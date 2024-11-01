edición general
Dos diputados israelíes interrumpen el discurso de Trump en la Knesset al grito de “terrorista”

Los diputados de la Knesset israelí Aymen Odeh y Ofer Cassif fueron expulsados del parlamento de Israel este lunes después de que interrumpieran el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la cámara al grito de “terrorista”.El diputado Odeh portaba un cartel en el que se podía leer la frase “reconozca a Palestina”. Estos dos diputados israelíes son unas de las pocas voces parlamentarias que denuncian el apartheid: “El plan de Trump no es de paz, es un proyecto para normalizar la ocupación”, señalaba Ofer Cassif...

Olé sus cojones, entiendo también que si son defensores de la causa Palestina y no se sabe casi (importante) nada de ellos, es porque la inteligencia, los medios y el aparato militar Israeli los ha tenido silenciados.
Siempre hay uno mas zumbado que tu, naranjito!
