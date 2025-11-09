edición general
El Dioni: "Yo robé por necesidad, pero ahora todos estos hijos de puta roban por vicio"

El Dioni, ya saben la historia. El 28 de julio de 1989, Dionisio Rodríguez Martín (Madrid, 1949) un guardaespaldas degradado a escolta de furgones blindados, decidió llevarse uno y robar 298 millones de pesetas. El resto es leyenda de la España picaresca y cañí. Ya no lleva peluquín y anda renqueante, pero mantiene el ojo a la virulé y su hablar ronco y castizo. Sabe el personaje que es y lo exhibe. Antes de sentarnos, se ha hecho media docena de fotos con espontáneos. "El puto Dioni es eterno", se ríe. "Cogí cuatro prostitutas y 13 gramos d

mmlv #4 mmlv
Robó por necesidad... 298 millones de pesetas
ChatGPT #9 ChatGPT
#4 una vez que revientas el furgón, pues ya te lo llevas todo xD
Eibi6 #10 Eibi6
#4 y lo mejor es que claramente se los gasto en pan y techo
#12 eldelcerro
#4 tenía muchos gastos.
Ortzi_ #5 Ortzi_
Que robó por necesidad? Robó por avaricia y vicio, igual que los que critica.
ChatGPT #11 ChatGPT
#5 no hay necesidad más grande que la de un adicto
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Claro, y por necesidad se fue darse la vida padre a Brasil. Menudo embustero.
Jaime131 #3 Jaime131
Sí, claro, por necesidad... Lo de apañarte con lo que ganabas trabajando ya tal.
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Es que tú mirabas para otro lado :troll:
ThugLife #2 ThugLife *
"Cogí cuatro prostitutas y 13 gramos de cocaína, que se echaron en sus partes y en las sábanas. Me puse como un gorila. Ese día me sentí un dios. Ese día me sentí un dios. De hecho, a mí la que me gustaba era la camarera y le pedí que se uniera, pero me dijo que ella no hacía eso. Insistí y accedió a un biberón siempre que fuera rápido para que no la pillaran. En eso llegaron las otras cuatro, nos vieron y se empezaron a partir de risa. Pregunté qué pasaba y me dijeron que la camarera

…   » ver todo el comentario
Alegremensajero #8 Alegremensajero
Y luego, por necesidad también, te dedicaste al narcotráfico... Claro, que sí...
#13 Tecar
Es que tenías muchas necesidades.
:troll:
