EEUU dispuesto a trabajar con gobierno venezolano actual si toma las “decisiones adecuadas”, dice Rubio

Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman “las decisiones adecuadas”, dijo el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, después de una operación estadounidense en la que capturó y sacó del país al gobernante, Nicolás Maduro. “Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, dijo Rubio en el programa “Face the Nation” de CBS News. “Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses”...
| etiquetas: eeuu , marco rubio , venezuela , gobierno , maduro , presión , decisiones
Venezuela nunca ha dejado de vender petróleo a estado unidos, estados unidos ha reducido la compra de petróleo a Venezuela a causa de el nivel de degeneración al que ha llegado el país.
Todo es mentira, lo único que es verdad es millones de venzolanos cruzando toda América par allegar a estados unidos. Todo tiene un límite.
A quien queréis engañar,
www.lavanguardia.com/politica/20260104/11411067/china-llevaba-ano-comp
www.meneame.net/story/china-recibe-80-exportaciones-petroleras-venezue
Trump ha declarado públicamente que siente que Venezuela “quitó derechos petroleros” a las empresas estadounidenses en el pasado, y afirma que quiere recuperar esos derechos y proteger los intereses de EE. UU. Esa retórica apoya las decisiones políticas de cortar relaciones petroleras.
www.elconfidencial.com/mundo/2025-12-17/trump-venezuela-derechos-petro
Si los gobernantes de Venezuela gobernáis para EEUU, os dejaremos vivir con las migajas.
FASCISTAS.
Y la cantidad de arrastrados malparidos que lamen el culo a estos psicópatas ... empezando por los Mileis, Abascales y Ayusos, y terminando por los mierdatrolls de turno de Menéame...
Como no nos pongamos en serio con esta morralla lo pagaremos caro.
Y si alguno se sale del dictado de Washington ya sabe que recibirá una visita nocturna.
Ansiohengañaos.