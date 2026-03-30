Dos guardias civiles más (cuatro en total) detenidos tras descubrirse otro narcotúnel en la frontera de Ceuta

El hallazgo se ha producido dentro de un gran operativo que ha movilizado a más de 250 agentes en Andalucía, Galicia y Ceuta, con un balance provisional de 15 detenidos y 29 registros, entre ellos dos guardias civiles más que se suman a otros dos agentes del mismo cuerpo detenidos y puestos en libertad anteriormente. Pese a invertir 90 millones en vigilancia, mantener más de 1.200 agentes en la zona y ver el presupuesto de Frontex elevarse por más de 12.000%, “nadie se dio cuenta” del pasadizo de hachís subterráneo en El Tarajal.
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todos los días te tienes que levantal...
A parte de eso, no hay nada más
La vida pasa felizmente si eres de narcoticos
los fardos pasan fácilmente, es corrupción...
No pasa nada. Diran que son unos pocos comparados con el resto del cuerpo.
buenavida en ello..
Estampitas de España. Qué suerte tener Ceuta y Melilla para... (buscando entre las notas) colar inmigrantes y drogas
Con la cantidad de implicados que van saliendo en dicersos puntos de España igual esos de la lancha molestaban.
www.meneame.net/m/actualidad/250-agentes-ex-guardia-civil-detenido-15-