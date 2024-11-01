Detectan familias marroquíes afincadas en Bélgica que abandonan a menores en Bilbao

La Policía Municipal ha imputado a familias marroquíés por abandonar a menores con el objetivo de que fueran integrados en el sistema de protección. Las investigaciones apuntan a una práctica cada vez más extendida, en personas asentadas en países europeos, especialmente en Bélgica. Uno de los episodios recientes tuvo lugar el 2 de abril cuando un adolescente dijo que había llegado en patera. Sin embargo los policías detectaron la presencia de dos mujeres que lo acompañaban y que viajaron desde Bruselas con billetes de ida y vuelta