edición general
12 meneos
11 clics

EEUU dispuesto a trabajar con gobierno venezolano actual si toma las “decisiones adecuadas”, dice Rubio

Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman “las decisiones adecuadas”, dijo el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, después de una operación estadounidense en la que capturó y sacó del país al gobernante, Nicolás Maduro. “Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, dijo Rubio en el programa “Face the Nation” de CBS News. “Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses”...

| etiquetas: eeuu , marco rubio , venezuela , gobierno , maduro , presión , decisiones
10 2 0 K 124 actualidad
14 comentarios
10 2 0 K 124 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Adecuadas como vendernos el petróleo en dólares y saquear sus minerales tales como oro xD
4 K 65
Amoniaco #10 Amoniaco *
#1 maduro ha estado suplicando venderles petróleo, por dólares y hasta por billetes de monopoli, que valen más que el bolívar.
Venezuela nunca ha dejado de vender petróleo a estado unidos, estados unidos ha reducido la compra de petróleo a Venezuela a causa de el nivel de degeneración al que ha llegado el país.
Todo es mentira, lo único que es verdad es millones de venzolanos cruzando toda América par allegar a estados unidos. Todo tiene un límite.
A quien queréis engañar,
0 K 6
#12 yukatan
#10 ahora quieren llevarselo sin pagar
1 K 20
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso *
#10 no vendía el 80% del petróleo a China en yuanes?
www.lavanguardia.com/politica/20260104/11411067/china-llevaba-ano-comp

www.meneame.net/story/china-recibe-80-exportaciones-petroleras-venezue

Trump ha declarado públicamente que siente que Venezuela “quitó derechos petroleros” a las empresas estadounidenses en el pasado, y afirma que quiere recuperar esos derechos y proteger los intereses de EE. UU. Esa retórica apoya las decisiones políticas de cortar relaciones petroleras.
www.elconfidencial.com/mundo/2025-12-17/trump-venezuela-derechos-petro
0 K 20
rutas #8 rutas *
Si los gobernantes de Venezuela gobernáis para Venezuela, os mataremos.

Si los gobernantes de Venezuela gobernáis para EEUU, os dejaremos vivir con las migajas.

FASCISTAS.

Y la cantidad de arrastrados malparidos que lamen el culo a estos psicópatas :palm: ... empezando por los Mileis, Abascales y Ayusos, y terminando por los mierdatrolls de turno de Menéame... :palm:
3 K 41
Aokromes #3 Aokromes
por si habia alguna duda de que todo es por el petroleo
2 K 40
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Tranquilos, que todo es un mal entendido y ahora vienen Pozi, Suputapluma y el resto de la banda a sacarnos de nuestro error.
2 K 40
vicus. #7 vicus.
Y la libertad qué???. A los de la gusanera venezolana del barrio de salamanca les va dar algo...
2 K 37
powernergia #5 powernergia
Y por aquí en España y como no en menéame los "patriotas" de pacotilla Trumpistas infiltrados que no dudarían hundir España y Europa a costa de sus intereses ideológicos.

Como no nos pongamos en serio con esta morralla lo pagaremos caro.
2 K 32
taSanás #2 taSanás
Lo habitual del matón o el mafioso….
1 K 24
karakol #6 karakol
El Gobierno venezolano no trabajaría con, trabajaría para.

Y si alguno se sale del dictado de Washington ya sabe que recibirá una visita nocturna.  media
0 K 20
#11 Poligrafo
vaya, solo les interesa la pasta y no la vida de los venezolanos, sorpresa...
1 K 18
antesdarle #14 antesdarle
Le haré una oferta que no podrá rechazar
0 K 14
#9 Barriales
La piara fascista esta que trina.
Ansiohengañaos.
0 K 7

menéame