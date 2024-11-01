edición general
32 meneos
24 clics
El desprecio del PP por la prevención de incendios y la lucha contra el cambio climático: fondos europeos bloqueados y ciudadanía ignorada

El desprecio del PP por la prevención de incendios y la lucha contra el cambio climático: fondos europeos bloqueados y ciudadanía ignorada

Durante los incendios del verano, que también afectaron gravemente a otras comunidades gobernadas por el PP —como Andalucía, Extremadura y Castilla y León—, el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, culpó al Gobierno central de Pedro Sánchez, a pesar de que la competencia en materia de prevención y extinción de incendios forestales es exclusivamente autonómica. Esta maniobra busca esconder su propia negligencia: no invertir lo suficiente en prevención, gestionar mal los fondos europeos y negarse a investigar los errores.

| etiquetas: pp , prevención de incendios , cambio climático
28 4 0 K 230 politica
10 comentarios
28 4 0 K 230 politica
Supercinexin #7 Supercinexin
Cuando, inevitablemente con el tiempo, España caiga en manos de la derecha y el mapa entero, comunidades autónomas y Gobierno Central, sea de color azul, también la culpa será del PSOE y sus socios porque vaya usted a saber.

Cuando mandan otros, la culpa de todo es de los que mandan. Cuando mandan ellos, incluso con mayorías absolutas, la culpa de todo es de los otros. Los clásicos de la derecha de ayer y hoy, da igual en qué país y momento de la historia. Siempre iguales.
3 K 58
Kantinero #8 Kantinero *
#7 Correcto, además empiezan siempre la legislatura con" la herencia recibida "

Rajoy heredó 65.000K que le dejó ZP en caja de SS y se los pulió todos
0 K 12
ccguy #10 ccguy
#7 Por supuesto, y para mantener el poder a pesar de todo controlan los medios de comunicación y la judicatura. Eso es de primero de autoritarismo. Seguirá habiendo elecciones pero se les seguirá votando a ellos.

Nos esperan años, décadas, muy grises en España, y bueno, en todo el mundo.
0 K 20
#1 soberao
El PP es experto en montar "cortafuegos" cuando la polémica va contra ellos y en desviar la atención para lavarse las manos, como este verano, que los incendios eran culpa de que los montes "están sucios" y de "los ecologistas", que no dejan entrar al bosque a "limpiarlo", vamos que la culpa de los incendios es de "Greta y los perroflautas". Y esto va a misa.
3 K 55
#4 laruladelnorte
#1 Es su modus operandi,la culpa siempre es de los demás y oye,con sus votantes les funciona...
1 K 26
Metabarón #2 Metabarón
Enemigos de la humanidad.
1 K 28
#5 Pitchford
La prevención básica consiste en cortafuegos de al menos 200 metros de anchura, que pueden ser adehesados. Su mantenimiento anual, con ayuda en lo posible de pastoreo, puede salir más caro o más barato que la extinción en su ausencia, dependiendo de cuantos incendios se produzcan, pero desde luego son la opción más segura para evitar destrucción y víctimas. Esperemos que sean el camino a partir de ahora.
0 K 18
Veelicus #3 Veelicus
Y luego, cuando ocurren los desastre tienen la desfachatez de culpar al resto, y los idiotas, si, idiotas, botando y votando.
0 K 14
ansiet #9 ansiet
¡¡Me gusta la fruta!!, dijo un embelesado anarquista al emprender su dificil camino hacia el poder absoluto.
Al pasar por la pedanía del olvido un aguerrido labriego le insinuó al sufrido pero atento oido... Caminante no hay camino se hace camino al andar.
-De que me suena esto exclamó sorprendido el fatigado caminante.
-Un versillo encontrado hace un tiempo en un viejo papiro al parecer de un ya desaparecido pero afamado y querido poeta.
0 K 11
Professor #6 Professor *
El PP no puede volver al gobierno de la Nacion. desde nuestro partido os pedimos colaboración a todos los ultraizquierdistas y separatistas, para que unidos podamos tomar por asalto el sistema y repartirnos los dineros

--------------------------------------------------------------------------
Fascismo, ¿y porqué no?
Partido Fascista de España
0 K 6

menéame