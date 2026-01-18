edición general
En las entrañas del Miura 5, el primer cohete orbital español

En las entrañas del Miura 5, el primer cohete orbital español

De Elche al espacio. Es una frase que en algún momento fue un sueño y que después de dos años y medio de trabajo se va a convertir en realidad. En PLD Space trabajan a destajo por hacer esa conversión y lanzar en el primer semestre de este año el primer cohete orbital español al que han llamado Miura 5.

etiquetas: espacio , pld space , miura 5
ciencia
6 comentarios
ciencia
wictor69
Pudiendo llamarlo Cervantes, Velázquez o Gaudí lo llaman miura, no nos queremos

vicus.
#1 Es que cinco españoles, uno piensa y cuatro embisten, de ahí lo de Miura, tiene más nombre de artefacto de guerra que para descubrir algo.

ur_quan_master
#1 o de algún científico o ingeniero español de lo siglos XVI-XVIII que haberlos hailos y faltos de recuerdo.

Aunque pensándolo fríamente tenemos que estar contentos de que no se llame "Santa María de la Hidracina" o alguna otra chorrada meapilas.

Nusku
#1 es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Herrera

Pero con que era un "rojo" pasó sin pena ni gloria.

Malinke
A ver si funciona, que es lo que hace falta.

Nusku
Qué funciona, con caspa?

Qué bonita imagen que seguimos dando, la España de pandereta!


