edición general
16 meneos
30 clics
Enfermera condenada a cadena perpetua tras matar a 10 pacientes e intentar matar a otros 27 con inyecciones letales

Enfermera condenada a cadena perpetua tras matar a 10 pacientes e intentar matar a otros 27 con inyecciones letales

Una enfermera que mató a 10 pacientes e intentó matar a otros 27 con inyecciones letales para reducir su carga de trabajo fue condenada a cadena perpetua. Los fiscales alemanes han acusado a la enfermera de 44 años de jugar a ser “maestra de la vida y la muerte” con quienes están bajo su cuidado en un hospital de Würselen, cerca de Aquisgrán, en el oeste de Alemania.

| etiquetas: enfermera , cadena , perpetua , pacientes , alemania
13 3 1 K 169 actualidad
7 comentarios
13 3 1 K 169 actualidad
Psignac #6 Psignac
Qué basura de redacción, y además parece que mezcla varios casos distintos. Parece redactado con una IA y a saber la fiabilidad de las fuentes...
0 K 10
#7 trasparente
Mierda de traducción, mejor leer el original en inglés.
0 K 8
SMaSeR #2 SMaSeR
Jodo que hija de puta, ni siquiera una excusa como la del celador de Olot que según el las mataba para que dejen de sufrir.., esta para no currar.... ahí se pudra.
0 K 7
TooBased #3 TooBased
#2 Es un hombre, pero está traducido automáticamente y lo traduce como "enfermera".

"Dijeron al tribunal que el hombre padecía un trastorno de personalidad, nunca mostró compasión hacia los pacientes y no mostró ningún remordimiento durante el juicio".
2 K 43
SMaSeR #4 SMaSeR
#3 No cambia mucho tampoco.
0 K 7
alcama #1 alcama *
Creo que tener cabeza de carpeta la ha perjudicado durante el juicio  media
0 K 6
#5 _3605
Hay mucha basura de esa en todas partes, no siempre llegan a este extremo, pero si a infinitas formas de maltrato.
0 K 6

menéame