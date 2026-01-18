En las entrañas del Miura 5, el primer cohete orbital español

De Elche al espacio. Es una frase que en algún momento fue un sueño y que después de dos años y medio de trabajo se va a convertir en realidad. En PLD Space trabajan a destajo por hacer esa conversión y lanzar en el primer semestre de este año el primer cohete orbital español al que han llamado Miura 5.
