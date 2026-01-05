Delcy Rodríguez dirige su primer consejo de ministros como presidenta encargada de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo, como presidenta encargada, su primer consejo de ministros, en el que creó una comisión para gestionar la liberación de Nicolás Maduro, capturado en territorio venezolano durante una operación militar de EE.UU., país al que tendió una mano para abordar una «agenda de cooperación».