El ejército holandés abre fuego sobre drones no identificados que sobrevolaban una base militar (ENG)

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad neerlandés, el ejército ha abierto fuego sobre drones desconocidos que sobrevolaban el espacio aéreo de la base militar de Volker. Debido a este hecho, todos los vuelos con destino a Eindhoven fueron redirigidos a otros aeropuertos cercanos.
Falta mucha información para poder llamar noticia a esto.
Por razones de seguridad alegan que no van a dar ningún dato.
A mi me parece todo este tema bastante esperpéntico, no informan de nada, no hay ninguna prueba (creo) , no sacan fotos ni imágenes, ni que interés tienen ni hipótesis ni nada. ¿Los drones desaparecen sin más? ¿No los pueden seguir?¿ Ni siquiera en una base aérea han tenido tiempo de reaccionar, coger un helicóptero o despegar ellos otro dron para seguirlos? Es que nos tratan como a idiotas.
Y de fondo, se escucha … Rusia, Rusia, Rusia… ¿Qué pasa que Rusia no tiene satélites espía?