Demasiadas piezas que no cuadran en el accidente de Adamuz: una recta, un tren nuevo y una vía renovada

Conmoción, dolor e incertidumbre en una localidad de Córdoba sacudida por una de las peores tragedias ferroviarias en España, con 39 muertos y 15 heridos graves. Óscar Puente califica el siniestro de "tremendamente extraño y raro". Más de 200 trenes se verán afectados este lunes por la suspensión entre Madrid y Andalucía. Al menos 39 personas han muerto en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, 73 permanecen hospitalizadas, 5 en estado muy grave y otras 24 graves. Un accidente que se registraba a las 19:45 horas del
| etiquetas: accidente , trenes , adamuz , una recta , vias , renovadas
Que tampoco es óbice para que haya podido pasar algo similar a lo que indicas. Pero no se sabe aún.
Las vibraciones son una queja frecuente, y parece que mucho más pronunciadas que en la alta velocidad en otros paises. Si sometes a los trenes a ese nivel de vibraciones de forma continuada, pueden terminar fallando porque no hayan sido diseñados para soportar ese nivel de vibración durante periodos de tiempo muy largos.
RTVE
Y conforme se tenga más información se pueden abrir otras hipótesis.