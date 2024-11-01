Demasiadas piezas que no cuadran en el accidente de Adamuz: una recta, un tren nuevo y una vía renovada

Conmoción, dolor e incertidumbre en una localidad de Córdoba sacudida por una de las peores tragedias ferroviarias en España, con 39 muertos y 15 heridos graves. Óscar Puente califica el siniestro de "tremendamente extraño y raro". Más de 200 trenes se verán afectados este lunes por la suspensión entre Madrid y Andalucía. Al menos 39 personas han muerto en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, 73 permanecen hospitalizadas, 5 en estado muy grave y otras 24 graves. Un accidente que se registraba a las 19:45 horas del