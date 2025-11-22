edición general
El ejército holandés abre fuego sobre drones no identificados que sobrevolaban una base militar (ENG)

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad neerlandés, el ejército ha abierto fuego sobre drones desconocidos que sobrevolaban el espacio aéreo de la base militar de Volker. Debido a este hecho, todos los vuelos con destino a Eindhoven fueron redirigidos a otros aeropuertos cercanos.

woody_alien #1 woody_alien *
El problema es que nunca se sabe si es el enemigo o son los gilipollas locales que están perpetrando un tiktok (Nos colamos en una base militar, dame likes). Deberían dejarlos volar, triangular la señal de control y majarles los lomos con un cayado.
a69 #2 a69
#1 hombre, los drones son bastante diferentes, aunque haya gente metiéndolos todos en el mismo saco
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones *
¿Cuántos drones? ¿Cuántos lograron abatir? ¿De qué tipo? ¿Qué clase de tecnología? ¿Que autonomía tenían? ¿Eran drones militares? ¿Llevaban armas montadas?

Falta mucha información para poder llamar noticia a esto.
beltzak #6 beltzak
#4 No abatieron ningún dron.

Por razones de seguridad alegan que no van a dar ningún dato.

A mi me parece todo este tema bastante esperpéntico, no informan de nada, no hay ninguna prueba (creo) , no sacan fotos ni imágenes, ni que interés tienen ni hipótesis ni nada. ¿Los drones desaparecen sin más? ¿No los pueden seguir?¿ Ni siquiera en una base aérea han tenido tiempo de reaccionar, coger un helicóptero o despegar ellos otro dron para seguirlos? Es que nos tratan como a idiotas.

Y de fondo, se escucha … Rusia, Rusia, Rusia… ¿Qué pasa que Rusia no tiene satélites espía?
#3 Albarkas
Lo raro es que hayan tardado tanto.
#5 pozz
Hay que empezar a regular y castigar con dureza las acciones imprudentes.
