tambien. Ademas, con especial distinción, si llevan pulserita con la banderita.
1
K
-4
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
