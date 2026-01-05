edición general
Delcy Rodríguez dirige su primer consejo de ministros como presidenta encargada de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo, como presidenta encargada, su primer consejo de ministros, en el que creó una comisión para gestionar la liberación de Nicolás Maduro, capturado en territorio venezolano durante una operación militar de EE.UU., país al que tendió una mano para abordar una «agenda de cooperación».

anarion321 #4 anarion321
A ver si en el primer orden del día meten publicar las actas de una vez y se inviste a los verdaderos gobernantes de Venezuela

resultadosconvzla.com/
salteado3 #9 salteado3
#4 Yo creo que si no salen las actas los yankis ya tienen justificacion para soltar bombas democráticas en Caracas.

Y que luego se queden con el petróleo, que democratizar cuesta mucho dinero y de alguna forma habrá que pagarles por el favor.
#10 daniMate
#4 pero ¿Quién sigue preguntado por las actas? ¿A quien le importa quien gobierne Venezuela mientras sea obediente y envíe petróleo barato al norte y en dolares?

Déjate de actas y chorradas infantiles y ve inviertindo en oro y en ETFs de empresas petroleras americanas.
anarion321 #13 anarion321
#10 Yo sigo preguntando.
#14 BurraPeideira_
#4 ¿Sigues con la película de que todo esto va de democracia y libertad, mientras le haces el juego a los que solo quieren saquear?
Lo de la soberanía de los pueblos, antaño algo tan importante como para plantearse ir a la guerra, ya no se menciona mucho. Ahora toca hablar de democracia y libertad mientras EEUU deja claro que va a imponer su voluntad en todo el "hemisferio occidental".
Qué bien, como si la democracia sirviese de algo sin soberanía nacional.
anarion321 #15 anarion321
#14 Claramente en Venezuela no hay soberanía nacional desde que fue secuestrada por la dictadura chavista.

Poco tiene que mejorar al respecto, con presentar actas, ya será una mejora. Algo que ocurrirá con total probabilidad en el futuro, mal pese a muchos que no se quejaban antes pero ahora esperan apocalipsis.
#18 BurraPeideira_
#15 Probablemente no la hay ni la hubo nunca en el sentido estricto. Lo malo es que con este ataque que muchos justificáis como una defensa de la democracia, la soberanía de todos los pueblos de América Latina y por ende de la democracia, se ha difuminado de golpe y porrazo. Porque de qué vale la democracia interna si tienes que seguir directrices externas.
Y decís que os preocupa la democracia en Venezuela, ya...
tul #20 tul
#4 todavía a vueltas con la tontería de la actas? Os engañaron como a chinos con ellas pero a los gringos se la sudan porque saben que es mentira
Ze7eN #5 Ze7eN
Ya huelo la democracia que celebran VOX, PP y los venezolanos de derechas del barrio de Salamanca y Miami desde aquí. ¿Vosotros también? xD
#6 BurraPeideira_
A estas alturas es muy difícil imaginar una situación en la que el ejército y sus compañeros de gobierno no hayan entregado a Maduro.
Una operación limpia, ni un helicóptero derribado, ni un soldado abatido, solo 80 muertos en un asalto a la residencia presencial, la mayoría cubanos, guardias personales de Maduro porque yo a no confiaba que su ejército le defendiera.
Y que delcy estuviera en Rusia sería una coincidencia increíble.
#19 soberao
#6 "Solo 80 muertos"
Lo del incendio en Suiza son la mitad y está el país en shock será sólo para ti.
De cubanos hay 32 muertos, no son ni la mitad. Supongo que los muertos de EE.UU no los publican o no dispararon contra ellos.
security_incident #17 security_incident
#12 No digo que se metan con efectivos (USA tampoco lo hará) sino que armen hasta arriba a sus bandos. Guerra proxy al estilo Siria o Yemen pero con una importancia geostratégica muchísimo mayor ya que están en juego las mayores reservas de crudo del planeta. China, al contrario que USA y Rusia no tiene petróleo (más bien no tiene suficiente para satisfacer sus necesidades). La UE tampoco. En el hipotético caso que vuelvan a abrir un frente contra Irán e Irán cierre el estrecho de Ormuz, solo quedan Venezuela, Brasil y algunos países africanos.

Brasil si tiene más visos de entrar con personal y podría apoyar a un bando u otro dependiendo de quien esté en el Gobierno.

La UE será la mayor perjudicada de todo esto. Eso si lo tengo claro.
ipanies #3 ipanies
Trump consolidando el Chavismo delante de los morros de todos esos subnormales que pensaban que todo el asunto este iba sobre la democracia y los derechos de los venezolanos...
Ha sido un ataque terrorista con un secuestro para apropiarse de las materias primas del país y los que lo aplauden desde Europa son unos gilipollas pagafantas.
#11 poxemita
Primera medida, cambiar el nombre del pais, de República Bolivariana a Trumpiana de Venezuela.
pip #16 pip
Antiguamente había que "intuir" y "denunciar" las "segundas intenciones" de los Estados Unidos cuando bombardeaban cosas. Ahora con Trump ya no hace falta, lo dice él claramente.

Es una situación rara, donde algunos reclaman hipocresía: Hombre Trump, di algo. Ya sabemos que es mentira, pero por lo menos di que trabajarás por la pronta restauración democrática, que trabajarás con la oposición, no sé, algo que suene bien. Disimula un poco. Pero no hay manera, ser proamericano hoy exige obediencia total al líder, reconocer que son sus cojones la fuente legítima de todo y rendir pleitesía sin disimulos y sin excusas.
Herumel #2 Herumel *
Es mujer su mejor salida es irse como Maduro, al mejor es presa y veremos el futuro.
Si se pone a vender el país, veremos si dura 3 meses sin un atentado.
Nunca se ha dado que un gobernante venda el país a una potencia extranjera, sin el control de esa potencia sobre el terreno.
Trump siempre es soplar y sorber.
security_incident #8 security_incident
#2 Yo creo que la estrategia de Delcy Rodríguez será firmar para salvar el culo y poner obstáculos sobre lo firmado para ganar tiempo. En 2028 hay elecciones en USA (se supone).

El verdadero peligro está en la guerra civil. Si se forman facciones y lucha de poder dentro del ejército, el riesgo de que desemboque en una guerra civil atroz es muy alto y las implicaciones serán globales ya que tendremos a occidente apoyando a un bando y BRICS apoyando a otro. Si Brasil entra ...
Herumel #12 Herumel *
#8
En 2028 hay elecciones en USA (se supone).xD xD xD xD xD
Yo doy por hecho que no las habrá, y a los hechos me remito.


tendremos a occidente apoyando a un bando y BRICS apoyando a otro. Si Brasil entra ...

Nadie va a entrar, nadie va a enfrentarse directamente a USA, Rusos y Chinos son unos cobardes, Europa unos inútiles. Os cosa si USAA que tomar el país y/o internamente que sería un infierno y les podría costar mucho, en vidas, imagen, autoconfianza, etc...
Donal_Trom #7 Donal_Trom
No sé vosotros, pero yo no entiendo nada
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
y aqui no ha pasado nada, habra dicho la efialtes bolivariana
