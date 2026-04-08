"Enseñar a pensar": la filosofía educativa que Julio Anguita llevó de vuelta a las aulas

Aunque en muchos aspectos parecía como si no hubiese parado de enseñar durante 20 años, a Julio Anguita se le atravesó la parte burocrática. Descubrió que procesos como las evaluaciones se habían complicado debido a los trámites burocráticos, y eso le sorprendió. "¿Cómo habéis podido hacer tantos papeles en estos años?", llegó a decir.
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... si solo fuésemos superiores en es eso, en la moral...
El único que hablaba de políticas
— Sócrates
Lo divertido es que si alguien dijera eso mismo hoy en día se le acusaría de facha neoliberal
Anguita me creo que fuera una persona inteligente, y una buena persona, además alejado del manicomio a cielo abierto que son hoy los partidos equivalentes. No fue presidente porque su ideología ha sido descartada generalizadamente. En todo occidente en los últimos 50 años habrá unos pocos casos contados de gobiernos con partidos más a la izquierda que un equivalente al PSOE. Y en mi opinión es normal que así haya sido.