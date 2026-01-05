Delcy Rodríguez dirige su primer consejo de ministros como presidenta encargada de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo, como presidenta encargada, su primer consejo de ministros, en el que creó una comisión para gestionar la liberación de Nicolás Maduro, capturado en territorio venezolano durante una operación militar de EE.UU., país al que tendió una mano para abordar una «agenda de cooperación».
Y que luego se queden con el petróleo, que democratizar cuesta mucho dinero y de alguna forma habrá que pagarles por el favor.
Déjate de actas y chorradas infantiles y ve inviertindo en oro y en ETFs de empresas petroleras americanas.
Lo de la soberanía de los pueblos, antaño algo tan importante como para plantearse ir a la guerra, ya no se menciona mucho. Ahora toca hablar de democracia y libertad mientras EEUU deja claro que va a imponer su voluntad en todo el "hemisferio occidental".
Qué bien, como si la democracia sirviese de algo sin soberanía nacional.
Poco tiene que mejorar al respecto, con presentar actas, ya será una mejora. Algo que ocurrirá con total probabilidad en el futuro, mal pese a muchos que no se quejaban antes pero ahora esperan apocalipsis.
Y decís que os preocupa la democracia en Venezuela, ya...
Una operación limpia, ni un helicóptero derribado, ni un soldado abatido, solo 80 muertos en un asalto a la residencia presencial, la mayoría cubanos, guardias personales de Maduro porque yo a no confiaba que su ejército le defendiera.
Y que delcy estuviera en Rusia sería una coincidencia increíble.
Lo del incendio en Suiza son la mitad y está el país en shock será sólo para ti.
De cubanos hay 32 muertos, no son ni la mitad. Supongo que los muertos de EE.UU no los publican o no dispararon contra ellos.
Brasil si tiene más visos de entrar con personal y podría apoyar a un bando u otro dependiendo de quien esté en el Gobierno.
La UE será la mayor perjudicada de todo esto. Eso si lo tengo claro.
Ha sido un ataque terrorista con un secuestro para apropiarse de las materias primas del país y los que lo aplauden desde Europa son unos gilipollas pagafantas.
Es una situación rara, donde algunos reclaman hipocresía: Hombre Trump, di algo. Ya sabemos que es mentira, pero por lo menos di que trabajarás por la pronta restauración democrática, que trabajarás con la oposición, no sé, algo que suene bien. Disimula un poco. Pero no hay manera, ser proamericano hoy exige obediencia total al líder, reconocer que son sus cojones la fuente legítima de todo y rendir pleitesía sin disimulos y sin excusas.
Si se pone a vender el país, veremos si dura 3 meses sin un atentado.
Nunca se ha dado que un gobernante venda el país a una potencia extranjera, sin el control de esa potencia sobre el terreno.
Trump siempre es soplar y sorber.
El verdadero peligro está en la guerra civil. Si se forman facciones y lucha de poder dentro del ejército, el riesgo de que desemboque en una guerra civil atroz es muy alto y las implicaciones serán globales ya que tendremos a occidente apoyando a un bando y BRICS apoyando a otro. Si Brasil entra ...
En 2028 hay elecciones en USA (se supone).
Yo doy por hecho que no las habrá, y a los hechos me remito.
tendremos a occidente apoyando a un bando y BRICS apoyando a otro. Si Brasil entra ...
Nadie va a entrar, nadie va a enfrentarse directamente a USA, Rusos y Chinos son unos cobardes, Europa unos inútiles. Os cosa si USAA que tomar el país y/o internamente que sería un infierno y les podría costar mucho, en vidas, imagen, autoconfianza, etc...