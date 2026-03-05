edición general
El Departamento de Justicia publica memorandos de entrevistas del FBI relacionados con la acusación de abuso sexual de Trump [ENG]

Trump pidió a todos que salieran de la sala donde se reunieron y "mencionó algo así como: 'Déjenme enseñarles cómo deben ser las niñas'", según la descripción de los comentarios de la mujer en la entrevista. Luego se bajó la cremallera de los pantalones y puso la cabeza de ella "sobre su pene", según declaró ella a los agentes. La mujer dijo a los agentes que mordió a Trump, quien luego la golpeó y le dijo "palabras como 'saquen a esta pequeña perra de aquí'". La niña tenía entre 13 y 15 años.

candonga1
Y para desviar la atención de monstruosidades como ésta, montan una guerra tras otra.

Y muchos de nuestros compatriotas apoyando a esta mierda de gente y a sus acciones.
los111.com
#2 ¿Pero cómo vas a apoyar a Irán? Donde señores mayores violan a niñas pequeñas y... uh, un momento...
chu
#2 es más que desviar, epstein era agente del mossad, por lo que tendrán mucha información para sacar de Trump y de otros, además los sionistas son los que han puesto a Trump en ese trono.
Meinster
#2 Para desviar la atención de monstruosidades cometen monstruosidades aún mayores (pero amparadas por el poder)
RamonMercader
Rápido, mas bombas en oriente medio!
Rixx
El faro del mundo libre xD
Rogue
Tienen a un enfermo al mando de miles de ojivas nucleares. Si te paras a pensarlo por un momento...
themarquesito
#9 Probablemente de esas grabaciones tengan copias el Mossad y el FSB.
UNX
¿13 años? Si ya menstrua, no es una niña. Además, la edad de consentimiento es cosa de feministas.

/mode MAGA off
Kantinero
Sería una sacudida de nivel planetario ver a este tipo entre rejas, soñar es libre
calde
y no está detenido aún??? menuda mierda de democracia!

:wall: :wall: :wall:
Un_señor_de_Cuenca
#3 El problema es que, con pocas dudas de que este saco de mierda naranja haya abusado de niñas, la única prueba es un testimonio de una víctima, que salvo sorpresa, no es suficiente para encausar a nadie, y menos al presidente del país. Estoy deseando que salga una grabación, o mejor un vídeo, de Trumpeto en acción en la casa de Epstein. Sería un enorme placer verle caer.
AGlC
#9 Y además, con la edad que tiene si sale algo o ya se habrá muerto o se morirá antes de que lleguen el juicio.
Un_señor_de_Cuenca
#17 Sí, pero si puede que se muera hoy.
AGlC
#18 Totalmente de acuerdo en eso.
Aunque viendo la clase de hijoputa que es yo prefería que le diese un ictus muy muy jodido, tanto como para incapacitarle por completo, pero dejándole la mente intacta.
No se merece un final rápido, el pedazo de mierda infecta.
Songji
Bueno, siguiendo sus mismos argumentos, como hay una mayoría de americanos que no quieren a Trump y sus políticas y actos criminales, y están siendo explotados hasta la muerte por el régimen que les niega hasta el acceso al médico..., supongo que estarán felices si algún país, para defenderles y forzar el cambio de regimen, toma la iniciativa de empezar a bombardear sus ciudades y escuelas. A lo mejor si arrasan NY y Washington hasta salen los exiliados aqui en España a celebrarlo a las calles, no? Un embargo o dos para que pasen hambre y se rebelen igual también es buena idea, según cuentan en la tele estos días, o financiar y armar hasta los dientes a los mexicanos para que tomen Texas de vuelta.
Suleiman
El tema es que la sociedad está tan adormecida que salga lo que salga, no le van a hacer caso, van a pasar olímpicamente. Hace tanto ruido diariamente, que estas cosas pasan desapercibidas o las ven como normales.
SalvaE
yo creo que puede ser el inicio de la cascada. Que amorticen al susodicho, por lo inmanejable de lo actual en curso. Un problema menos, esperemos que Vance no le deje por bueno :-S
SalvaE
KABOOOM?
