Enya con Clannad. Dos canciones: "Mhórag 's na Horo Gheallaidh" y "An tÚll"

Cuando Enya era sólo "la hermana pequeña" de la familia Bhraonáin, los componentes de Clannad, empezó a cantar en algunos de sus discos. En este vídeo aparece en una actuación en directo en la BBC, como vocalista en "Mhórag 's na Horo Gheallaidh" y como solista vocal en "An tÚll",

enya , eithne , clannad , folk , irlanda , irlandés , brennan , braonain
5 comentarios
Pertinax #1 Pertinax
Hay Clannad, hay meneo.
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca *
#1 La verdad es que da gusto oírles, cantan bien y tocan cada uno varios instrumentos. La hermana de Enya, Moya, me parece que tiene una voz y una entonación extraordinarias.

An tÙll es una canción muy simple, pero alegre y juguetona. Y es curioso ver a Enya con apenas 20 años, que una década después se haría archifamosa y multimillonaria con sus discos, cuando era tan extremadamente tímida como para no levantar la vista del suelo ni una sola vez. Canta tan cerca del micrófono que a menudo se oyen los pequeños soplidos de la respiración.
Pertinax #3 Pertinax
#2 Tengo varios discos de primeras ediciones compradas en tiendas de segunda mano de Londres. Si mal no recuerdo, Enya y Clannad eran familia.
#5 Leclercia_adecarboxylata *
Hay Dos canciones, hay meneo.
#4 guillersk
Hay Enya, hay meneo
