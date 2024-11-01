edición general
9 meneos
135 clics

El Ejército de Defensa de Israel somete a consejo de guerra a las mujeres soldado que se presentaron para licenciarse en camiseta sin mangas y falda corta [EN]

El Ejército de Defensa de Israel (FDI) sometió a tres mujeres soldado a un consejo de guerra y les retuvo un tercio de su sueldo por llevar ropa supuestamente provocativa a la base cuando llegaron para ser dadas de baja esta semana, según afirmaron las madres de dos de ellas. El ejército confirmó el incidente el viernes, señalando que «constituye un incumplimiento de las órdenes y, por lo tanto, fue gestionado por el subcomandante de la unidad de conformidad con el código de conducta disciplinario del FDI». Las mujeres tenían derecho a recurrir

| etiquetas: idf , consejo de guerra , mujeres , vestimenta
9 0 0 K 106 actualidad
7 comentarios
9 0 0 K 106 actualidad
TooBased #1 TooBased
Sharia law
2 K 49
Lenari #6 Lenari
#1 ¿Que Sharia Law ni que tontería?

En ciertos puestos y trabajos se requiere un uniforme. Si no quieres llevar ese uniforme, dedícate a otro trabajo.
0 K 10
ombresaco #4 ombresaco
Se puede someter a consejo de guerra sin estar oficialmente en guerra?
¿O estoy mal enterado y hay una guerra declarada?
1 K 21
Gry #2 Gry
Si las expulsan del ejército hasta los soldados hombres van a presentarse en minifalda. xD
0 K 19
woody_alien #3 woody_alien *
protesters rally outside the military jail at Beit Lid in central Israel in support of Border Police officers incarcerated for barbecuing on Shabbat

¿En serio?  media
0 K 12
#5 luckyy *
A mi me parece bien. Por hdp no se las juzga
0 K 12
DarthMatter #7 DarthMatter *
Genocidas asesinos de bebés en incubadoras queriendo dar clases de moralidad. :palm:
0 K 7

menéame