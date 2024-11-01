El Ejército de Defensa de Israel somete a consejo de guerra a las mujeres soldado que se presentaron para licenciarse en camiseta sin mangas y falda corta [EN]

El Ejército de Defensa de Israel (FDI) sometió a tres mujeres soldado a un consejo de guerra y les retuvo un tercio de su sueldo por llevar ropa supuestamente provocativa a la base cuando llegaron para ser dadas de baja esta semana, según afirmaron las madres de dos de ellas. El ejército confirmó el incidente el viernes, señalando que «constituye un incumplimiento de las órdenes y, por lo tanto, fue gestionado por el subcomandante de la unidad de conformidad con el código de conducta disciplinario del FDI». Las mujeres tenían derecho a recurrir