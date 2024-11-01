Dos menores se graban un vídeo quemando el pelo a un indigente en Benacazón  

La Guardia Civil investiga a dos menores que supuestamente atacaron a un indigente en un parque de Benacazón y le quemaron el pelo tras burlarse de él por el peinado que llevaba. Uno de los menores, el que graba, imita a un policía que da órdenes al otro, al que le indica que tiene que quemarle el pelo por el aspecto que tiene. Durante más de cuatro minutos, uno de los menores procede a quemar varias partes del pelo del indigente, hasta que pide "por favor" que le dejen de molestar.