edición general
17 meneos
101 clics
Dos niños, de 9 y 10 años, acusados de agresión, secuestro y violación después de que una niña de 5 años fue encontrada supuestamente "irreconocible" (ING)

Dos niños, de 9 y 10 años, acusados de agresión, secuestro y violación después de que una niña de 5 años fue encontrada supuestamente "irreconocible" (ING)

La Fiscalía del Condado de Cuyahoga anunció los cargos contra los niños el miércoles.

| etiquetas: estados unidos , crimen , menores
14 3 0 K 317 actualidad
7 comentarios
14 3 0 K 317 actualidad
themarquesito #3 themarquesito *
La noticia es horripilante:
Después de que el mensaje de una madre clamando “justicia” atrajese la atención nacional, las autoridades de Cleveland han anunciado que dos niños, de 9 y 10 años, se enfrentan a cargos relacionados con presuntamente agredir, violar, y arrancar la cabellera a su hija de 5 años a comienzos de este mes.
La Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga anunció este miércoles los cargos contra los dos menores sospechosos, que la fiscalía ha descrito como “una fémina de 10 años y un varón de 9.”
5 K 77
YeahYa #1 YeahYa
¿Qué coño se hace con dos niños de 9 y 10 años que hagan esto?

¿Y con sus padres?
3 K 48
Spirito #2 Spirito
#1 Eso digo yo. Es que son niños todos. o_o
1 K 29
YeahYa #4 YeahYa
#2 Yo creo que lo único que se podría hacer aquí es enviar a los Servicios Sociales a casa de los padres a ver qué ha pasado. Porque deben ser casas rollo Trainspotting para que te salgan hijos asi.

En EEUU vete a saber como los juzgan...
3 K 46
Spirito #6 Spirito
#4 Si, sí. Así es.
0 K 9
#5 mcfgdbbn3
#1: Lo primero, juzgarles como adultos.

Si son maduros para hacer eso, lo son para recibir el peso de la Justicia.
1 K 24
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#5 eso es estúpido. Por brutal que sea la noticia y las ganas que tengamos de destripar a los culpables ni las motivaciones ni las mentes de esos niños son de adultos
0 K 11

menéame