Erdogan felicita a "su querido amigo" Sánchez por tener una postura contraria al "carnicero de Gaza"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, felicitó a Pedro Sánchez por su firmeza ante Benjamín Netanyahu, a quien tildó de "carnicero de Gaza". Turquía defendió a su líder de acusaciones israelíes, señalando que Netanyahu busca boicotear la paz para evitar la cárcel por crímenes de guerra. La oposición turca también rechazó la "insolencia" de Israel. En este contexto de tensión, agravado por amenazas de Donald Trump sobre Irán, Sánchez y Erdogan abogaron por un alto el fuego inmediato para evitar una catástrofe humanitaria y económica.

Comentarios destacados:      
#3 Leon_Bocanegra
La derechusma española se queda cada vez más sola mientras sus voceros intentan vender la soledad internacional del perro.
Son un puto chiste.
#4 laruladelnorte
Los elegios de Erdogan a Sánchez y España van en línea de una ola de furor que arrasó Turquía a principios del mes de marzo por el “no a la guerra” del Gobierno. La presentadora de informativos Ece Üner, del canal Halk TV, sorprendió a la audiencia al despedir la edición de las noticias con unas palabras en español agradeciendo al presidente del Gobierno por “estar en el lado correcto de la historia”,

A frijolito le va a salir un tremendo sarpullido.
jm22381 #1 jm22381
El vídeo de Erdogan diciéndolo en el parlamento xcancel.com/Amockx2022/status/2044370092423819504
Pertinax #14 Pertinax *
#13 No he criticado a Sánchez, sino a Erdogán, que no es más que otro follacabras disfrazado. No seré yo quien le haga la ola. No tenemos por qué alabar a estos amigos, aunque entiendo que haya que disimular en pos de la geopolítica.
Pertinax #5 Pertinax *
¿Ya no es Cerdogán? :troll:
mariKarmo #6 mariKarmo *
#5 seguirá siendo Cerdogán, pero dice una verdad y algo que otros líderes también han dicho. Y además es una crítica buena basada en la paz.

Por algo será. Nos deberíamos sentir orgullosos por una vez y dejar el politiqueo a un lado. Todo lo que sea paz es bien para todos.
Pertinax #10 Pertinax *
#6 #5 Aquí tiene razón. Después os enteráis de su opinión sobre los genocidios kurdos y armenios y se os pasa. Es un oportunista del carajo.

Y Sánchez, en este tema, tiene más razón que un santo, pero no vendamos motos. Erdogan es un puto impresentable.
mariKarmo #13 mariKarmo *
#10 pues alegrémonos un poco. Creo que Pedro Sánchez está haciendo un gran trabajo predicando paz, además nos deja en un lugar muy honrado y respetado. Y oye, quién sabe si después de esto pueden venir otras cosas mejores,

Primero que se resuelva este conflicto que es el más urgente y luego a ver, igual puede seguir la ola buen rollista y traer más alegrías. Qui sap.
manc0ntr0 #11 manc0ntr0
#6 No pueden. Esta gente sólo ve y piensa en blanco y negro. No son capaces de entender que una persona que no te gusta el 99% de las veces, puede decir cosas con las que estás de acuerdo.
Son así, no se les puede pedir un mínimo porque no llegan ni con zancos.
#12 arreglenenlacemagico
#6 va tambien pedro a dejar de suspender el contrato de balas que suspendio con israel por turquia y luego que metiese a la oposicion a la carcel y lleve mas de una decada atacando a los kurdos civiles o no con drones , mientras se alojaba en su frontera uno de los lideres del ISIS , compraba petroleo al ISIS , apoya a los lobos grises , acaba con el estado laico para empujar su agenda de un nuevo imperio otomano y islamico , acogiendo y promocionando a los hermanos musulmanes? Cerdogan no…   » ver todo el comentario
#15 Grahml
#6 En Turquía Sánchez ahora es un ídolo.
#8 Leon_Bocanegra
#5 si, lo es. Y hasta Cerdogan tiene más decencia que toda la derechusma española junta.
ur_quan_master #9 ur_quan_master *
#5 lo sigue siendo. Y los pro sionistas con urticaria
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
No ayuda...
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Tampoco desmerece. A Sánchez le han reconocido y admirado públicamente montones de países.
#18 groucha
El Perruski haciendo pleno...
#17 jaramero
Lo importante es que a Sánchez le alaban tanto líderes de su palo como de otros.

No creo que haya pasado con otro presidente español.
