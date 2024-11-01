Diez millones de personas vieron a un YouTuber abrir una cerradura con una lamina; la empresa de cerraduras lo demandó. Mala idea. [ENG]

"Abrir cerraduras" puede no parecer un contenido brillante en redes sociales, pero Trevor McNally ha convertido la práctica de abrir cerraduras en una auténtica joya en línea. Ex sargento de la Infantería de Marina de los EE. UU., McNally cuenta hoy con más de 7 millones de seguidores y ha acumulado más de 2 mil millones de visualizaciones simplemente mostrando lo fácil que es abrir muchas cerraduras comunes con un golpe, una ganzúa o una cuña. Esto no siempre le hace ganarse la simpatía de las empresas que fabrican las cerraduras.