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Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto

El amplio y atomizado espacio político a la izquierda del PSOE anda agitado desde hace meses tras la propuesta que abandera el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de conformar un frente unitario que aumente las posibilidades electorales de evitar una mayoría absoluta de PP y Vox en las próximas generales. Tras defender esta fórmula en un acto en Madrid, el dirigente republicano expondrá este jueves en Barcelona, junto a la eurodiputada de Podemos Irene Montero, una idea que no cuenta con el aval de la dirección de su partido.

| etiquetas: formula , rufian , 46% apoyan , solo , 10% garantizaría , voto
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20 comentarios
6 2 1 K 64 actualidad
josde #9 josde
#7 Puede ser pero también puede empezar por E.
1 K 31
#5 veratus_62d669b4227f8
Pues si Irene Montero va con él como cabeza de lista o en un puesto destacado de mi voto que se olviden, mas de lo mismo no. Bastante mal parada han dejao a la izquierda con sus gilipolleces y discursos a minorias. Creo que es un error que hayan entrao en esa coalición. Con esta dando discursos por ahí se van a comer un mojón.
2 K 24
#13 jfgaliza
#5 la izquierda siempre se ha preocupado por las minorías, y lo de que su discurso se centra en eso y sus gilipolleces.... pues igual le has comprado el discurso a los que intentan acabar con la izquierda útil.
Por mi parte no pienso votar a un partido nacional que no lleve a Irene Montero en un puesto relevante, se lo ha ganado haciendo un sacrificio personal inmenso todos estos años y defendiendo sus principios a pesar de las dificultades.
1 K 18
#19 perej
#13 ¡te van a dar de ostias hasta en el carnet, si defiendes a la persona más denostada en menéame, más incluso que Abascal!
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ombresaco #14 ombresaco
#5 posiblemente baste con que no votes en madrid para que no puedas votar por Irene
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#10 Suleiman
Ummm me gusta, pero te va a votar tu pm... Interesante.
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Veelicus #1 Veelicus
Un 10% de voto no estaria mal, seria bastante mas de lo que van a sacar si se presentan separados
1 K 22
josde #4 josde
#1 Ya veremos quien se dedica a joder esa coalición de partidos de izquierda.
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devilinside #7 devilinside
#4 ¿Empieza por P?
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manzitor #8 manzitor
#4 Igual la propia izquierda, por costumbre más que nada.
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#16 VFR *
#4 Todos aquellos que se consideren la verdadera izquierda :troll:
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Connect #2 Connect
Es que sus ideas son buenas, pero no hay que olvidar que es independentista. Está en ERC, partido poítico abiertamente independentista. Un tipo así no puede liderar una propuesta nacional de España. Es que es un sinsentido.
1 K 22
#11 Joroñas
#2 un sinsentido es que el independentista defienda a los españoles mejor que sus propios partidos.
1 K 21
#18 perej
#2 el nacionalismo españolista, o castellanista, no admite en la izquierda otro nacionalismo diferente al suyo.
¿Porqué a de ser más de izquierdas un españolísimo que un catalanísimo?
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Comparado con como va últimamente, un 10% no es poco.
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rendri #6 rendri
Mi duda es... pacma va en la ecuación? Porque ojo la cantidad dw votos que se llevan en todos los territorios para nunca sacar nada... sería interesante sumarles también y sus medidas no creo ue distrn demasiado con el resto de partidos
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#12 Joroñas
#6 que metan a todos los minoritarios y así van rascando .. las Jons también se pueden meter :troll:
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angelitoMagno #15 angelitoMagno *
#6 No, PACMA siempre ha ido por libre, jamás se ha unido a ninguna de las distintas coaliciones de izquierdas-ecologistas que han habido en España, y han habido unas cuantas.

Habría que preguntarles a PACMA. Supongo que no quieren perder su identidad y diluirse en un conjunto de siglas, como le pasó a EQUO.
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#20 perej
#6 para eso deberian ser de izquierdas, y son liberales.
De hecho no parecen tener una conciencia ecológica, solo defienden una relación de los individuos con los animales, sin importarles mucho las razones ambientales.
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Bilardezz #17 Bilardezz
Si en vez de Rufian se presenta para encabezar la candidatura una IA entrenada con el pensamiento de Julio anguita tienen mi voto la coalición.
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menéame