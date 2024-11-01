Epstein presumió de que “le dio” su joven novia a Trump [ENG]

El delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein escribió en un correo privado que en 1993 “le dio” su entonces novia de 20 años al presidente Donald Trump. “Mi novia de 20 años en el 93, que después de dos años se la di a Donald”, escribió Epstein en un email al periodista financiero del New York Times Landon Thomas Jr. en 2015. Adjuntó un enlace a fotos de la empresaria noruega y heredera cosmética, que habría tenido 20 años en 1993, insinuando que Epstein (que tenía unos 40 años entonces) salió con ella y luego se la “pasó” a Trump.