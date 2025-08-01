Los diputados se suben el sueldo un 1,5% y amplían sus días libres adaptándolos a los festivos autonómicos

El Congreso de los Diputados ha empezado el año con dos decisiones: una subida de sueldo para los diputados y un nuevo calendario que amplía los días libres, adaptando los plenos a los festivos autonómicos. Desde enero, los diputados verán incrementado su salario en un 1,5%, pero cuentan con la posibilidad de añadir otro 0,5% si la inflación supera el 1,5% a final de año.