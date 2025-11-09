El Dioni: "Yo robé por necesidad, pero ahora todos estos hijos de puta roban por vicio"

El Dioni, ya saben la historia. El 28 de julio de 1989, Dionisio Rodríguez Martín (Madrid, 1949) un guardaespaldas degradado a escolta de furgones blindados, decidió llevarse uno y robar 298 millones de pesetas. El resto es leyenda de la España picaresca y cañí. Ya no lleva peluquín y anda renqueante, pero mantiene el ojo a la virulé y su hablar ronco y castizo. Sabe el personaje que es y lo exhibe. Antes de sentarnos, se ha hecho media docena de fotos con espontáneos. "El puto Dioni es eterno", se ríe. "Cogí cuatro prostitutas y 13 gramos d