Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto

El amplio y atomizado espacio político a la izquierda del PSOE anda agitado desde hace meses tras la propuesta que abandera el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de conformar un frente unitario que aumente las posibilidades electorales de evitar una mayoría absoluta de PP y Vox en las próximas generales. Tras defender esta fórmula en un acto en Madrid, el dirigente republicano expondrá este jueves en Barcelona, junto a la eurodiputada de Podemos Irene Montero, una idea que no cuenta con el aval de la dirección de su partido.