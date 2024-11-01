·
Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
La víctima entró en una casa abandonada para hacer sus necesidades tras sentirse indispuesta y los dos individuos la siguieron y la agredieron sexualmente
#1
alcama
Los policías tranquilizaron a la mujer, de 34 años de edad, quien instantes después manifestó que había sido agredida sexualmente por dos varones magrebíes
7
K
71
#4
pensacola
#1
son víctimas del sistema
0
K
19
#3
Spermando
La policía los detiene por prejuicios, no están tan locos como para venir a delinquir, la pobreza es el motivo, pero y los curas católicos. Creo que he cubierto todo.
4
K
38
#5
Sawyer76
#3
Te falta que en los 80 era peor y que les hemos esquilmado sus países porque la colonización y el capitalismo y no tienen más remedio que venir aquí a importar su basura de costumbres y violar mujeres.
3
K
17
#6
ChatGPT
#3
quizá te faltaría hablar de que son pobres (y obviar que otros "grupos" de pobres no lo hacen) y que deberíamos invertir más en su adaptación a nuestra cultura, o mejor, adaptarnos a la suya, porque les va guay....
1
K
14
#2
Andreham
Puta estadística. Mira que el 90% de los violadores sean hombres, habrá que hacer alguna ley contra los hombres y pensar mal automáticamente de cualquier hombre que veamos por la calle, porque es un potencial violador.
3
K
37
#9
vicox
#2
de donde has sacado esa estadística?
0
K
7
#7
ChatGPT
Rápido!
#húndase
si ocultamos todas las noticias de este estilo podremos decir que la realidad es un bulo, porque no la vemos!
1
K
14
#8
CharlesBrowson
tampoco hace falta resaltar el comentario donde aclara la nacionalidad, viendo si tiene negativos...ya se sabe
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
si ocultamos todas las noticias de este estilo podremos decir que la realidad es un bulo, porque no la vemos!