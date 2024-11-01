edición general
Demasiadas piezas que no cuadran en el accidente de Adamuz: una recta, un tren nuevo y una vía renovada

Demasiadas piezas que no cuadran en el accidente de Adamuz: una recta, un tren nuevo y una vía renovada

Conmoción, dolor e incertidumbre en una localidad de Córdoba sacudida por una de las peores tragedias ferroviarias en España, con 39 muertos y 15 heridos graves. Óscar Puente califica el siniestro de "tremendamente extraño y raro". Más de 200 trenes se verán afectados este lunes por la suspensión entre Madrid y Andalucía. Al menos 39 personas han muerto en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, 73 permanecen hospitalizadas, 5 en estado muy grave y otras 24 graves. Un accidente que se registraba a las 19:45 horas del

DORO.C #6 DORO.C
Hay que darle tiempo a los técnicos, no podemos pretender que den respuesta a las 24 horas.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El presidente de Renfe, sobre el accidente ferroviario en Adamuz: "Los dos primeros vagones del Alvia están desintegrados". Ya esta la UME trabajando con equipos especiales de excarcelación allí presentes.
obmultimedia #8 obmultimedia
#1 Madre mia, espero que no hayan sufrido, que muerte mas chunga.
#4 j-light
Hay videos sobre las vibraciones y sí que parecen bastante. Una vagón a 300Km/h, si pierde contacto con las vía durante un instante...pues vuela.
Ulashikali #7 Ulashikali
#4 Según se está informando, el registro de los trenes indica que circulaban a 205 (Iryo) y 210 (Alvia) Km/h en el momento del accidente. Por debajo del límite de 250Km/h.

Que tampoco es óbice para que haya podido pasar algo similar a lo que indicas. Pero no se sabe aún.
#10 j-light
#7 No lo sabía. Lo decía en genérico. Ya pasaba con los fórmula 1 antiguamente, que perdían adherencia y "despegaban". Que sigue ocurriendo pero mucho menos. En fin, hay que esperar a que se pase la niebla de la inmediatez (ala, así, de lunes va y suelto eso...).
Lenari #11 Lenari
#7 Puede ser un tema de fatiga de materiales.

Las vibraciones son una queja frecuente, y parece que mucho más pronunciadas que en la alta velocidad en otros paises. Si sometes a los trenes a ese nivel de vibraciones de forma continuada, pueden terminar fallando porque no hayan sido diseñados para soportar ese nivel de vibración durante periodos de tiempo muy largos.
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#4 Pero es que iban a una velocidad muy inferior los dos trenes
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#3 Se renovaron hace muy poco, 700 millones costo
vviccio #17 vviccio
#13 O deterioro por lluvias. Se podían poner sensores de presión RFID en los taludes y con un escáner que pueden llevar los propios trenes comprobar los sensores de los taludes cada vez que pasa un tren.
ACEC #2 ACEC *
¿obstáculo en la vía? ¿obra chapucera de renovación?
Gadfly #3 Gadfly
#2 falta de mantenimiento apropiado de las vias?
ElmaEscobar #15 ElmaEscobar
El primer análisis del accidente se centrará en las ruedas de los últimos vagones El presidente del consejo general de ingenieros industriales, César Franco, ha explicado en la Hora de la 1 que el primer análisis sobre el accidente se deberá centrar en las ruedas del tren Iryo que ha descarrilado. "Se centrará en la ruedas de los dos últimos vagones", ha precisado. "Las ruedas de un tren no son cilíndricas, y eso hace que el tren se centre en la vía de forma automática. Con un defecto en la rueda a 200 km/h, el margen de maniobra es mínimo", ha explicado. Y ha añadido que si hay un pequeño desalineamiento, "cualquier onda acaba afectando más a la parte trasera que a la delantera" del tren.

RTVE
JuanCarVen #16 JuanCarVen
#15 Es agradable ver a un experto buscado el origen del problema en función de los datos que conoce, que descarrilaron los vagones traseros del Irio.
Y conforme se tenga más información se pueden abrir otras hipótesis.
DrEvil #5 DrEvil
Alguien está de mierda hasta el cuello. Ahí tiene que haber negligencia por algún lado, o falta de fondos para mantenimiento, o algo así. Sin ser experto en trenes... no creo que si todo está bien hecho descarrilen así.
sat #9 sat
Veo a gente echando la culpa al estado de las vías, posible obstáculo, al ministro de transporte, a la empresa privada que operaba el primer tren, etc, etc ¿Alguien ha hablado ya de sabotaje? Con las ganas que le tienen algunos al ministro de transporte y los continuos sabotajes por supuestos robos de cobre en esa linea, no me extrañaría nada que a algún loco se le hubiera ido de las manos el asunto y hubiera provocado el accidente. Esperemos que el informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios aclare el asunto hasta las últimas consecuencias.
#12 javi618
#9 Muchos están rezando para que haya sido un sabotaje, y no una negligencia grave, como con el apagón de hace unos meses. Y como pasó entonces, marearán la perdiz unas semanas sin decir nada claro para que la cosa se vaya diluyendo poco a poco. Y por supuesto la presión mediática vendrá sólo de la "fachosfera", y no habrá manifestaciones populares "espontáneas" clamando por explicaciones y asunción de responsabilidades. Y los trenes seguirán llegando tarde, y los recortes se seguirán notando en mantenimientos deficientes y personal escaso y cansado, pero bueno, ya nos quejaremos cuando gobiernen los fachas si eso.
