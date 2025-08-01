Los diputados se suben el sueldo un 1,5% y amplían sus días libres adaptándolos a los festivos autonómicos

El Congreso de los Diputados ha empezado el año con dos decisiones: una subida de sueldo para los diputados y un nuevo calendario que amplía los días libres, adaptando los plenos a los festivos autonómicos. Desde enero, los diputados verán incrementado su salario en un 1,5%, pero cuentan con la posibilidad de añadir otro 0,5% si la inflación supera el 1,5% a final de año.
Toma ya, lluvia dorada
No hay nada de anómalo que alguien tenga que amoldarse a la vacaciones de su centro de trabajo, ocurre así incluso para gente que tiene teletrabajo, si la oficina está en Barcelona, es fiesta allí pero él está trabajando en Valladolid, pues ese día no trabaja. Igual que tendrá que trabajar cuando sea fiesta en Valladolid, pero no en Barcelona.
Lo normal.
Por favor, adultez y menos llorar con los 2000 PAVOS LIMPIOS que se llevan por sufrir tanto teniendo que trabajar un día distinto al año.
Encima aplaudiendo una medida que hace que trabaja menos, los sometidos de la casta.
No hay más opciones y tengo interés.
Y respetar los festivos de las distintas regiones de España es lo coherente y lo justo.
Los que tienen un tramo de sueldo superior que no cotiza nada.
Los que reciben dietas por conceptos como el de pagar alquiler de vivienda, aunque ya tengan una o incluso aunque usen una vivienda oficial.
Los que reciben todo tipo de dietas sin tener que justificar uso.
Los que no dejan de percibir sueldo por no ir a trabajar.
Un político honesto quitaría estos, y otros, privilegios que tienen y haría que los políticos tengan que pasar cada factura si quieren tener acceso a complementos y dietas, además de fichar en el trabajo. Que menos.
Sueldos y privilegios son la única cosa en la que están de acuerdo todos.
Los políticos también
Con el dinero de otro, que alegremente se sube el sueldo la gente
Mientras tanto, en la vida real:
