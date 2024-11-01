ERC se abre a sancionar el uso del burka pero rechaza fórmulas punitivistas (cat)

ERC comparte la necesidad de regular el uso del burka y del niqab en los espacios públicos, pero huye de ninguna medida punitivista. La formación de Oriol Junqueras considera que este tipo de velos "atentan contra la dignidad de las mujeres que se ven obligadas a llevarlo para poder salir a la calle". Se trata, añaden, de una cuestión de derechos fundamentales, por lo que los republicanos se abren a debatir la posibilidad de prohibir su uso, en la línea de la proposición de Ley que Junts ha registrado en el Congreso. En cualquier caso, rechaza
| etiquetas: burka , erc
Si, ya se, no van por obligación (aunque si por tradición), pero la cara la llevan cubierta igual...
- Uno desfila en la procesión si quiere, y aún desfilando, si tocas música vas con la cara descubierta.
- Las procesiones son casi todas neutras en género, la única posible excepción son las manolas.
- Uno solo va tapado durante el recorrido de la procesión y durante el tiempo que dura esta.
El ejemplo de #3 con el casco de moto está muy bien traído. ¿Porque la excepción religiosa?.
www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022911670
I- Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de
… » ver todo el comentario
No entender nada de esto y de la situacion actual y que provoca y como es otro problema aparte del problema real.
No entender el contexto ni la intencion es otro problema.
Pero cada cual puede fingir lo que quiera y porque hace las cosas. Mientras se apoya un genocidio se dice que se quiere proteger a alguien.
¿Tanto cuesta entender el concepto CARA TAPADA?
Ninguna tiene la cara tapada.
Por no hablar de la diferencia entre una vestimenta voluntaria a una impuesta.