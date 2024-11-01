El desprecio del PP por la prevención de incendios y la lucha contra el cambio climático: fondos europeos bloqueados y ciudadanía ignorada

Durante los incendios del verano, que también afectaron gravemente a otras comunidades gobernadas por el PP —como Andalucía, Extremadura y Castilla y León—, el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, culpó al Gobierno central de Pedro Sánchez, a pesar de que la competencia en materia de prevención y extinción de incendios forestales es exclusivamente autonómica. Esta maniobra busca esconder su propia negligencia: no invertir lo suficiente en prevención, gestionar mal los fondos europeos y negarse a investigar los errores.
Cuando mandan otros, la culpa de todo es de los que mandan. Cuando mandan ellos, incluso con mayorías absolutas, la culpa de todo es de los otros. Los clásicos de la derecha de ayer y hoy, da igual en qué país y momento de la historia. Siempre iguales.
Rajoy heredó 65.000K que le dejó ZP en caja de SS y se los pulió todos
Nos esperan años, décadas, muy grises en España, y bueno, en todo el mundo.
Al pasar por la pedanía del olvido un aguerrido labriego le insinuó al sufrido pero atento oido... Caminante no hay camino se hace camino al andar.
-De que me suena esto exclamó sorprendido el fatigado caminante.
-Un versillo encontrado hace un tiempo en un viejo papiro al parecer de un ya desaparecido pero afamado y querido poeta.
