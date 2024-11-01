edición general
ERC se abre a sancionar el uso del burka pero rechaza fórmulas punitivistas (cat)

ERC comparte la necesidad de regular el uso del burka y del niqab en los espacios públicos, pero huye de ninguna medida punitivista. La formación de Oriol Junqueras considera que este tipo de velos "atentan contra la dignidad de las mujeres que se ven obligadas a llevarlo para poder salir a la calle". Se trata, añaden, de una cuestión de derechos fundamentales, por lo que los republicanos se abren a debatir la posibilidad de prohibir su uso, en la línea de la proposición de Ley que Junts ha registrado en el Congreso. En cualquier caso, rechaza

duende #6 duende
A diferencia de las azafatas de formula 1, que eso era mucho más lesivo para las mujeres. Igual unas azafatas de formula 1 con burka le gustaría más al discurso de la izquierda.
Mark_ #1 Mark_ *
¿A nazarenos y penitentes también? o_o o_o

Si, ya se, no van por obligación (aunque si por tradición), pero la cara la llevan cubierta igual...
ombresaco #3 ombresaco
#1 depende del contexto, aunque haya sido un buen ejemplo a aañadir a las máscaras de carnaval y a los motoristas caminando con casco o los pasamontañas. A los cuales suelen pedirles que se los quiten para entrar en ciertos edificios, lo cual es lógico. Vete a un ayuntamiento medio grande con un casco de moto o con un pasamontañas. El problema es la excepción religiosa.
#4 vGeeSiz
#3 nadie va a hacer vida cotidiana de nazareno xD
ombresaco #9 ombresaco
#4 exactamente
#20 mcfgdbbn3 *
#4: Como decía a otra persona:
- Uno desfila en la procesión si quiere, y aún desfilando, si tocas música vas con la cara descubierta.
- Las procesiones son casi todas neutras en género, la única posible excepción son las manolas.
- Uno solo va tapado durante el recorrido de la procesión y durante el tiempo que dura esta.
#10 Pepis
#2 O cuando la izquierda se niega a debatir cosas con sentido común.
El ejemplo de #3 con el casco de moto está muy bien traído. ¿Porque la excepción religiosa?.
JackNorte #15 JackNorte *
#10 No hay un debate , sencillamente son campañas disfrazadas, son campañas de odio, que aunque no se alcance ni una solucion ni ver el problema real, que si podria tener solucion, para la ultraderecha ponerlo en la agenda ya le renta. Pero claro , cada cual puede pensar lo que quiera y que la ultraderecha busca defender derechos humanos mientras apoya un genocidio.
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#1 #3 Tan sencillo como copiar la ley francesa:
www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022911670

I- Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de

…   » ver todo el comentario
ombresaco #16 ombresaco
#11 Porque el objetivo del actual debate es evidentemente religioso.
JackNorte #2 JackNorte
Cuando el discurso de la ultraderecha marca la agenda de la izquierda.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 El decir que "atentan contra la dignidad de las mujeres que se ven obligadas a llevarlo para poder salir a la calle", debería de ser el discurso del feminismo, independientemente que sean de derechas o de izquierdas.
JackNorte #13 JackNorte
#5 Los problemas hay que afrontarlos igual sean de izquierdas o de derechas , usar un problema que no vas a solucionare para conseguir votos es otro problema. los derechos humanos no son de izquierdas ni de derechas , atacar los derechos humanos si es de ultra derecha , pretender disfrazar un ataque con una defensa de derechos es muy de ultraderecha.
No entender nada de esto y de la situacion actual y que provoca y como es otro problema aparte del problema real.
No entender el contexto ni la intencion es otro problema.
Pero cada cual puede fingir lo que quiera y porque hace las cosas. Mientras se apoya un genocidio se dice que se quiere proteger a alguien.
Ishkar #19 Ishkar
#5 El problema es que habrá quien lo quiera llevar porque lo quiere llevar. La manera de aproximarlo sería restringir el uso de cualquier tipo de vestimenta que cubra totalmente la cabeza, sin discriminar. Pero eso va a afectar a muchas otras cosas (nazarenos como alguien ha dicho aquí, o gente que se cubra la cabeza durante manifestaciones), pero tendría una lógica aplicable de "por seguridad se debe poder identificar a las personas". No compartiría dicha ley, ya que fácilmente…   » ver todo el comentario
#8 encurtido
Como Junts. Burka no, pero si lo propone VOX, entonces sí.
hdblue #7 hdblue
Me parece correcto. Vamos a prohibirlo.  media
ombresaco #12 ombresaco
#7 eso es comparable al hijab, no al burka
angelitoMagno #14 angelitoMagno
#7 Hala, ya salió el de las monjas. ¿Pero tu ves que esas mujeres lleven la cara tapada?

¿Tanto cuesta entender el concepto CARA TAPADA?
#18 Selection
#14 A parte de que las monjas lo hacen por voluntad propia y encima no es obligatorio que salgan con el hábito.
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 No veo ningún niqab ni burka en esa foto.
Ninguna tiene la cara tapada.

Por no hablar de la diferencia entre una vestimenta voluntaria a una impuesta.
