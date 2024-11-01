ERC se abre a sancionar el uso del burka pero rechaza fórmulas punitivistas (cat)

ERC comparte la necesidad de regular el uso del burka y del niqab en los espacios públicos, pero huye de ninguna medida punitivista. La formación de Oriol Junqueras considera que este tipo de velos "atentan contra la dignidad de las mujeres que se ven obligadas a llevarlo para poder salir a la calle". Se trata, añaden, de una cuestión de derechos fundamentales, por lo que los republicanos se abren a debatir la posibilidad de prohibir su uso, en la línea de la proposición de Ley que Junts ha registrado en el Congreso. En cualquier caso, rechaza