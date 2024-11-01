Enya con Clannad. Dos canciones: "Mhórag 's na Horo Gheallaidh" y "An tÚll"  

Cuando Enya era sólo "la hermana pequeña" de la familia Bhraonáin, los componentes de Clannad, empezó a cantar en algunos de sus discos. En este vídeo aparece en una actuación en directo en la BBC, como vocalista en "Mhórag 's na Horo Gheallaidh" y como solista vocal en "An tÚll",
| etiquetas: enya , eithne , clannad , folk , irlanda , irlandés , brennan , braonain
An tÙll es una canción muy simple, pero alegre y juguetona. Y es curioso ver a Enya con apenas 20 años, que una década después se haría archifamosa y multimillonaria con sus discos, cuando era tan extremadamente tímida como para no levantar la vista del suelo ni una sola vez. Canta tan cerca del micrófono que a menudo se oyen los pequeños soplidos de la respiración.