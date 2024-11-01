edición general
Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna

La víctima entró en una casa abandonada para hacer sus necesidades tras sentirse indispuesta y los dos individuos la siguieron y la agredieron sexualmente

alcama #1 alcama
Los policías tranquilizaron a la mujer, de 34 años de edad, quien instantes después manifestó que había sido agredida sexualmente por dos varones magrebíes
#4 pensacola
#1 son víctimas del sistema
#3 Spermando
La policía los detiene por prejuicios, no están tan locos como para venir a delinquir, la pobreza es el motivo, pero y los curas católicos. Creo que he cubierto todo.
Sawyer76 #5 Sawyer76
#3 Te falta que en los 80 era peor y que les hemos esquilmado sus países porque la colonización y el capitalismo y no tienen más remedio que venir aquí a importar su basura de costumbres y violar mujeres.
ChatGPT #6 ChatGPT
#3 quizá te faltaría hablar de que son pobres (y obviar que otros "grupos" de pobres no lo hacen) y que deberíamos invertir más en su adaptación a nuestra cultura, o mejor, adaptarnos a la suya, porque les va guay....
Andreham #2 Andreham
Puta estadística. Mira que el 90% de los violadores sean hombres, habrá que hacer alguna ley contra los hombres y pensar mal automáticamente de cualquier hombre que veamos por la calle, porque es un potencial violador.
#9 vicox
#2 de donde has sacado esa estadística?
ChatGPT #7 ChatGPT
Rápido! #húndase

si ocultamos todas las noticias de este estilo podremos decir que la realidad es un bulo, porque no la vemos!
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
tampoco hace falta resaltar el comentario donde aclara la nacionalidad, viendo si tiene negativos...ya se sabe :troll:
