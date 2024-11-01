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Detectan familias marroquíes afincadas en Bélgica que abandonan a menores en Bilbao

Detectan familias marroquíes afincadas en Bélgica que abandonan a menores en Bilbao

La Policía Municipal ha imputado a familias marroquíés por abandonar a menores con el objetivo de que fueran integrados en el sistema de protección. Las investigaciones apuntan a una práctica cada vez más extendida, en personas asentadas en países europeos, especialmente en Bélgica. Uno de los episodios recientes tuvo lugar el 2 de abril cuando un adolescente dijo que había llegado en patera. Sin embargo los policías detectaron la presencia de dos mujeres que lo acompañaban y que viajaron desde Bruselas con billetes de ida y vuelta

| etiquetas: bilbao , bélgica , marroquíes , menores , menas
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"Detectan familias marroquíes "
Detectan dos familias marroquíes
5 K 61
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero *
Me gustaría saber cuántos casos se han detectado para ver si es un problema real o el enésimo bulo relacionado con la inmigración, pero por desgracia es muro de pago.

#1 Para pillar más clicks.
3 K 44
Deviance #3 Deviance
#2 #1 Y de paso infoxicar todo lo que puedan, que para eso les pagan.
4 K 52
#9 Toponotomalasuerte *
#1 no les jodas el discurso. Y lo de "detectan" es lo primero que ignoraran y ya todo el mundo anda haciendo esto. A los estúpidos hay que darles de comer mierda!

Para #2, si los detectaron no es ningún problema. No? Es un fraude. A mí me preocupan más los generalizados con contentos públicos a dedo por parte del PP, o lo de repartirse las VPO que se está poniendo de moda tb en ese partido.
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Connect #6 Connect
Pues con la falta de natalidad que hay, niño abandonado, niño regalado. Buena oportunidad para formarlos, hacer de ellos gente con formación técnica y que a la larga contribuyan.

La pena es que apenas se ponen recursos, se dedican a garantizarles comida y cobijo con algo de formación, y a los 18 años a la calle.
Y luego nos quejamos de que nos faltan técnicos o incluso profesionales de oficios de toda la vida.
1 K 21
#10 Toponotomalasuerte *
#6 los recursos para cuidar niños se reparten en sobres entre políticos. Todo externalizado, todo es un negocio.

Los impuestos son para eso, para que los desfalque la clase parasitaria. Y mayorías absolutas en todas las comunidades la basura corrupta del PP.
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pepel #7 pepel
La prueba de ADN podría decir si existen las filias que se alegan.
0 K 19
#8 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
1 K 13
#4 Sacapuntas
¿Has llegado a Bilbao en patera? No me lo creo chaval. xD
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menéame