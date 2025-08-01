edición general
Los diputados se suben el sueldo un 1,5% y amplían sus días libres adaptándolos a los festivos autonómicos

El Congreso de los Diputados ha empezado el año con dos decisiones: una subida de sueldo para los diputados y un nuevo calendario que amplía los días libres, adaptando los plenos a los festivos autonómicos. Desde enero, los diputados verán incrementado su salario en un 1,5%, pero cuentan con la posibilidad de añadir otro 0,5% si la inflación supera el 1,5% a final de año.

ElmaEscobar #2 ElmaEscobar
No habrá pleno los días festivos de todas las comunidades autónomas, desde febrero hasta junio.

Toma ya, lluvia dorada
9 K 99
sorrillo #4 sorrillo
#2 Lo sorprendente es que no fuera así, que alguien elegido en Cataluña tuviera que ir a trabajar un festivo a Madrid por que en Madrid no es festivo.
0 K 10
pedrario #7 pedrario
#4 Los electos fuera de Madrid cobran 2.000€ limpios al mes por el desplazamiento a Madrid y pueden "trabajar" de forma telemática. Menos lloros.

No hay nada de anómalo que alguien tenga que amoldarse a la vacaciones de su centro de trabajo, ocurre así incluso para gente que tiene teletrabajo, si la oficina está en Barcelona, es fiesta allí pero él está trabajando en Valladolid, pues ese día no trabaja. Igual que tendrá que trabajar cuando sea fiesta en Valladolid, pero no en Barcelona.

Lo normal.
3 K 43
sorrillo #8 sorrillo
#7 Muestra un desprecio al resto de regiones de España, muestra el centralismo de Madrid imponiendo sus festivos al resto de representantes electos. Esto debería haberse cambiado hace mucho tiempo, en cualquier caso mejor tarde que nunca.
0 K 10
pedrario #10 pedrario
#8 Discurso y relato absurdo victimista chorra.

Por favor, adultez y menos llorar con los 2000 PAVOS LIMPIOS que se llevan por sufrir tanto teniendo que trabajar un día distinto al año.

Encima aplaudiendo una medida que hace que trabaja menos, los sometidos de la casta.
1 K 21
sorrillo #12 sorrillo *
#10 Hay trabajo más allá del hemiciclo y respetar los festivos de las distintas regiones de España es lo coherente y lo justo.
0 K 10
pedrario #13 pedrario
#12 Que me dejes de soltar propaganda. O eres un arrastrado, o trabajas en el Congreso y te parece genial eso de trabajar menos y cobrar lo mismo.

No hay más opciones y tengo interés.
0 K 10
sorrillo #14 sorrillo
#13 Veo que te falta capacidad de comprensión, hay trabajo más allá del hemiciclo, tu afirmación de que se trabaja menos no tiene fundamento.

Y respetar los festivos de las distintas regiones de España es lo coherente y lo justo.
0 K 10
#20 mstk
#4 Y yo que llevo media vida currando cuando es fiesta en mi pueblo por eso de que trabajo en otro pueblo distinto.
0 K 7
pedrario #5 pedrario
La casta.

Los que tienen un tramo de sueldo superior que no cotiza nada.
Los que reciben dietas por conceptos como el de pagar alquiler de vivienda, aunque ya tengan una o incluso aunque usen una vivienda oficial.
Los que reciben todo tipo de dietas sin tener que justificar uso.
Los que no dejan de percibir sueldo por no ir a trabajar.

Un político honesto quitaría estos, y otros, privilegios que tienen y haría que los políticos tengan que pasar cada factura si quieren tener acceso a complementos y dietas, además de fichar en el trabajo. Que menos.
5 K 71
Mala #11 Mala
#5 ¿No habíamos quedado en que la casta era la derecha? :wall:
0 K 10
#16 vicox
#11 yo no tengo información, pero puedes confirmarme que pp y vox han votado en contra de esta medida?
0 K 6
Presi007 #18 Presi007
#16 Este decreto salió adelante con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios, la abstención de Junts y el voto en contra de Vox. Tanto los de Santiago Abascal como el Partido Popular, que dio su apoyo
0 K 11
Mala #19 Mala
#16 Contestaba a la enumeración de privilegios que tienen desde siempre.
Sueldos y privilegios son la única cosa en la que están de acuerdo todos.
0 K 10
#3 vGeeSiz
Los funcionarios con el sueldo subido
Los políticos también

Con el dinero de otro, que alegremente se sube el sueldo la gente xD

Mientras tanto, en la vida real:

www.meneame.net/story/huelga-imperio-lujo-cosen-prendas-4-000-euros-su
2 K 32
#6 BurraPeideira_
Aquí no hay dos Españas, hay consenso.
1 K 22
Presi007 #9 Presi007
Este decreto salió adelante con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios, la abstención de Junts y el voto en contra de Vox. Tanto los de Santiago Abascal como el Partido Popular, que dio su apoyo, reprocharon al Ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que el Gobierno aprobara la medida sin diálogo previo y mediante un decreto.
0 K 11
sinson #1 sinson *
Mas o menos por lo bajo la mitad de un salario mínimo.

www.newtral.es/cuanto-cobran-los-diputados/20250801/
0 K 11
CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
Asín se gasten las subidas de sueldo en médicos y los días libres ingresados entre terribles dolores agonizando
0 K 7
ContracomunistaCaudillo #15 ContracomunistaCaudillo
Prioridad Nr. 1 de 2026: subirse el sueldo. Luego todo lo demás. Es el mayor desprecio posible al ciudadano.
0 K 5

