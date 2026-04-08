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"Enseñar a pensar": la filosofía educativa que Julio Anguita llevó de vuelta a las aulas

"Enseñar a pensar": la filosofía educativa que Julio Anguita llevó de vuelta a las aulas

Aunque en muchos aspectos parecía como si no hubiese parado de enseñar durante 20 años, a Julio Anguita se le atravesó la parte burocrática. Descubrió que procesos como las evaluaciones se habían complicado debido a los trámites burocráticos, y eso le sorprendió. "¿Cómo habéis podido hacer tantos papeles en estos años?", llegó a decir.

| etiquetas: julio , anguita , enseñar , pensar , vuelta , aulas
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
Cuñado #1 Cuñado
El mejor presidente que no merecimos tener.
11 K 118
vviccio #13 vviccio
#1 Los presidentes los ponen y los quitan la oligarquía económica. Tienen el poder de meter miedo al electorado, de ridiculizar al candidato que no les gusta y en última instancia tienen a sus villarejos, sus policías y sus jueces.
3 K 49
Nube_Gris #4 Nube_Gris *
Juer, cuanta diferencia... y luego hablan de "la superioridad moral de la izquierda".

... si solo fuésemos superiores en es eso, en la moral... :palm:  media
7 K 84
Cantro #3 Cantro
No sabemos si hubiera sido un buen presidente, pero desde luego merecía la pena escucharle
7 K 77
haprendiz #5 haprendiz
#3 En el hipotético caso de que hubiese llegado al Gobierno, el "estado profundo" habría saboteado su legislatura desde el minuto 1, no os quepa duda.
14 K 152
GuerraEsPaz #7 GuerraEsPaz
#5 ya lo hacian incluso sin el en el gobierno. de pequeño siempre habia alguien que soltaba la coletilla que iba a traer una dictadura al pais si salia elegido. aunque viendolo con retrospectiva, suena a amenaza velada a traves del boca a boca de la gente de las intenciones que ha tenido y tiene el estado profundo... :-(
6 K 66
Magog #10 Magog
#5 #7 Recuerdo a la perfección como Aznar y Gonzalez no hacían mas que tirarse mierda y lo que hacían los medios con Anguita era decir que era un pesado "porque solo hablaba de su programa electoral" para ridiculizarlo

El único que hablaba de políticas
6 K 80
IkkiFenix #11 IkkiFenix
#5 Por eso no vivimos en una democracia
0 K 16
#6 Borgiano
#3 Gobernó como alcalde De Córdoba y parece que lo hizo bien.
1 K 19
z3t4 #9 z3t4
"La democracia es tan buena como la educación que la rodea."
— Sócrates
2 K 27
vviccio #8 vviccio
La mercaderes de la atención (facebook, tiktok, instagram, twitter...) provocan todo lo contrario: la inmediatez y la obsolescencia acelerada.
1 K 23
Lenari #14 Lenari
Descubrió que procesos como las evaluaciones se habían complicado debido a los trámites burocráticos, y eso le sorprendió. "¿Cómo habéis podido hacer tantos papeles en estos años?", llegó a decir.

Lo divertido es que si alguien dijera eso mismo hoy en día se le acusaría de facha neoliberal xD
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Un_señor_de_Cuenca #16 Un_señor_de_Cuenca
#14 ¿Qué tiene que ver la burocracia con el fascismo o el neoliberalismo?
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#15 encurtido *
Me resulta muy cansino en todo meneo sobre Anguita, que todos los comentarios sean extrañándose y/o lamentando que Anguita no fuera presidente.

Anguita me creo que fuera una persona inteligente, y una buena persona, además alejado del manicomio a cielo abierto que son hoy los partidos equivalentes. No fue presidente porque su ideología ha sido descartada generalizadamente. En todo occidente en los últimos 50 años habrá unos pocos casos contados de gobiernos con partidos más a la izquierda que un equivalente al PSOE. Y en mi opinión es normal que así haya sido.
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Un_señor_de_Cuenca #17 Un_señor_de_Cuenca
#15 La gran diferencia es que Anguita era una persona íntegra. No importa con quién lo compares, o con qué tendencia política.
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GuerraEsPaz #2 GuerraEsPaz
"La burocracia se expande para satisfacer las necesidades de la burocracia en expansión." y le falto decir a oscar wilde que esa estrangula la labor de todos, hasta de si misma
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menéame