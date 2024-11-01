Detectan familias marroquíes afincadas en Bélgica que abandonan a menores en Bilbao

La Policía Municipal ha imputado a familias marroquíés por abandonar a menores con el objetivo de que fueran integrados en el sistema de protección. Las investigaciones apuntan a una práctica cada vez más extendida, en personas asentadas en países europeos, especialmente en Bélgica. Uno de los episodios recientes tuvo lugar el 2 de abril cuando un adolescente dijo que había llegado en patera. Sin embargo los policías detectaron la presencia de dos mujeres que lo acompañaban y que viajaron desde Bruselas con billetes de ida y vuelta
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Detectan dos familias marroquíes
#1 Para pillar más clicks.
Para #2, si los detectaron no es ningún problema. No? Es un fraude. A mí me preocupan más los generalizados con contentos públicos a dedo por parte del PP, o lo de repartirse las VPO que se está poniendo de moda tb en ese partido.
www.diariosur.es/sucesos/menaserasmus-padres-africanos-viajan-malaga-a
La pena es que apenas se ponen recursos, se dedican a garantizarles comida y cobijo con algo de formación, y a los 18 años a la calle.
Y luego nos quejamos de que nos faltan técnicos o incluso profesionales de oficios de toda la vida.
Los impuestos son para eso, para que los desfalque la clase parasitaria. Y mayorías absolutas en todas las comunidades la basura corrupta del PP.