edición general
7 meneos
13 clics
La diferencia entre una hipoteca y un alquiler es cada vez mayor: los inquilinos pagan casi 400 euros más que un hipotecado

La diferencia entre una hipoteca y un alquiler es cada vez mayor: los inquilinos pagan casi 400 euros más que un hipotecado

El acceso a la vivienda se consolida como el gran problema de España, con un mercado disparatado que genera situaciones como que el precio de hipotecarse sea mucho menor que el de vivir de alquiler. El precio medio de una hipoteca en España asciende a 796 euros, mientras que el de un alquiler es ya de 1.184; la brecha se va ensanchando.

| etiquetas: vivienda , mercado inmobiliario , economía , alquileres , hipotecas
6 1 0 K 84 actualidad
18 comentarios
6 1 0 K 84 actualidad
Comentarios destacados:    
Andreham #3 Andreham
Pues ya estaría.

Se ha conseguido crear la brecha que hacía falta para que los pobres que tienen una hipoteca se crean clase media y mucho mejor que esos inmundos que tienen que vivir de alquiler.

Así que ahora va a haber una reticencia bestial a cambiar el sistema, porque es más fácil pensar "tengo 400 euros más al mes que un lumpen de alquiler" a "ese tipo de alquiler y yo tenemos una diferencia de 400 euros de mierda mientras que hay gente que nos saca 40k al mes de diferencia".

Mucha suerte y espero que nadie tenga problemas para pagar sus hipotecas... o no va a poder recuperarse nunca.
3 K 40
#9 nadaman *
Esto es una forma absurda de medir. La hipoteca suele ser sobre un porcentaja del valor de compra, no sobre el total de los gastos.

Un ejemplo real:

Precio de compra: 79K
ITP al 10% (valor de referencia de 120K): 12K
Reforma: 12K
Total: 103K
Hipoteca: 70% del precio de compra: 55K
dinero del bolsillo: 48K

hipoteca mixta a 25 años a un 2.8 (-0.8 por bonificaciones) = 230 EUR/mes = 2760 EUR
Precio alquiler(según índice en Catalunya): 586 EUR /mes = 7032 EUR
diferencia alquiler vs cuota = 356…   » ver todo el comentario
2 K 33
Graffin #10 Graffin
#9 Pero es que el inquilino no está ahí para pagarte el piso.
0 K 9
#12 nadaman
#10 Entonces se supone que alguien alquilará para perder dinero habiendo gastado mucho dinero en la compra de un piso?
0 K 6
#16 Kuruñes3.0
#10 No, esta el casero para hacer de Niños Mundi.
0 K 7
cosmonauta #1 cosmonauta
Artículo patrocinado por helpmycash.

Esas cifras no se aguantan por ningún lado.
0 K 18
Thornton #2 Thornton
#1 ¿Puedes darnos tú unas cifras más fiables? ;)
4 K 58
cosmonauta #5 cosmonauta *
#2 Podría decirte cómo obtenerlas, pero tendria que cobrarte.:-D

De entrada está comparando el precio medio de las hipotecas suscritas, con los precios de los nuevos alquileres. O usamos histórico en los dos, o nuevos contratos en los dos.
1 K 25
Yonny #7 Yonny
#5
Entonces sí, la noticia es cierta. El alquiler es siempre menor que la cuota de la hipoteca.
0 K 10
powernergia #13 powernergia *
#1 Es muy facil:

Precio medio de compra de un piso en Madrid para un piso de 90 m2 439.700€

www.tinsa.es/precio-vivienda/comunidad-madrid/madrid/

el precio medio de alquiler por m2 es de 19,2 €, por lo que en 90 m2 el precio de alquiler es: 1946 €.

inviv.club/precio-alquiler-m2-madrid-barrios/

Una (hipotética) hipoteca para ese piso de 439.700€ mas gastos 475.000€.

Hipoteca mensual mas baja que se puede conseguir para esos 475.000€:

1423€ al 2% tipo fijo (tal vez se…   » ver todo el comentario
1 K 18
Don_Pixote #14 Don_Pixote *
#13 yo estoy en otro pais
Pero basicamente pagaba 1600€ de alquiler por un piso de 90m2 (sin contar facturas)
Ahora 2000€ de hipoteca contando absolutamente todo, por 146m2 en la misma zona

Alquiler: 17,77€/m2
Hipoteca: 13,69 €/m2
0 K 7
powernergia #17 powernergia
#14 Claro, eso puede cambiar en cada pais.

En España claramente es mas barato comprar que alquilar.
0 K 11
Veelicus #4 Veelicus
#1 Lametablemente es totalmente real
1 K 20
#8 Zerjillo
El problema no es simplemente que los alquileres estén por encima que la hipoteca. Es que deberían estar muy por debajo. A fin de cuentas con una hipoteca al cabo de un tiempo al menos tienes una vivienda. Lo que es gravísimo (y nos impide salir de esta situación) es que no solo las hipotecas tb son una locura, sino que la barrera de entrada impide que la gente pueda dejar el alquiler. Porque vivir en una casa no es un lujo del que se pueda prescindir una temporada larga para conseguir el…   » ver todo el comentario
0 K 7
#18 Kuruñes3.0
Mirad, en este país de propietarios donde los alquilados son minoría, esto acabara cansando. No es una amenaza, es una predicción. Una vez dicho esto:
-El principal problema es que la mayoría de la gente no puede comprar porque el banco no suelta la pasta.
-Pero además, la falta de oferta hace que los precios estén disparatados.

Esto genera un mercado cautivo de pringados que no les queda otra que pagar al casero lo que pida.

De tal manera que el que haya comprado tenga pagado y alquile, le saque un pico extra de otro que ve como su dinero se va por el retrete pero no tiene opción de comprar.

Y por supuesto que el casero va a alquilar a mercado, salvo que meta a un familiar o amigo (que siempre es un error, pero a veces, toca).
0 K 7
#6 angar300
Me gustaría saber cuántos pisos alquilados están hipotecados... y la diferencia entre lo que paga de hipoteca el dueño y lo que cobra de alquiler. Igual abría que establecer una proporción por ley entre ambas cifras, y evitaríamos parte de lo que está pasando... Algo similar a la alimentación, donde los alimentos de primera necesidad tienen establecido un porcentaje máximo de beneficio...
0 K 7
#11 Cuchifrito
#6 ¿Y si lo ha pagado a tocateja no tiene ninguna limitación?
No tiene ningún sentido
2 K 27
#15 rubencho
Es lo que pasa. Hay gente que compra vivienda y alquila para hacer negocio, por lo que cobra más que el valor de la hipoteca. Hay gente que compra una nueva vivienda y con la antigua quiere ir pagando la nueva.
La segunda opción es lo que pensé hacer, que me he mudado a otra provincia. Hice cálculos y para asegurarme no perder tenía que cobrar mínimo entre 300 y 400 euros más al mes de lo que pagaba de hipoteca de dicha casa. Puede que estuviera en precio de mercado porque era una casa…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame