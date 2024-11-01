La DGT considera “un problema” que los coches eléctricos aparquen gratis en las ciudades

El director general de Tráfico, Pere Navarro, reconoció este jueves que existe “un debate abierto” por el “problema” que supone que los coches eléctricos aparquen gratis en las ciudades porque los municipios no desean “congestión” y pretenden gestionar mejor el “espacio”. “El problema es de espacio. Lo que no queremos son coches en el centro de la ciudad. No rellenar aquello de coches eléctricos y tener otra vez el problema de la congestión, pero esta vez con coches eléctricos. Todos saben que el problema de tráfico que hay en las ciudades, bás
#24 #25 Puede opinar, ya que tiene que ver con ello... pero poco más.
Dediquemos esos recursos a crear más infraestructura eléctrica
Cuando no hay infraestructura, es más barato dar ventajas individuales, y al haber poco a poco más coches eléctricos, pues se va creando infraestructura. Cuando ya hay suficiente infraestructura, esas ventajas individuales dejan de ser un incentivo suficiente, y empieza a merecer más la pena invertir en infraestructura. Pero es una transición que se está haciendo simultáneamente en muchos ámbitos y muchos aspectos, y la solución es poco a poco,… » ver todo el comentario
Es como en UK con el impuesto por milla. Lo que quieren es recaudar. Hacemos un impuesto por pasos caminados, por email enviado? (ya lo sugirió hace muchos años un europarlamentario italiano).
Y yo no quiero que quiten impuestos, pero ya se están pasando
#17 exactamente eso es lo que digo
Ahora ¿por qué es tan ilógico la gratuidad del transporte público? Ya esta subvencionado en muchas ciudades y en muchos casos... puede merecer la pena.
Pero una cosa no tiene que ver con la otra.
#ImpuestosParaRicos lo de siempre...
A ver si el problema va a ser que se han acostumbrado a tener una fuente extra de ingresos.
Ya entiendo que las Jessicas no se pagan solas, pero igual las podrían pagar de sus abultados sueldos.
Entonces habrá que invertir en carreteras donde no invertimos en cercanías ni metro, pues tampoco, también invertimos en carreteras en Madrid y en los sitios escogidos de siempre, porque Madrid es España dentro de España.
Es decir si no vives en Madrid te jodes.
Se inventaran mierdas como:
- Tasa de reciclaje de baterias
- Tasa de potencia electrica
Y a los que tienen placas solares en casa y baterias tambien les van a meter impuestos, me imagino
Se me ocurren 2 soluciones:
1. Los coches no se carguen si no es un cargador autorizado (eso implicaría encriptación, firmas digitales... demasiado complicado, sobre todo si viajo con el coche al extranjero).
2. ITV con distinto precio según kilometraje.
Otra alternativa es considerar el transporte como un servicio a prestar gratuitamente.
