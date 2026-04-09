Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto

El amplio y atomizado espacio político a la izquierda del PSOE anda agitado desde hace meses tras la propuesta que abandera el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de conformar un frente unitario que aumente las posibilidades electorales de evitar una mayoría absoluta de PP y Vox en las próximas generales. Tras defender esta fórmula en un acto en Madrid, el dirigente republicano expondrá este jueves en Barcelona, junto a la eurodiputada de Podemos Irene Montero, una idea que no cuenta con el aval de la dirección de su partido.
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Por mi parte no pienso votar a un partido nacional que no lleve a Irene Montero en un puesto relevante, se lo ha ganado haciendo un sacrificio personal inmenso todos estos años y defendiendo sus principios a pesar de las dificultades.
¿Porqué a de ser más de izquierdas un españolísimo que un catalanísimo?
Habría que preguntarles a PACMA. Supongo que no quieren perder su identidad y diluirse en un conjunto de siglas, como le pasó a EQUO.
De hecho no parecen tener una conciencia ecológica, solo defienden una relación de los individuos con los animales, sin importarles mucho las razones ambientales.