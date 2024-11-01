Enfermera condenada a cadena perpetua tras matar a 10 pacientes e intentar matar a otros 27 con inyecciones letales

Una enfermera que mató a 10 pacientes e intentó matar a otros 27 con inyecciones letales para reducir su carga de trabajo fue condenada a cadena perpetua. Los fiscales alemanes han acusado a la enfermera de 44 años de jugar a ser “maestra de la vida y la muerte” con quienes están bajo su cuidado en un hospital de Würselen, cerca de Aquisgrán, en el oeste de Alemania.