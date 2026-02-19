La diferencia entre una hipoteca y un alquiler es cada vez mayor: los inquilinos pagan casi 400 euros más que un hipotecado

El acceso a la vivienda se consolida como el gran problema de España, con un mercado disparatado que genera situaciones como que el precio de hipotecarse sea mucho menor que el de vivir de alquiler. El precio medio de una hipoteca en España asciende a 796 euros, mientras que el de un alquiler es ya de 1.184; la brecha se va ensanchando.
Se ha conseguido crear la brecha que hacía falta para que los pobres que tienen una hipoteca se crean clase media y mucho mejor que esos inmundos que tienen que vivir de alquiler.
Así que ahora va a haber una reticencia bestial a cambiar el sistema, porque es más fácil pensar "tengo 400 euros más al mes que un lumpen de alquiler" a "ese tipo de alquiler y yo tenemos una diferencia de 400 euros de mierda mientras que hay gente que nos saca 40k al mes de diferencia".
Mucha suerte y espero que nadie tenga problemas para pagar sus hipotecas... o no va a poder recuperarse nunca.
Un ejemplo real:
Precio de compra: 79K
ITP al 10% (valor de referencia de 120K): 12K
Reforma: 12K
Total: 103K
Hipoteca: 70% del precio de compra: 55K
dinero del bolsillo: 48K
hipoteca mixta a 25 años a un 2.8 (-0.8 por bonificaciones) = 230 EUR/mes = 2760 EUR
Precio alquiler(según índice en Catalunya): 586 EUR /mes = 7032 EUR
Esas cifras no se aguantan por ningún lado.
De entrada está comparando el precio medio de las hipotecas suscritas, con los precios de los nuevos alquileres. O usamos histórico en los dos, o nuevos contratos en los dos.
Entonces sí, la noticia es cierta. El alquiler es siempre menor que la cuota de la hipoteca.
Precio medio de compra de un piso en Madrid para un piso de 90 m2 439.700€
www.tinsa.es/precio-vivienda/comunidad-madrid/madrid/
el precio medio de alquiler por m2 es de 19,2 €, por lo que en 90 m2 el precio de alquiler es: 1946 €.
inviv.club/precio-alquiler-m2-madrid-barrios/
Una (hipotética) hipoteca para ese piso de 439.700€ mas gastos 475.000€.
Hipoteca mensual mas baja que se puede conseguir para esos 475.000€:
Pero basicamente pagaba 1600€ de alquiler por un piso de 90m2 (sin contar facturas)
Ahora 2000€ de hipoteca contando absolutamente todo, por 146m2 en la misma zona
Alquiler: 17,77€/m2
Hipoteca: 13,69 €/m2
En España claramente es mas barato comprar que alquilar.
-El principal problema es que la mayoría de la gente no puede comprar porque el banco no suelta la pasta.
-Pero además, la falta de oferta hace que los precios estén disparatados.
Esto genera un mercado cautivo de pringados que no les queda otra que pagar al casero lo que pida.
De tal manera que el que haya comprado tenga pagado y alquile, le saque un pico extra de otro que ve como su dinero se va por el retrete pero no tiene opción de comprar.
Y por supuesto que el casero va a alquilar a mercado, salvo que meta a un familiar o amigo (que siempre es un error, pero a veces, toca).
No tiene ningún sentido
