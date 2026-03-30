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Dos guardias civiles más (cuatro en total) detenidos tras descubrirse otro narcotúnel en la frontera de Ceuta

Dos guardias civiles más (cuatro en total) detenidos tras descubrirse otro narcotúnel en la frontera de Ceuta

El hallazgo se ha producido dentro de un gran operativo que ha movilizado a más de 250 agentes en Andalucía, Galicia y Ceuta, con un balance provisional de 15 detenidos y 29 registros, entre ellos dos guardias civiles más que se suman a otros dos agentes del mismo cuerpo detenidos y puestos en libertad anteriormente. Pese a invertir 90 millones en vigilancia, mantener más de 1.200 agentes en la zona y ver el presupuesto de Frontex elevarse por más de 12.000%, “nadie se dio cuenta” del pasadizo de hachís subterráneo en El Tarajal.

| etiquetas: tarajal , ceuta , marruecos , narcotráfico , guardia civil
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
antesdarle #1 antesdarle
“nadie se dio cuenta” guiño guiño
22 K 188
Sinfonico #2 Sinfonico
Es una lata, el tarajal....
todos los días te tienes que levantal...
8 K 86
#4 Tronchador.
#2 ¬¬ todos los días tienes que trapicheal
A parte de eso, no hay nada más
La vida pasa felizmente si eres de narcoticos
4 K 49
makinavaja #7 makinavaja
#2 ...algunos aunque no se levanten cobran igual... :-D :-D
2 K 30
TipejoGuti #18 TipejoGuti
#2 aparte de eso, con un butrón
los fardos pasan fácilmente, es corrupción...
1 K 18
Ankor #3 Ankor
El caso aislado del dia.
No pasa nada. Diran que son unos pocos comparados con el resto del cuerpo.
10 K 81
estemenda #10 estemenda
¿Seis policías en total? ¿Y qué pena les van a poner a los ocho? Verás cómo se salen los diez de rositas :troll:
3 K 30
pitercio #5 pitercio *
Yo les juzgaría por traición, por colaboración con un enemigo invasor.
1 K 22
Cuñado #8 Cuñado
#5 ¿Ya te tomaste el Cola-Cao?
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#20 Pitchford
A ver si despenalizan el narcotráfico de una vez. Los que más se oponen a la despenalización, los de antinarcóticos.. Se juegan la buena vida en ello..
0 K 19
#6 pirat
pocilguía
1 K 17
#19 JanSolo
Por daño causado es mucho peor la delincuencia que hay dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad que fuera.
0 K 12
#14 harverto
¿Cuando los pillan con las manos en la masa, también tienen presunción de veracidad?
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#16 Sobraoyjeta *
¡y biba la guardia civil!

Estampitas de España. Qué suerte tener Ceuta y Melilla para... (buscando entre las notas) colar inmigrantes y drogas
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Drebian #11 Drebian
¿Tendrán que ver con los que asesinaron ahogados a los migrantes que intentaron cruzar la frontera?
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Raziel_2 #13 Raziel_2
#11 A mi lo que me empieza a sonar a ajuste de cuentas fue el abordaje a la lancha que acabó con la vida de 2 guardia civiles.

Con la cantidad de implicados que van saliendo en dicersos puntos de España igual esos de la lancha molestaban.
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CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
que si, mucha indignacion, pero mucho indignados se han tirado un finde muy goloso y divertido gracias al tunel y a los corruptos benemeritos, asi que...
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Roendal #17 Roendal
Eran los que cavaban?
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estemenda #12 estemenda
#9 En esa hablan de sólo un policía.
1 K 19

menéame