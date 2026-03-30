Dos guardias civiles más (cuatro en total) detenidos tras descubrirse otro narcotúnel en la frontera de Ceuta

El hallazgo se ha producido dentro de un gran operativo que ha movilizado a más de 250 agentes en Andalucía, Galicia y Ceuta, con un balance provisional de 15 detenidos y 29 registros, entre ellos dos guardias civiles más que se suman a otros dos agentes del mismo cuerpo detenidos y puestos en libertad anteriormente. Pese a invertir 90 millones en vigilancia, mantener más de 1.200 agentes en la zona y ver el presupuesto de Frontex elevarse por más de 12.000%, “nadie se dio cuenta” del pasadizo de hachís subterráneo en El Tarajal.