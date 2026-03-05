El Departamento de Justicia publica memorandos de entrevistas del FBI relacionados con la acusación de abuso sexual de Trump [ENG]

Trump pidió a todos que salieran de la sala donde se reunieron y "mencionó algo así como: 'Déjenme enseñarles cómo deben ser las niñas'", según la descripción de los comentarios de la mujer en la entrevista. Luego se bajó la cremallera de los pantalones y puso la cabeza de ella "sobre su pene", según declaró ella a los agentes. La mujer dijo a los agentes que mordió a Trump, quien luego la golpeó y le dijo "palabras como 'saquen a esta pequeña perra de aquí'". La niña tenía entre 13 y 15 años.
Y muchos de nuestros compatriotas apoyando a esta mierda de gente y a sus acciones.
/mode MAGA off
Aunque viendo la clase de hijoputa que es yo prefería que le diese un ictus muy muy jodido, tanto como para incapacitarle por completo, pero dejándole la mente intacta.
No se merece un final rápido, el pedazo de mierda infecta.