"Enseñar a pensar": la filosofía educativa que Julio Anguita llevó de vuelta a las aulas

Aunque en muchos aspectos parecía como si no hubiese parado de enseñar durante 20 años, a Julio Anguita se le atravesó la parte burocrática. Descubrió que procesos como las evaluaciones se habían complicado debido a los trámites burocráticos, y eso le sorprendió. "¿Cómo habéis podido hacer tantos papeles en estos años?", llegó a decir.